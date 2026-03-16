Maahanmuuttoviraston arviot tulevaisuuden hakemusmääristä julkaistu
19.3.2026 11:00:14 EET | Maahanmuuttovirasto | Tiedote
Maahanmuuttoviraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa vuosien 2026 ja 2027 hakemusmääristä. Ennakointiverkostoon kuuluu useita viranomaisia sekä muita sidosryhmiä, ja se muodostaa arviot Suomeen suuntautuvasta muuttoliikkeestä ja pakolaisuudesta. Arviot päivitetään kolme kertaa vuodessa.
Työperusteisten hakemusten määrä heijastelee talouden ja työllisyyden haasteita
Ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätettiin vuonna 2025 yhteensä 11 324, mikä on noin 25 % vähemmän kuin vuonna 2024. Vaikka hakemusten kokonaismäärä laski edellisvuodesta, jätettiin hakemuksia kuitenkin melko tasaisesti vuoden aikana. Hakemusmäärään on vaikuttanut Suomen viime vuosien hidas talouskasvu, työttömyyden lisääntyminen sekä maailmantalouden kehityksen epävarmuus.
Maahanmuuttovirasto arvioi, että ensimmäisten työperusteisten oleskelulupahakemusten määrä tulee pysyttelemään nykyisellä tasollaan kuluvan vuoden ajan. Vuoden 2026 hakemusmääräksi arvioidaan 11 000–13 000 hakemusta ja vuoden 2027 13 500 hakemusta.
– Työperäisen maahanmuuton kehitys riippuu ensisijaisesti talouden kehityksestä ja työvoiman kysynnästä. Suomen talouden orastavaan kasvuun liittyy epävarmuuksia esimerkiksi Iranin tilanteesta johtuen, ja toteutuessaankin talouskasvu heijastuu viiveellä ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointiin. Pitkällä aikavälillä työikäisen väestön väheneminen Suomessa kuitenkin ylläpitää ulkomaisen työvoiman kysyntää, tietopalveluiden johtaja Johannes Hirvelä kertoo.
Kansainvälisten opiskelijoiden määrän ei odoteta kasvavan
Kansainvälisten opiskelijoiden määrä kasvoi vuodesta 2022 lähtien ja kääntyi ensimmäistä kertaa laskuun viime vuoden aikana. Ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia opiskelun perusteella jätettiin vuonna 2025 yhteensä 13 565, mikä on 4 % vähemmän kuin vuonna 2024. Hakemusmäärän kasvun taittumista selittää korkeakoulujen yhteishaussa vuoden 2025 alussa käyttöön otettu 100 euron hakemusmaksu.
– Korkeakouluissa ja toisella asteella ensi syksynä käyttöönotettavat täyskatteelliset lukukausimaksut voivat karsia opiskelijoiden määrää ainakin lyhyellä aikavälillä. Kiristyksiä opiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä maahanmuuttoon on tämän jälkeen luvassa myös lisää. Arvioimme opiskelijoiden jättävän 13 000 hakemusta sekä vuonna 2026 että 2027, kertoo Hirvelä.
Turvapaikkahakemusten määrä pysyy maltillisena
Turvapaikanhakijoiden määrä EU-alueella on pysynyt laskussa. Suomessa jätettiin vuonna 2025 yhteensä 2 047 ensimmäistä turvapaikkahakemusta, mikä on 15 % vähemmän kuin vuonna 2024.
Vuosina 2026 ja 2027 ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia arvioidaan jätettävän 1 500–2 500 vuosittain.
– Kuluvan ja ensi vuoden osalta ei ole nähtävissä viitteitä siitä, että turvapaikkahakemusten määrä kasvaisi nykytasosta. EU-alueen turvapaikanhakijoiden määrän lasku, maahanmuuttopolitiikan kiristyminen sekä Schengen-alueen valtioiden sisärajatarkastukset todennäköisesti pitävät Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrän maltillisena, Hirvelä kertoo.
Ukrainasta paenneille suunnatun tilapäisen suojelun hakemuksia jätettiin vuonna 2025 yhteensä 12 018, 5 % vähemmän kuin vuonna 2024. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan vuonna 2026 Suomeen saapuu 8 000–10 000 tilapäisen suojelun hakijaa. Tilapäinen suojelu on voimassa maaliskuuhun 2027 asti.
Verkkosivu: Tulevaisuusarviot | Maahanmuuttovirasto
tietopalveluiden johtaja Johannes Hirvelä, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 434 083
Tietoja julkaisijasta
Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.
