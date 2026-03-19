Helsingin MaatalousKonemessut 2026: Vuoden tärkeimmät liiketoiminnan ideointi- ja kehittämispäivät maa- ja metsätilallisille
19.3.2026 10:05:24 EET | Messukeskus | Tiedote
Koko arvoketju saman katon alla – Messukeskuksessa 8.–10.10.2026
Helsingin MaatalousKonemessut on Suomen kattavin ja tärkein maa- ja metsätalousalan sisätapahtuma. Messukeskuksen suuret sisätilat mahdollistavat joka toinen vuosi järjestettävän, koko alan kattavan ammattitapahtuman, jonne on helppo tulla kaikkialta Suomesta. Tapahtuma järjestetään 8.–10.10.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Tänä vuonna korostamme erityisesti kattavuutta koko liiketoiminnan osalta: konekaupan laajan tarjonnan lisäksi messuilla ovat vahvasti esillä tuotantopanokset, renkaat, tarvikkeet ja varaosatoimijat sekä kaikki keskeiset maa- ja metsätalouden palveluntarjoajat. MaatalousKonemessut on oikea paikka miettiä investointeja, löytää ideoita ja kehittää koko tilan liiketoimintaa.
Mukana on jo laaja joukko alan yrityksiä ja toimijoita. Messuille varatuista neliöistä noin 70 % on jo varattu. Tavoitteenamme on yli 350 yrityksen mukaan saaminen messuille.
Messut järjestetään yhteistyössä tapahtuman järjestäjäkumppaneiden AGCO-Suomi, Agritek, ProAgria, NHK-Keskus, Turun Konekeskus ja Wihuri sekä alan järjestökentän että kaikkien näytteilleasettajien kanssa.
” MaatalousKonemessut on vuoden tärkein kohtaamispaikka, jossa tilalliset pääsevät tutustumaan alan uutuuksiin, tapaamaan tuttuja ja saamaan ideoita oman tilan kehittämisen. Kun koko arvoketju on aidosti samassa paikassa, kannattaa itsekin olla mukana. ” – Leo Potkonen, Messukeskus
Miksi mukaan MaatalousKonemessuille 2026?
- Koko arvoketju yhdellä käynnillä: koneet, laitteet, tuotantopanokset, renkaat, tarvikkeet, varaosat ja palvelut maa- ja metsätalouteen.
- Ideointi & kehittäminen: tilan kasvuun, kannattavuuteen ja riskienhallintaan liittyvät ratkaisut samassa keskustelussa tavarantoimittajien ja asiantuntijoiden kanssa.
- Hankintapäätökset: vertaile uutuudet, hinnat ja palvelusopimukset paikan päällä.
- Ohjelma, joka tuottaa lisäarvoa: ProAgria kokoaa monipuolisen sisällön yhteistyössä alan toimijoiden kanssa: käytännön tietoa päätöksenteon tueksi.
- Verkostoituminen: kohtaat kollegat, urakoitsijat, jälleenmyyjät ja asiantuntijat tehokkaasti saman katon alla.
Tapahtumatiedot
MaatalousKonemessut 2026
Aika: to–la 8.–10.10.2026
Paikka: Helsingin Messukeskus
Kävijät: maa ja metsätilojen liiketoimintaa aktiivisesti kehittävät ja niihin investoivat ammattilaiset koko Suomesta ja lähialueilta.
Järjestäjä ja kumppanit
Helsingin Messukeskus (Suomen Messut Osuuskunta) järjestää MaatalousKonemessut yhteistyössä alan johtavien yritysten ja järjestöjen kanssa. Tapahtuman ohjelman tuottaa ProAgria yhdessä merkittävimpien toimijoiden kanssa.
Leo PotkonenPuh:045 665 8577leo.potkonen@messukeskus.com
Anna KurkinenBrand Marketing & Communications Specialist
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
