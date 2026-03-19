Uutta asuinkorttelia suunnitellaan suntinrantaan Paraisten keskustassa
19.3.2026 13:00:00 EET | Paraisten kaupunki | Tiedote
Paraisten strategian Mereltä merelle -kasvuhankkeen tarkoituksena on luoda Paraisten keskustassa suntin varrelle elinvoimainen, viihtyisä ja helposti saavutettava keskusta, joka houkuttelee uusia asukkaita ja kävijöitä. Tarkoitus on tiivistää kaupunkirakennetta liikenneverkoston, palvelujen sekä olemassa olevan infrastruktuurin yhteyteen.
Kirkkopuistonranta on kaupungin keskeistä ydinaluetta. Kaupungin ja yksityisen maanomistajan yhteisenä tavoitteena on suunnitella ja rakentaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen keskustakortteli Kirkkosillan ja Puistosillan väliselle nauhamaiselle alueelle aivan Suntin tuntumaan. Alueelle on tarkoitus sijoittaa pääasiassa asumista ja sopiviin liikenteellisesti tärkeisiin paikkoihin myös muita keskustatoimintoja tukevia toimintoja, kuten liiketiloja. Tavoitteena on luoda alueelle omaleimaista, monipuolista ja monimuotoista uutta kaupunkikudelmaa räätälöitynä valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöönsä.
Suunnittelu- ja kehitystyö tehdään kaupungin ja Coura Oy:n välisenä yhteistyönä, joka suunnitteluvaraushakemuksen hyväksymisen myötä ehdotetaan alkavaksi asemakaavamuutoksen laatimisella keväällä 2026.
— Mielestäni Paraisten keskustassa on suuri kehittymisen potentiaali. On hienoa päästä yhteistyössä kaupungin kanssa suunnittelemaan ja luomaan uudistuvaa kaupunkikeskustaa, Coura Oy:n Colin Kenton kertoo.
— Olen todella iloinen nähdessäni, että Paraisilla tapahtuu nyt paljon. Kiinnostus investoimiseen ja rakentamiseen kauniissa kaupungissamme on herännyt. Nyt on oikea hetki, kun Paraistenväylä avautuu vuoden kuluttua. Määrätietoisella työllä varmistamme, että kasvu sekä näkyy että tuntuu muutaman vuoden päästä, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Gilla Granberg.
Alueen rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2027.
Pasi HyväriläKaavoitusarkkitehtiPuh:+358404885918pasi.hyvarila@pargas.fi
