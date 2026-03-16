Ulla-Kirsikka Vainio on Päijät-Hämeen uusi maakuntajohtaja
23.3.2026 14:00:27 EET | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto valitsi maanantaina 23.3.2026 uudeksi maakuntajohtajaksi Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion. Valinta oli yksimielinen.
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto valitsi maakuntajohtajan virkaan hallintotieteiden maisteri Ulla-Kirsikka Vainion.
Päätös tehtiin ylimääräisessä valtuuston kokouksessa maanantaina 23.3.2026 maakuntahallituksen esityksen pohjalta.
Valtuusto oli yksimielinen ja valtuustoryhmien puheenvuoroissa todettiin, että Vainio täyttää kokonaisuutena parhaiten viran kelpoisuusvaatimukset koulutuksensa, työkokemuksensa ja soveltuvuusarvioinnin perusteella. Vainio on toiminut Rovaniemen kaupunginjohtajana määräaikaisessa virassa vuodesta 2020 lähtien. Hänellä on myös arkkitehdin koulutus sekä työkokemusta johtavan rakennustarkastajan sekä arkkitehtitoimiston toimitusjohtajan tehtävistä.
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Teemu Kinnari ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari korostavat, että Ulla‑Kirsikka Vainio tuo Päijät‑Hämeeseen vahvaa ja laaja‑alaista kunta-alan kokemusta ja edunvalvonnan osaamista.
Päijät-Häme saa osaavan ja kokeneen kehittäjän, jolla on valmiinai vahvat verkostot sekä aito motivaatio edistää maakunnan yhteistä ja menestyksekästä edunvalvontaa. Yhteistyö alueen kuntien ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa luo erinomaiset lähtökohdat vaikuttavalle ja tulokselliselle työlle, uskovat Teemu Kinnari ja Mika Kari.
Uusi maakuntajohtaja piti valinnan jälkeen etäyhteydellä lyhyen puheen, jossa hän totesi, että Päijät-Häme on kiinnostava ja on paljon mahdollisuuksia, mm. teollisuudessa, matkailussa ja luonnossa.
Ulla-Kirsikka Vainio kertoi, että tavoitteena on aloittaa maakuntajohtajan virassa kesäkuussa. Hän odottaa työn aloittamista ja korosti, että Päijät-Hämeessä maakuntastrategia ja -ohjelma ja ovat erinomaisella tasolla.
On harvinaista, että tavoitteet on asetettu näin huolellisesti ja kunnianhimoisesti. Nyt tärkeintä on lähteä viemään niitä yhdessä käytäntöön, lupasi Vainio.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika Karikansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtajaPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
Teemu KinnariMaakuntavaltuuston puheenjohtajaPäijät-Hämeen maakuntavaltuustoPuh:050 5509 862teemu.kinnari@eduskunta.fi
Kuvat
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija sekä yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
Päijät-Häme on yli 200 000 asukkaan maakunta keskellä Etelä-Suomea, vain tunnin päässä Helsingistä. Meidät tunnetaan puhtaasta luonnosta, ympäristöalan osaamisesta, modernista teollisuudesta ja kansainvälistyvästä yliopistokaupunki Lahdesta. Maakunta yhdistää kestävän kehityksen, vahvan koulutuksen, monipuolisen elinkeinoelämän sekä rikkaan kulttuurin ja laajat urheilu- ja liikuntamahdollisuudet.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen päätökset 16.3.202616.3.2026 11:37:02 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle maakuntajohtajan valintaa sekä lähettää kesäkuun valtuuston käsittelyyn tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja henkilöstöraportin. Lisäksi hallitus käsitteli maakuntakaavan palautetta, liikkumisohjelman seurantaa sekä päätti edustuksista maakunnan yhteistyöryhmään ja yhteistyöstä Zaporizzjan alueen kanssa.
Päijät-Hämeen maakuntajohtajaksi esitetään Ulla-Kirsikka Vainiota4.3.2026 13:19:10 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen maakuntajohtajan valintaa valmistellut työryhmä esittää virkaan Ulla-Kirsikka Vainiota, joka nousi hakuprosessin kokonaisarviossa vahvimmaksi kandidaatiksi. Työryhmän mukaan sekä hakijan tausta että ulkopuolinen soveltuvuusarviointi tukevat esitystä.
Päijät-Hämeen kulttuurikohteet kootaan sähköiselle kartalle – ehdota kohteita 31.3.2026 mennessä10.2.2026 09:22:46 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen liitto julkaisee toukokuussa 2026 Päijät-Hämeen aarrekartan, joka kokoaa yhteen maakunnan kiinnostavimmat kulttuurikohteet. Tavoitteena on tuoda esiin alueen monipuolinen kulttuuritarjonta ja tehdä kohteet helposti löydettäviksi niin asukkaille kuin matkailijoillekin. Nyt kaikki pääsevät mukaan täydentämään karttaa. Ehdotukset tulee jättää viimeistään 31.3.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme