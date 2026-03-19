Helsingin MaatalousKonemessut 2026: Vuoden tärkeimmät liiketoiminnan ideointi- ja kehittämispäivät maa- ja metsätilallisille

Tänä vuonna korostamme erityisesti kattavuutta koko liiketoiminnan osalta: konekaupan laajan tarjonnan lisäksi messuilla ovat vahvasti esillä tuotantopanokset, renkaat, tarvikkeet ja varaosatoimijat sekä kaikki keskeiset maa- ja metsätalouden palveluntarjoajat. MaatalousKonemessut on oikea paikka miettiä investointeja, löytää ideoita ja kehittää koko tilan liiketoimintaa.

Mukana on jo laaja joukko alan yrityksiä ja toimijoita. Messuille varatuista neliöistä noin 70 % on jo varattu. Tavoitteenamme on yli 350 yrityksen mukaan saaminen messuille.

Messut järjestetään yhteistyössä tapahtuman järjestäjäkumppaneiden AGCO-Suomi, Agritek, ProAgria, NHK-Keskus, Turun Konekeskus ja Wihuri sekä alan järjestökentän että kaikkien näytteilleasettajien kanssa.

” MaatalousKonemessut on vuoden tärkein kohtaamispaikka, jossa tilalliset pääsevät tutustumaan alan uutuuksiin, tapaamaan tuttuja ja saamaan ideoita oman tilan kehittämisen. Kun koko arvoketju on aidosti samassa paikassa, kannattaa itsekin olla mukana. ” – Leo Potkonen, Messukeskus

Miksi mukaan MaatalousKonemessuille 2026?

Koko arvoketju yhdellä käynnillä: koneet, laitteet, tuotantopanokset, renkaat, tarvikkeet, varaosat ja palvelut maa- ja metsätalouteen.

Ideointi & kehittäminen: tilan kasvuun, kannattavuuteen ja riskienhallintaan liittyvät ratkaisut samassa keskustelussa tavarantoimittajien ja asiantuntijoiden kanssa.

Hankintapäätökset: vertaile uutuudet, hinnat ja palvelusopimukset paikan päällä.

Ohjelma, joka tuottaa lisäarvoa: ProAgria kokoaa monipuolisen sisällön yhteistyössä alan toimijoiden kanssa: käytännön tietoa päätöksenteon tueksi.

Verkostoituminen: kohtaat kollegat, urakoitsijat, jälleenmyyjät ja asiantuntijat tehokkaasti saman katon alla.

Tapahtumatiedot

MaatalousKonemessut 2026

Aika: to–la 8.–10.10.2026

Paikka: Helsingin Messukeskus

Kävijät: maa ja metsätilojen liiketoimintaa aktiivisesti kehittävät ja niihin investoivat ammattilaiset koko Suomesta ja lähialueilta.

Järjestäjä ja kumppanit

Helsingin Messukeskus (Suomen Messut Osuuskunta) järjestää MaatalousKonemessut yhteistyössä alan johtavien yritysten ja järjestöjen kanssa. Tapahtuman ohjelman tuottaa ProAgria yhdessä merkittävimpien toimijoiden kanssa.