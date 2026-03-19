Vuoden 2026 Maaseutumatkailun Kellokas on sodankyläläinen Visatupa
19.3.2026 10:43:06 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Lapin hiljaisuudessa, kaukana kaupunkien valoista, toimii perheyritys, joka on vuosikymmenten ajan ottanut vieraat vastaan kuin omat sukulaiset. Sodankylän Raudanjoella sijaitseva Visatupa on valittu Vuoden 2026 Maaseutumatkailun Kellokkaaksi. Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry myönsi palkinnon pitkäjänteisestä työstä, aidosta vieraanvaraisuudesta ja vahvasta verkostoitumisesta.
Palkinto luovutettiin Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n maaseutumatkailuseminaarissa 18.3. Salossa. Visatupa on majoittanut matkailijoita Sodankylän Raudanjoen kylässä vuodesta 1981 lähtien. Yritys on toiminut matkailun suunnannäyttäjänä Lapin maaseudulla jo yli neljän vuosikymmenen ajan.
Visatuvan toiminta sai alkunsa poikkeuksellisista olosuhteista, kun 1980-luvun alun myrskyt kaatoivat tilan metsiä ja loivat tarpeen kehittää uusia elinkeinoja maidontuotannon rinnalle. Maatilalla harjoitettiin maidontuotantoa vielä sukupolvenvaihdoksen jälkeen aina vuoteen 2024 saakka, minkä jälkeen toiminta on keskittynyt entistä vahvemmin matkailuun.
Nykyisin yrittäjät Janne ja Jatta Sammalkangas vastaavat Visatuvan toiminnasta päätoimisesti. Kesäkaudella kotimaiset matkailijat muodostavat merkittävän asiakasryhmän, kun taas talvella vieraita saapuu erityisesti Japanista ja Keski-Euroopasta.
Visatuvan vahvuus on aito ja henkilökohtainen tapa kohdata vieraat. Perheyrityksessä matkailu ei ole pelkkä palvelu, vaan kokemus, jossa vieraat pääsevät osaksi lappilaista arkea.
– Visatuvalla matkailija ei jää ulkopuoliseksi, vaan pääsee mukaan perheemme elämään ja kokemaan arjen pienet hetket, kertovat Visatuvan yrittäjät Janne ja Jatta Sammalkangas.
Vierailijat voivat osallistua esimerkiksi marjastukseen, pilkkimiseen tai lätynpaistoon kodassa. Perheen lapset ovat vuosien varrella olleet tärkeä osa kokemusta, tuoden kansainvälisille vieraille luontevan ja lämpimän kosketuksen suomalaiseen elämäntapaan.
Myös ruoka on keskeinen osa elämystä. Tarjolla on lähiruokaa, kuten oman tilan perunoita, lähivesien kaloja sekä metsästä kerättyjä marjoja ja sieniä.
Visatuvan yrittäjät ovat olleet aktiivisia maaseutumatkailun puolestapuhujia vuosikymmenten ajan ja tuoneet esiin alan kehittämistarpeita.
– He ovat toimineet esimerkkinä siitä, miten perheyritys voi kasvaa ja palvella kansainvälistä asiakaskuntaa laadukkaasti ja sydämellä, korostaa Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja Kirsi Ilola-Ollikka.
Lapin matkailun kasvu näkyy myös Visatuvalla. Toimintaa on tähän asti pyöritetty perheen voimin, mutta kasvun myötä suunnitteilla on ensimmäisen vakituisen työntekijän palkkaaminen.
Hiljainen ympäristö ilman valosaastetta tarjoaa vaihtoehdon vilkkaalle Rovaniemen seudulle. Visatupa houkuttelee matkailijoita, jotka etsivät rauhaa, aitoutta ja henkilökohtaista palvelua.
Lisätiedot:
Kirsi Ilola-Ollikka, matkailuyrittäjä, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja, 040 596 8027, kirsi(at)ilolanmaatila.fi
Kimmo Aalto, asiantuntija, MTK (Lomalaidun ry:n toiminnanjohtaja), 040 179 1618, kimmo.aalto(at)mtk.fi
Janne Sammalkangas, matkailuyrittäjä, 040 549 4946, visatupa(at)visatupa.fi
