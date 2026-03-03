Lasten kirjaseikkailu tarjoaa satuhetkiä, monenlaista puuhaa ja Muumipeikon vierailun

19.3.2026 10:01:43 EET | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote

Lauantaina 28. maaliskuuta klo 11–15 Hanaholmen järjestää kaksikielisen lasten kirjaseikkailun koko perheelle. Ilmainen sisäänpääsy.

Lasten kirjaseikkailu Hanaholmenissa on kaksikielinen, koko perheen tapahtuma. Sisäänpääsy on ilmainen, mutta tarjolla oleva lounasbuffet on maksullinen.

Päivän aikana lapset voivat osallistua askartelutyöpajoihin, tavata Muumipeikon ja kohdata myös vilkkuvan kuvarobotin, joka loihtii tilauksesta kuvituksia. Tarjolla on satutuokioita kirjasta Bland drakar och dragqueens sekä Red Nose Companyn teoksesta Punahilkan paluu. Lasten kirjaseikkailussa vierailee myös Espoon kaupunginkirjaston kirjastoauto Välkky, mukanaan iso lasti lastenkirjoja.

”Vieraiden on helppo tulla paikalle Hanaholmeniin, sillä me tarjoamme ilmaiskuljetuksen Runobussilla, joka kulkee Koivusaaren metroaseman ja Hanaholmenin väliä klo 10.30–15.30, siis koko lasten kirjaseikkailupäivän ajan", kertoo Hanaholmenin asiantuntija Tyra Therman.

Niille, jotka haluavat pitää lyhyen tauon sisätilojen vilinästä, suosittelemme kävelyä Hanaholmenin taidepuistossa, jossa on tänä vuonna esillä kolme uutta teosta: Anne Meskanen-Barmanin teos Kahvitauko, Olof Marsjan Valon jäljittäjä ja Marjatta Weckströmin Maan laulu.

"Kahvitauko-teos on lahja Espoon kaupungilta Hanaholmenin 50-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2025. Kaksi muuta teosta ovat Ruotsin ja Suomen 50-vuotislahjoja", Therman kertoo.

Lasten kirjaseikkailu -tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy, mutta lapsiperheiden makuun sopiva lounasbuffet on maksullinen. Lounas on tarjolla Hanaholmenin Plats-ravintolassa klo 11.30–14.00. Myös ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan kahvilan tarjonta on räätälöity erityisesti lasten kirjaseikkailupäivää varten.

Paikka: Hanaholmen, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo

Aika: 28. maaliskuuta klo 11–15

Katso koko ohjelma täältä: hanaholmen.fi/fi/events/lasten-kirjaseikkailu-2026

Yhteyshenkilö: Tyra Therman, tyra.therman(at)hanaholmen.fi

kirjaseikkailuhanaholmenred nose companyvälkky

Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

