Ulla-Kirsikka Vainio on Päijät-Hämeen uusi maakuntajohtaja

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto valitsi maakuntajohtajan virkaan hallintotieteiden maisteri Ulla-Kirsikka Vainion.

Päätös tehtiin ylimääräisessä valtuuston kokouksessa maanantaina 23.3.2026 maakuntahallituksen esityksen pohjalta.

Valtuusto oli yksimielinen ja valtuustoryhmien puheenvuoroissa todettiin, että Vainio täyttää kokonaisuutena parhaiten viran kelpoisuusvaatimukset koulutuksensa, työkokemuksensa ja soveltuvuusarvioinnin perusteella. Vainio on toiminut Rovaniemen kaupunginjohtajana määräaikaisessa virassa vuodesta 2020 lähtien. Hänellä on myös arkkitehdin koulutus sekä työkokemusta johtavan rakennustarkastajan sekä arkkitehtitoimiston toimitusjohtajan tehtävistä.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Teemu Kinnari ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari korostavat, että Ulla‑Kirsikka Vainio tuo Päijät‑Hämeeseen vahvaa ja laaja‑alaista kunta-alan kokemusta ja edunvalvonnan osaamista.

Päijät-Häme saa osaavan ja kokeneen kehittäjän, jolla on valmiinai vahvat verkostot sekä aito motivaatio edistää maakunnan yhteistä ja menestyksekästä edunvalvontaa. Yhteistyö alueen kuntien ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa luo erinomaiset lähtökohdat vaikuttavalle ja tulokselliselle työlle, uskovat Teemu Kinnari ja Mika Kari.

Uusi maakuntajohtaja piti valinnan jälkeen etäyhteydellä lyhyen puheen, jossa hän totesi, että Päijät-Häme on kiinnostava ja on paljon mahdollisuuksia, mm. teollisuudessa, matkailussa ja luonnossa.

Ulla-Kirsikka Vainio kertoi, että tavoitteena on aloittaa maakuntajohtajan virassa kesäkuussa. Hän odottaa työn aloittamista ja korosti, että Päijät-Hämeessä maakuntastrategia ja -ohjelma ja ovat erinomaisella tasolla.

On harvinaista, että tavoitteet on asetettu näin huolellisesti ja kunnianhimoisesti. Nyt tärkeintä on lähteä viemään niitä yhdessä käytäntöön, lupasi Vainio.