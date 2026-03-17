Pelastuslautakunta päätti palvelutaksoista ja hyväksyi vuoden 2025 omavalvontaraportin, tilinpäätöksen ja vuosikatsauksen
19.3.2026 10:32:49 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunta teki useita Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintaan vaikuttavia päätöksiä kokouksessaan 18. maaliskuuta. Päätökset koskevat muun muassa palveluista perittäviä maksuja, omavalvontaraportin, tilinpäätöksen ja vuosikatsauksen hyväksymistä sekä onnettomuuksien ehkäisyn projektipäällikön määräaikaisen viran jatkoa.
Pelastuslautakunta hyväksyi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen omavalvontaraportin vuodelta 2025 ja päätti toimittaa sen tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Raportti käsittelee pelastuslaitoksen toiminnan ja palvelutason toteutumista sekä sisäisen valvonnan tilaa. Pelastuslaitoksen palvelukyvyssä on edelleen alueellisia puutteita, erityisesti kiireellisimmissä riskikohteissa, mutta kokonaiskehitys on parempaan suuntaan. Toimintavalmiutta parannetaan pitkäjänteisesti uusilla paloasemilla ja HALI-liikennevalo-ohjausjärjestelmän rakentamisella, samalla kun onnettomuuksien ehkäisyssä ja valvonnassa on saavutettu konkreettisia tuloksia.
Lautakunta hyväksyi myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2025 tilinpäätöksen ja vuosikatsauksen sekä päätti esittää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle vuosikatsauksen ja tilinpäätöstietojen liittämistä koko hyvinvointialueen tilinpäätökseen ja valtuuttaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talouspalvelut tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset tilinpäätösesitykseen.
Pelastuslaitoksen palveluista perittävät taksat ja maksut uudistuvat 1. toukokuuta 2026 alkaen. Lautakunta hyväksyi päivitetyt taksat, jotka koskevat onnettomuuksien ehkäisyn valvontatehtäviä, erheellisiä paloilmoituksia sekä ympäristövahinkojen torjuntaa. Taksoja on päivitetty vastaamaan todellisia kustannuksia ja niihin sisältyy seitsemän prosentin indeksikorotus.
Henkilöstörakenteeseen liittyen lautakunta päätti muuttaa kahden vapautuneen ylipalomiehen viran nimikkeen palomiehen viroiksi. Muutoksen taustalla on se, ettei ylipalomiehen nimikkeelle ole nykyisessä organisaatiossa tarvetta ja tehtävien sisältö vastaa palomiehen tehtäviä.
Lisäksi lautakunta päätti jatkaa onnettomuuksien ehkäisyn projektipäällikön määräaikaista virkaa kesäkuun 2028 loppuun saakka. Projektipäällikkö vastaa valtakunnallisen onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän käyttöönoton valmistelusta ja kehittämisestä pelastuslaitoksessa.
Pelastuslautakunta käsitteli myös hyvinvointialuealoitteen pelastuslaitoskummitoiminnan aloittamisesta. Lautakunta päätti, ettei erillistä kummitoimintaa oteta käyttöön, mutta pelastuslautakunnan jäsenten vierailuja palo- ja valmiusasemille jatketaan osana lautakunnan kokouskäytäntöjä. Aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
Esityslista verkossa.
Pöytäkirja myöhemmin verkossa.
Jyrki Landstedt
Pelastusjohtaja
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Tehtävänämme on pelastustoiminnan järjestäminen, onnettomuuksien ehkäisy sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toiminta-alueellamme.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
