Asukkaat ideoivat työpajoissa kevytyrittäjyyttä itäisen Uudenmaan saaristoon
19.3.2026 11:41:42 EET | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote
Saariston syke -hanke järjestää kolme avointa asukastyöpajaa, joissa innostetaan Sipoon, Porvoon ja Loviisan asukkaita elävöittämään itäisen Uudenmaan saaristoa ryhtymällä kevytyrittäjiksi.
Kevytyrittäjyys tarkoittaa yrittäjyyden kevyempää muotoa, jossa asukas myy omaa osaamistaan tai palvelujaan ilman oman yrityksen perustamista. Laskutus hoidetaan laskutuspalvelun kautta, joten yrittäminen on vaivatonta.
Asukastyöpajoissa ideoidaan uusia palveluita ja tuotteita, joita paikalliset asukkaat voisivat tarjota itäisen Uudenmaan saariston matkailijoille. Lähtökohtana on saariston erityispiirteet, kuten merellinen kulttuuri, luontoelämykset ja paikallinen elämäntapa. Syntyneistä ideoista kehitetään tuotteita ja palveluita asiantuntijoiden avulla.
Esimerkkejä Live Like a Local -tyyppisistä tuotteista saaristomatkailuun:
- tarinallinen kävelykierros omassa kotikylässä tai itselle tutun aiheen parissa (lintujen bongaus, tähtien katselu ym.)
- opastettu melonta- tai souturetki
- kalastushetki paikallisen asukkaan kanssa
- saaristolaisruoan kokkauspaja kotikeittiössä
- vierailu pieneen ateljeehen, verstas- tai puutarhakierros
- arjen taitojen jakaminen: verkkojen selvitys, veneen keväthuolto, luonnonyrttiretki, kutominen
Asukastyöpajat järjestetään seuraavasti:
- Loviisa 26.3.2026, klo 17–20, Lovisavikens Skola, Brandensteininkatu 27B
- Porvoo 9.4.2026, klo 17–20, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1
- Sipoo 14.4.2026, klo 17–20, Juhlatalo, Vanha vesitorninmäki 1
Ilmoittautumiset työpajoihin
Ilmoittaudu täyttämällä lomake.
Saariston syke -hankkeen toteuttaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ja keskeiset yhteistyökumppanit ovat Uudenmaan liitto, Sipoon, Porvoon ja Loviisan saaristomatkailun pk-yritykset, näiden kuntien matkailun alueorganisaatiot sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Petteri KurhinenSaariston syke -hankkeen projektipäällikkö, lehtoriPuh:044 290 0030antti.kurhinen@haaga-helia.fi
Kuvat
Linkit
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Saariston syke
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Saariston syke on yksi tutkimus- ja kehityshankkeista, joissa Haaga-Helian asiantuntijat ovat mukana. Hankkeen tavoite on parantaa itäisen Uudenmaan saaristomatkailun pk-yritysten elinvoimaisuutta ja innovointivalmiuksia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme