Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän työyhteisöselvitys valmistui

Selvityksen perusteella suurin osa SD-eduskuntaryhmän työntekijöistä ei ole kokenut epäasiallista käytöstä tai häirintää, vaikka moni tunnistaa, että sitä esiintyy eduskunnassa. Esiin nousi muutama tapaus, joissa työntekijä on kokenut edustajien taholta epäasiallista käytöstä tai sanallista häirintää.

– On huojentava tieto, että TTL:n selvityksen perusteella eduskuntaryhmässämme ei ole laajempaa häirintään liittyvää ongelmaa – vaikka jokainen tapaus onkin liikaa. Julkisuudessakin esillä olleet tapaukset eivät ole hyväksyttävää käytöstä, ja vastaisuudessa osaamme käsitellä vastaavia tapauksia entistä paremmin, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

– Olen tyytyväinen siihen, että työntekijämme ovat uskaltaneet kertoa kokemastaan pian tapahtumien jälkeen, eikä tapauksia ole jäänyt pimentoon. Samalla haluan korostaa, että suhtaudumme jokaiseen tapaukseen erittäin vakavasti. Eduskuntaryhmän on oltava turvallinen työpaikka kaikille, eikä häirinnälle tai epäasialliselle käytökselle saa olla sijaa, pääsihteeri Rami Lindström sanoo.

Ryhmäpuheenjohtaja Tuppurainen on käynyt vakavat keskustelut tammikuussa julkisuudessa olleiden kansanedustajien kanssa. Hän on keskustellut uudelleen selvityksen valmistumisen jälkeen kaikkien niiden edustajien kanssa, joiden nimet nousivat selvityksessä esiin, ja tapahtumat on käyty perusteellisesti läpi.

– Olen viestinyt kyseisille edustajille selkeästi, että epäasiallinen käytös ei ole hyväksyttävää missään tilanteessa, eikä vastaavanlainen käytös saa toistua, Tuppurainen sanoo.

Kaikki selvityksessä esiin nousseet ryhmän sisäiset tapaukset ovat olleet tiedossa jo ennen tammikuussa käynnistynyttä julkista keskustelua, eikä uusia tapauksia noussut esiin. Puheenjohtaja Tuppuraisen toimintaa ei selvityksessä kukaan kuvaillut epäasialliseksi tai häiritseväksi.

Lindströmin mukaan julkinen kohu on ollut työyhteisölle hyvin raskas, mutta siitä on seurannut jotain hyvääkin.

– Se on saanut meidät tarkastelemaan kriittisesti omia toimintatapojamme, jotta epäasialliseen käytökseen on jatkossa entistäkin helpompaa puuttua. Työterveyslaitoksen kehitysehdotukset käydään tarkasti läpi. Suurin osa selvityksessä nousseista tapauksista koski ennemminkin päivittäisen työn johtamisessa ilmenneitä ongelmia kuin varsinaista häirintää. Meidän pitää kehittää työyhteisömme toimintatapoja myös työn johtamisen näkökulmasta, Lindström lupaa.

TTL ehdottaa esimerkiksi esihenkilöille selkeämpää linjaa puuttua epäasialliseen kohteluun ja häirintään. Häirintää kohdanneita tulee kannustaa entistäkin vahvemmin tekemään virallinen häirintäilmoitus. Johtamisrakennetta on selkiytettävä nykyisestä sekä ohjeistusta parannettava sen suhteen, miten toimitaan, jos häirintätilanteessa on osallisena kansanedustaja.

– Meillä kansanedustajilla on asemamme vuoksi erityinen vastuu toimia esimerkillisesti. Koko avustajaorganisaation tehtävä on auttaa edustajia onnistumaan valtiopäivätyössä. Avustajilta kieltämättä vaaditaan paljon. Toisaalta työ koetaan hyvin merkitykselliseksi ja työyhteisö kannustavaksi, Tuppurainen sanoo.







Tiivistelmä Työterveyslaitoksen selvityksestä 16.3.2026

Työterveyslaitos toteutti työyhteisöselvityksen SD-ryhmäkanslian työntekijöille helmi-maaliskuussa 2026. Selvitys keskittyy kuluvaan vaalikauteen.

Suurin osa työntekijöistä ei ole itse kokenut epäasiallista kohtelua tai häirintää. Omakohtaiset epäasiallisen kohtelun tai häirinnän kokemukset ovat enimmäkseen töykeää puhetta, vähättelyä tai toistuvia yhteydenottoja työajan ulkopuolella. Tapahtumat ovat olleet työnantajan tiedossa ja niitä on käsitelty.

Kehittämiskohteina työyhteisössä on tunnistettu toimintaohjeiden ja puuttumisen tapojen kehittäminen sekä työn kuormittavuuden vahvempi riskinhallinta.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen toimintaa ei kuvata epäasiallisena tai häiritsevänä.