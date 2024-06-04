Sääntely mullistaa potilastietojärjestelmät: NHG auttoi HUSia hakemaan näkemystä tuleviin it-projekteihin

Potilastiedon hyödyntämistä uudistava EHDS eli eurooppalainen terveystietoalue -asetus ja sähköisen tunnistamisen eIDAs -asetus vaikuttavat lähitulevaisuudessa terveydenhuollon it-toimintoihin perustavalla tavalla.

Asetusten myötä potilastietojen käsittely muuttuu koko Euroopan unionissa perustavasti. Tarkoitus on, että kaikkialla unionin alueella toimivilla sairaanhoidon yksiköillä on asetuksen mukainen potilastieto käytössään. Kyseessä on valtava tietojärjestelmien muutos potilaiden hoidossa.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymässä HUSissa asetusten piirissä on kymmeniä tietojärjestelmiä.

“Kävimme läpi yli 80 eri tietojärjestelmää, joista tarkempaan syyniin otimme noin 40 eli ne, joissa oli asetuksen kannalta olennaisia potilastietoja”, IT-pääarkkitehti Jari Kähkölä HUS Tietohallinnosta sanoo.





Aika minimoi riskit

Yllä mainitut luvut kuvaavat tiivistetysti HUSin ja terveydenhuollon konsulttiyhtiön NHG:n hanketta, jossa hahmotettiin EHDS- ja eIDAS -asetusten vaikutuksia HUSin tietojärjestelmiin. Vuonna 2025 voimaan tulleen EHDS:n yleinen soveltaminen alkaa maaliskuussa 2027. Viimeiset toiminnot otetaan käyttöön vasta vuonna 2035.

HUS oli jo hyvin ajoissa ymmärtänyt, että näin suuret sääntelyn muutokset vaikuttavat sen toimintaan. Riskit hankkeen joutumisesta vaikeuksiin pienenevät olennaisesti, kun siihen on varattu riittävästi aikaa.

“Heräsimme viimeistään silloin, kun havaitsimme, että sääntely käsittää potilastietojärjestelmän laajemmin kuin mitä aiemmin olimme ajatelleet. Sen velvoitteet koskevat kaikkia digitaalisia asiakastietoja, joita on ylipäätään tallennettu, ei pelkästään meidän ydinpotilastietojärjestelmässä olevia tietoja”, Kähkölä kertoo.





Tilannekuva on pakollinen

Ilman hyvää tilannekuvaa on käytännössä mahdotonta hahmottaa, mihin suuntaan kymmeniä tietojärjestelmiä pitäisi viedä. Vastuuhenkilöt kyllä tuntevat järjestelmänsä, mutta EU-lainsäädännön vaikutusten hahmottaminen on haastavaa. Siinä NHG:n asiantuntemus oli suureksi avuksi.

“Saimme NHG:ltä selkeän mallin ja luokittelun EHDS-vaatimuksista. Sen jälkeen meidän oli helppo käydä läpi järjestelmien tietosisältöjä ja katsoa, miten sääntely vaikuttaa niihin.”

Samoin tärkeää oli, että HUSin johdolle pystyttiin esittämään selkeä ja tiivis kokonaiskuva sääntelykehikon vaatimuksista. Näin johdon on helpompi kohdentaa resurssit oikein ja välttää turhia kustannuksia.

“Konsulteilla oli selvästi EHDS-asetuksesta sellaista syvällistä tietoa, jota meiltä puuttui. Näin he nopeuttivat huomattavasti tilannekuvan rakentamista, sen tulkintaa ja sen varaan tehtävää suunnittelua”, järjestelmäpäällikkö Into Laine HUSista kuvailee.

Se, miten HUS omassa toiminnassaan ottaa EHDS:n vaatimuksen haltuun, voi vaikuttaa myös muualla suomalaisessa terveydenhuollossa.

“HUS on Euroopankin mittakaavassa poikkeuksellisen suuri ja edistyksellinen organisaatio. Siksi on tärkeää, että se ottaa EHDS:n huomioon ajoissa ja tosissaan. HUSin toimintatavat voivat ohjata asetuksen soveltamista laajemminkin”, NHG:n johtava konsultti Mikko Huovila sanoo.



Projekti lyhyesti

Haaste: Yhteisen ymmärryksen luominen siitä, kuinka EHDS-asetus vaikuttaa HUSin tietojärjestelmiin ja kuinka siihen pitää valmistautua sekä millaisia resursseja kokonaishanke vaatii.

Ratkaisu: Pitkäjänteinen työpajatyöskentely. EHDS-asetuksen vaatimusten luokittelu ja luokittelun vieminen läpi tietojärjestelmien ja tietosisältöjen.

Tulokset: Selkeä näkymä tämän hetkiseen tilanteeseen ja asetuksen käyttöönoton vaatimiin resursseihin. Valmistautuminen sääntelyn vaatimiin lukuisiin it-hankkeisiin helpottuu.