Eeva Joenpelto -palkinnon vuoden 2026 ehdokasteokset on valittu
19.3.2026 12:00:00 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote
Eeva Joenpelto -palkinnon seitsemän ehdokasteosta on valittu. Valituissa teoksissa painotettiin psykologisesti tarkkanäköistä, elävää ja syväluotaavaa ihmiskuvausta. Lisäksi teoksissa tarkastellaan ansiokkaalla ja kielellisesti vaikuttavalla tavalla identiteetin, juurien ja paikallisuuden kosketuspintoja.
Ehdokasteokset on valinnut nelihenkinen esiraati, johon kuuluvat Kirsi Hietanen, Merja-Liisa Karhu, Niko Mikkonen ja Annaliina Rintala.
Vuoden 2026 Eeva Joenpelto -palkinnon ehdokasteokset ovat:
- Antti Heikkinen: Rautavaara (WSOY)
- Tommi Kinnunen: Kaarna (WSOY)
- Markus Nummi: Käräjät (Otava)
- Jenni Räinä: Vaino (Otava)
- Riko Saatsi: Yönistujat (Gummerrus)
- Ville Similä: Kani nimeltä Paisti (Otava)
- Anna Soudakova: Haikara levittää siipensä (Atena)
Alla esiraadin perustelut lyhyesti. Kokonaisuudessaan perustelut löytyvät Eeva Joenpelto -palkinnon verkkosivuilta torstaina 19.3. klo 12.
Antti Heikkisen kuntaromaanissa Rautavaara on Pohjantähti-trilogian henkeä. Letkeää ja vetävää kerrontaa ryydittää savolainen kielen poljento, ja hykerryttävästi polveileva sukutarina on nautittavaa luettavaa.
Tommi Kinnusen romaani Kaarna pureutuu jatkosodan aikaisiin Neuvostoliiton Suomen puolelle tekemiin partisaani-iskuihin kivuliaasti ja armotta, säästämättä sen paremmin henkilöitä kuin lukijaakaan. Kinnunen onnistuu mestarillisesti avaamaan tiiviin tarinan kautta viipaleen vaiettua lähihistoriaamme.
Markus Nummen Käräjät ravistelee lukijan sydäntä ja ravitsee sielua. Keskipisteessä on kesällä 1938 pieni eteläpohjalainen kylä, jonka asukkaat joutuvat valtakunnan kiinnostuksen kohteeksi yhteisössä pitkään jatkuneen rikoksen paljastuttua.
Jenni Räinän romaani Vaino kertoo isovihan synkästä ajasta Pohjois-Pohjanmaalla, Iissä ja sen takamailla paikoissa, joissa puolustuskyvytön siviiliväestö joutui venäläisten joukkojen kauhistuttavan terrorin uhriksi.
Riko Saatsin romaani Yönistujat paljastaa Suomen sodanjälkeisen evakkojen asuttamisesta kerrotun historian onttouden. Yhden vuorokauden ajalle sijoittuva romaani kuvaa koskettavasti ja oivaltavasti kulttuurien kivuliasta yhteentörmäystä.
Ville Similän riemastuttava romaani Kani nimeltä Paisti kuljettaa yhden suvun sattumuksia ja kirjavia elämäntarinoita rinnan Suomen historian kiperien käänteiden kanssa. Similä kertoo ankeista ja synkistäkin tapahtumista hersyvästi sekä samalla lakonisen oivaltavasti suomen kieltä käyttäen.
Anna Soudakovan romaani Haikara levittää siipensä kertoo valkovenäläisestä sisarusparista, joiden tekemien erilaisten valintojen ja kohtaloiden kautta avataan autoritaarisesti johdetun Valko-Venäjän lähihistoriaa. Teos kertoo koskettavasti ja armottomasti todellisista tapahtumista ja olosuhteista, joista katseen pois kääntäminen kauhistuttaa.
Joenpelto -palkinto jaetaan Lohjan kirjallisuusseminaarissa la 6.6.2026. Palkinnon saajan valitsee viisihenkinen valintatoimikunta, joka nimetään aina yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan.
Vuoden 2026 valintatoimikuntaan kuuluvat dosentti ja WSOY:n kirjallisuussäätiön hallituksen puheenjohtaja Sakari Katajamäki, kirjailija Maritta Lintunen, Lohjan Yhteislyseon lukion rehtori Panu Ruoste, tietokirjailija ja Eeva Joenpelto -seuran puheenjohtaja, filosofian tohtori Helena Ruuska sekä Lohjan Laurentius-koulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori ja kirjailija Satu Tammela.
Mikä on Eeva Joenpelto -palkinto?
Eeva Joenpelto -palkinto on Lohjan kaupungin jakama valtakunnallinen tunnustus, joka jaetaan joka toinen vuosi yhdelle kotimaisella kielellä kirjoitetulle teokselle. Palkinnon arvo on 10 000 euroa. Palkinnon tarkoituksena on kunnioittaa lohjalaisen Eeva Joenpellon (1921–2004) kirjallista perintöä. Lohjan kaupungin lisäksi Eeva Joenpelto -seura ja WSOY:n kirjallisuussäätiö ovat mukana toteuttamassa Eeva Joenpelto -palkinnon valmistelua ja toteutusta.
Eeva Joenpelto -palkinnolle on avattu omat verkkosivut. Uudistetulta sivulta löydät aina ajantasaista tietoa palkinnosta, ehdokasteoksista, valintatoimikunnasta, esiraadista ja edellisvuoden voittajista sekä ehdokkaista. Uudet sivut löytyvät osoitteesta eevajoenpeltopalkinto.fi.
Merja LonkainenKulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, kirjastotoimenjohtajaPuh:0504621642merja.lonkainen@lohja.fi
