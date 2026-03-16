Maahanmuuttoviraston arviot tulevaisuuden hakemusmääristä julkaistu

Kustannustehokkuus, hallitusohjelman toimeenpano ja maahanmuuton jännitteinen toimintaympäristö korostuivat Maahanmuuttoviraston toiminnassa vuonna 2025 16.3.2026 11:00:06 EET | Tiedote

Maahanmuuttopolitiikan muutokset Euroopassa ja OECD-verrokkimaissa, konfliktit Euroopan lähialueilla, Suomen talouden haasteet sekä lukuisten lainsäädäntömuutosten toimeenpano leimasivat Maahanmuuttoviraston vuotta 2025. Tässä toimintaympäristössä kustannustehokkuus sekä ennakoiva ja strateginen johtaminen korostuivat entisestään. Viraston toiminnan painopisteinä säilyivät oleskelulupajärjestelmän turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten ehkäisy, hakemuskäsittelyn sujuvoittaminen sekä toiminnan kustannustehokkuus.