Veikkauksen Pitkäveto-kertoimet: KooKoo voittaa Suomen mestaruuden 7,5 prosentin todennäköisyydellä
19.3.2026 11:21:36 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Kotimaisen jääkiekon Liigan odotetut playoffs-ottelut alkavat perjantaina. Veikkauksen Pitkäveto-kertoimissa selkeä suosikki mestariksi on Tappara. Kouvolan KooKoo kuuluu Tapparan haastajiin ja voittaa kertoimien mukaan Suomen mestaruuden 7,5 % prosentin todennäköisyydellä.
- Tämän kauden Tappara on paras Liiga-joukkue muutamaan vuoteen, joten mestaruustodennäköisyyskin on kovempi kuin yleensä pudotuspelien ykkössuosikilla on tässä kohtaa kautta ollut, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara arvioi.
- Erityisen huomionarvoista on, että Ilveksen ollessa suosikki-Tapparan selvä ykköshaastaja, osuus mestaruus Tampereelle jopa yli 73 prosentin todennäköisyydellä.
Eirtovaaran mukaan on hyvä mahdollisuus, että Tappara ja Ilves kohtaisivat paikallisottelusarjassa pudotuspelien aikana.
- Tampereen paremmuus ratkotaan toivottavasti, ja jopa todennäköisesti, seurojen keskinäisessä pudotuspelisarjassa.Tappara ja Ilves kohtaavat Veikkauksen arvion mukaan noin 50 % todennäköisyydellä jossain vaiheessa pudotuspelejä, joko välierissä tai loppuottelussa.
Tamperelaisseurojen ykköshaastajat ovat hienoja kausia pelaavat Kouvolan KooKoo (mestaruustodennäköisyys 7,5 %) ja viime vuoden kakkonen Lappeerannan SaiPa (8,5 %).
- KooKoo pelasi nyt huikean runkosarjan ja ansaitsi sijoituksensa. Yleinen mielipide on, että KooKoo-valmentaja Jouko Myrrän jääkiekko ei kantaisi enää pudotuspeleissä, mutta ainakin vuosi sitten Sport-sarja päättyi tappioon pudotuspelien aluksi enemmänkin maalitolppien takia kuin siksi, että KooKoo olisi heikosti pelannut.
- Data tykkäsi KooKoosta, vaikka voitot jäivät tulematta. KooKoo on yksi sarjan parhaista joukkueista ja pelaa realistisesti mestaruudesta, Eirtovaara arvioi.
Veikkauksen kerroin KooKoon etenemiselle Liigan loppuottelusarjaan on 3,15 ja kerroin sille, että KooKoo saavuttaa mitalin on 1,98.
KooKoon tavoin myös Lappeenrannan SaiPa on esiintynyt vahvasti.
- Tämän kauden SaiPa on pelillisesti vahvempi kuin viime kaudella finaaleissa pelannut SaiPa, mutta se ei itsessään vielä takaa mitään. Pudotuspelimenestys on monesti pienestä kiinni. Viime keväänä SaiPa loi ikimuistoisen tarinan, mutta oli erittäin lähellä pudota jo pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, jolloin mitään tuhkimotarinaa ei olisi ikinä syntynytkään. Mahdollisuus SaiPalla on mennä päätyyn asti, Veikkauksen Eirtovaara sanoo.
Viime vuonna Suomen mestaruuden voitti KalPa. Kuopiolaiset ovat playoffsien alkaessa haastajan asemassa.
- Vuosi sitten KalPa lähti pudotuspeleihin suosikkina. Tänä vuonna asetelma on toinen, sillä nyt ei joukkue ei ole edes haastajien ykkösryhmässä. Tiettyä potentiaalia silti on, sillä KalPa pelasi selvästi kauden parasta kiekkoaan ennen hyökkääjien loukkaantumissumaa. Loukkaantumiset KalPalla alkavat olla juuri sopivasti takana, Teemu Eirtovaara näkee.
Liigan pudotuspelikohteet
Liigan pudotuspelit alkavat perjantaina 20.3. ottelupareilla:
Lukko - HPK
JYP-Pelicans
KalPa-HIFK
Ässät - K-Espoo
Veikkauksen Liiga-kertoimet
Suomen mestari
Pitkäveto
|Joukkue
|Todennäköisyys
|Veikkauksen mestaruuskerroin
|Tappara
|47,5 %
|1,98
|Ilves
|25,8 %
|3,70
|SaiPa
|8,5 %
|11,00
|KooKoo
|7,5 %
|12,50
|Lukko
|4,0 %
|21,00
|HIFK
|2,3 %
|34,00
|KalPa
|1,5 %
|46,00
|JYP
|1,1 %
|70,00
|K-Espoo
|1,0 %
|80,00
|Ässät
|0,4 %
|160,00
|Pelicans
|0,3 %
|200,00
|HPK
|0,2 %
|300,00
