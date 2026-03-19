Rahoitus & kasvu: Omistajanvaihdos nostaa yrityksen liikevaihdon kasvuun, mutta kiihkein kasvuvaihe näkyy vasta yrityskauppaa seuraavina vuosina – ”Yritysostoon hyvä varautua ennakoiden”
19.3.2026 12:09:10 EET | Finnvera Oyj | Tiedote
Finnveran rahoituksella omistajanvaihdoksen toteuttaneiden yritysten liikevaihto on noussut selvästi ja pitkäkestoisesti. On myös viitteitä, että yritysten liikevaihdon kasvu olisi muita nopeampaa. Yritysosto nostaa ostavan yrityksen liikevaihdon uudelle tasolle, mutta pitkän aikavälin kasvuvauhdin kannalta olennaisinta on, mitä yrityksessä tapahtuu kauppaa seuraavina vuosina. Yritysostolla kasvua hakevan yrityksen kannattaa pyrkiä toteuttamaan kauppa ennakoiden, sillä kaikki hyödyt eivät välttämättä realisoidu heti kaupantekovuonna, sanoo Finnveran omistajanvaihdosrahoituksia analysoinut ekonomisti Anni Koskinen. Yrityskauppamarkkina ja -rahoitus piristyivät vuonna 2025, mutta potentiaalisia ostajia on edelleen selvästi vähemmän kuin myyntiä suunnittelevia yrityksiä.
Yrityskaupan toteutuminen edellyttää useimmiten ulkopuolista rahoitusta. Kevään 2026 Pk-yritysbarometrissa 75 % vastaajista kertoi tarvitsevansa rahoitusta yrityskauppaan, ja tarve on pysytellyt samalla tasolla viime vuodet. Finnveran rahoitus omistajanvaihdoksiin kääntyi vuonna 2025 odotettuun kasvuun ja rahoitusta myönnettiin 130 miljoonaa euroa (105) yhteensä 681 yrityskauppaan (602). Finnvera on mukana noin joka viidennessä yrityskaupassa Suomessa.
Koskinen on analysoinut Finnveran rahoittamia pk-yritysten omistajanvaihdoksia vuosilta 2016–2023 ja verrannut yritysten liikevaihdon kehitystä muihin vastaaviin yrityksiin Tilastokeskuksen tilinpäätöstietokannassa. Finnveran rahoitustietojen perusteella ostajayrityksen liikevaihto nousi yrityskauppavuonna 12 % ja seuraavana vuonna 30 % verrokkiyrityksiin nähden.
− Osittain välitön liikevaihdon hyppäys selittyy sillä, että kaupan kohteena olevan yrityksen liikevaihto siirtyy osaksi ostajayrityksen liikevaihtoa. Hyppäyksen kokoon vaikuttaa se, toteutuuko kauppa alku- vai loppuvuonna. Ero verrokkiyrityksiin kuitenkin pysyy korkeana ja kasvaa kauppaa seuraavina vuosina. Tämä viittaa siihen, että yrityskauppa käynnistää myös aitoa kasvua todennäköisesti sitä mukaa, kun yrityskaupan synergiat saadaan täyteen käyttöön, Finnveran ekonomisti Anni Koskinen sanoo.
Yritysoston kaikki hyödyt eivät näy heti eikä yrityskauppa itsessään ole kasvuautomaatti.
− Omistajanvaihdokseen voi liittyä kasvukipuja, kun esimerkiksi järjestelmiä sovitetaan yhteen tai seuraa henkilöstömuutoksia. Siirtymävaiheen haastavuus ei liity niinkään toimialaan vaan vaihtelee tapauskohtaisesti. Liikevaihto nousee kyllä pitkäkestoisesti, mutta pidemmällä aikavälillä tuloksen kasvu tasaantuu, mikä taas tarkoittaa, että töitä kasvun eteen on tehtävä yrityskaupan jälkeenkin. Yrityksen toiminnan ja tuotannon hiominen tuo yrityskaupan hyödyt parhaiten näkyviin.
Viiden vuoden sisällä yrityksen myyntiä suunnittelevia yrityksiä yli kaksi kertaa niin paljon kuin yritysostoa suunnittelevia
Kevään 2026 Pk-yritysbarometri osoittaa, että pk-yritysten myyntihalukkuus on korkeimmillaan kymmeneen vuoteen. Vastaajista yli puolet kertoi suunnittelevansa yrityksen myyntiä jollain aikavälillä. Seuraavan viiden vuoden aikana myyntiä suunnitteli joka kolmas yrityksistä. Ostoaikeita on puolestaan 16 %:lla yrityksistä, joista valtaosalla suunnitelmat ajoittuvat seuraavalle viidelle vuodelle.
− Määrällinen kuilu myyntiä suunnittelevien ja ostoa suunnittelevien yritysten välillä on merkittävä. Kun tiedetään, että yrittäjistä reilu neljännes on 55–64-vuotiaita, on suuri vaara, ettei kaikille yrityksille löydy jatkajia. Samaan aikaan myös uusia yrityksiä perustetaan paljon ja yrityskanta on tasaisessa kasvussa, sanoo Koskinen.
Myyntihalukkuus liittyy useammin tiettyyn ajankohtaan, kuten yrittäjän eläköitymiseen. Yritysostot puolestaan tehdään tyypillisesti lyhyemmän aikavälin suunnitelmien pohjalta ja ne voivat perustua esimerkiksi nopeisiinkin muutoksiin markkinatilanteessa tai kasvutarpeessa.
− Aivan kuten myytävän yrityksen olisi hyvä olla myyntikunnossa aina, myös ostajien on hyvä varautua toimimaan ennemmin eikä myöhemmin, kun nähdään, että yritysoston kasvuvaikutus vie aikaa. Suomen talouden ja yrityskentän elinvoiman kannalta on erittäin tärkeää, että yritykset kasvavat ja nostavat tuottavuuttaan. Yritysosto voi olla monelle yritykselle suorin tie kasvuun.
Lisätiedot:
Anni Koskinen, ekonomisti, Finnvera, puh. 029 460 2921
Liite: Rahoitus & kasvu -katsaus 1/2026: Yritysosto avaa tien kasvuun (PDF)
