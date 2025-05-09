Rahoitusvakausvirasto julkaisee arvion suomalaisten pankkien kriisinhoitovalmiuksista
19.3.2026 13:24:08 EET | Rahoitusvakausvirasto | Kutsu
Rahoitusvakausvirasto (RVV) julkaisee arvionsa pankkien kriisinhoitovalmiuksista vuonna 2025. Julkaistavassa raportissa RVV avaa pankkien kriisinratkaisujärjestelmän toimintaa ja miten pankkien kriisitilanteisiin varaudutaan.
Kutsu median edustajille raportin julkistustilaisuuteen
Aika: maanantai 23.3.2026 kello 15.00
Paikka: etätilaisuus (Teams), linkki jaetaan tilaisuuteen ilmoittautuneille
Järjestäjä: Rahoitusvakausvirasto (RVV)
Tilaisuuden sisältö
- Miten RVV varautuu pankkien kriisitilanteisiin?
- RVV:n päivitetty arvio pankkien kriisihoitovalmiuksista
- Miten pankit ovat varautuneet kriisinratkaisutilannetta varten?
- Miten pankit ovat varautuneet talletussuojan korvaustilannetta varten?
- Miten pankkien valmiudet ovat edistyneet vuoteen 2024 verrattuna
- Kysymykset ja keskustelu
Taustaa
Rahoitusvakausvirasto julkaisee päivitetyn arvion suomalaispankkien valmiudesta kriisinratkaisuun, jolla ehkäistään pankkien kaatumisen laajamittaisia vaikutuksia. Pankkien kriisinratkaisujärjestelmän tarkoituksena on taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden pankkien toiminnan alasajo tai toiminnan uudelleenjärjestely viranomaistoimenpitein, ilman julkista pankkitukea.
Kriisinratkaisun sijaan pankki voidaan asettaa konkurssiin silloin, kun kriisinratkaisumenettely ei ole välttämätöntä. Talletuspankeilla on oltava jatkuva valmius toimittaa tallettaja- ja tilitiedot RVV:lle nopeasti ja luotettavasti.
RVV julkaisi arvion pankkien kriisiratkaisuvalmiuksista ensimmäisen kerran keväällä 2025. Raportissa kerrotaan, mille RVV:n toimivaltaan kuuluville pankeille sovellettaisiin kriisinratkaisutoimia, mikäli pankki joutuu vakaviin taloudellisiin ongelmiin. RVV:n tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä kriisinratkaisujärjestelmän toimintaan.
Puhujat
- Jaakko Weuro, ylijohtaja, Rahoitusvakausvirasto
- Anni-Mari Karvinen, kriisinratkaisuyksikön päällikkö
- Anna Kanninen, talletussuoja-asiantuntija
Ilmoittautuminen
Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään ma 23.3. klo 11.00 mennessä osoitteeseen: anne.bergmann(at)rvv.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne BergmannViestintäasiantuntija
Mediatiedustelut ja haastattelupyynnöt
Hanna WestmanRahoitusvakausviraston pääekonomisti
Raportin sisältöä koskevat kysymykset
Linkit
Lisätietoja julkaisijasta
Rahoitusvakausvirasto (RVV) on vuonna 2015 perustettu viranomainen, joka toimii Suomen kansallisena kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisena. Viraston tehtävänä on suojella tallettajia, veronmaksajia ja yhteiskuntaa pankkikriisien vaikutuksilta ja kustannuksilta sekä ennaltaehkäistä rahoituskriisejä ja edistää sijoittajanvastuuta. RVV vastaa talletussuojasta Suomessa. Lisäksi RVV ylläpitää huoltovarmuustilijärjestelmää, joka osaltaan turvaa päivittäismaksamisen jatkuvuutta yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa.
Lue lisää julkaisijalta Rahoitusvakausvirasto
Resolutionssystem för banker 10 år – vad har vi lärt oss av finanskriser och är vi tillräckligt förberedda på nya hot?9.5.2025 12:42:47 EEST | Pressmeddelande
Både Europeiska bankunionens gemensamma resolutionssystem (Single Resolution Board, SRB) och Verket för finansiell stabilitet (VFS) fyller 10 år i år. VFS ordnade den 7 maj 2025 ett internationellt jubileumsseminarium i Helsingfors om beredskap inför krissituationer inom banksektorn. Seminariet samlade ett brett spektrum av aktörer inom finanssektorn, myndigheter och beslutsfattare. Under evenemanget diskuterades vad vi har lärt oss av finanskriser och huruvida vi är tillräckligt förberedda på hur det förändrade säkerhetsläget i Europa, särskilt i Östersjöområdet, påverkar skyddet av samhällets kritiska infrastruktur och centrala tjänster.
Pankkien kriisinratkaisujärjestelmä 10 vuotta – mitä finanssikriiseistä on opittu ja olemmeko varautuneet riittävästi uusiin uhkiin?9.5.2025 12:42:47 EEST | Tiedote
EU:n pankkiunionin kriisinratkaisumekanismi ja Rahoitusvakausvirasto (RVV) täyttävät tänä vuonna 10 vuotta. Rahoitusvakausvirasto järjesti 7.5.2025 Helsingissä kansainvälisen juhlaseminaarin varautumisesta pankkisektoria koskeviin kriisitilanteisiin. Seminaari kokosi yhteen laajasti rahoitusalan toimijoita, viranomaisia ja päättäjiä. Tilaisuudessa pohdittiin, mitä olemme oppineet finanssikriiseistä ja olemmeko varautuneet riittävästi Euroopan ja erityisesti Itämeren alueen muuttuneen turvallisuustilanteen vaikutuksiin yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin ja keskeisten palvelujen turvaamisen kannalta.
Ten years of banking resolution – Lessons learnt from the financial crises, and are we prepared enough for new threats?9.5.2025 12:42:47 EEST | Press release
The year 2025 marks the 10th anniversary for both the Single Resolution Mechanism of the EU Banking Union, and the Financial Stability Authority in Finland. On 7 May 2025, the FFSA hosted in Helsinki an international anniversary seminar on crisis preparedness regarding the banking sector. The seminar brought together a wide range of Financial Sector actors, authorities, and decision-makers. The event explored what we have learned from financial crises and whether we are adequately prepared for the implications of the changed security situation in Europe, particularly in the Baltic Sea region, in terms of safeguarding society’s critical infrastructure and essential services.
Verket för finansiell stabilitets bedömning: bankernas resolutionsberedskap bör utvecklas10.3.2025 13:00:00 EET | Pressmeddelande
Verket för finansiell stabilitet (VFS) har publicerat en bedömning av de finländska bankernas beredskap för resolution, med vilken omfattande konsekvenser om bankerna fallerar undviks. Bankerna är väl förberedda på att täcka förluster och återskapa kapital i samband med resolutionen. De måste dock fortsätta att utveckla sina processer, verksamhetssätt och IT-system för att en eventuell resolutionssituation ska kunna skötas smidigt. Det finns fortfarande utmaningar i synnerhet när det gäller produktionen av information som behövs i en resolutionssituation.
Rahoitusvakausviraston arvio: pankkien kriisinratkaisuvalmiuksissa kehitettävää10.3.2025 13:00:00 EET | Tiedote
Rahoitusvakausvirasto on julkaissut arvion suomalaispankkien valmiudesta kriisinratkaisuun, jolla ehkäistään pankkien kaatumisen laajamittaisia vaikutuksia. Pankit ovat hyvin varautuneita tappioiden kattamiseen ja uudelleenpääomitukseen kriisinratkaisun yhteydessä. Niiden on kuitenkin edelleen kehitettävä prosessejaan, toimintatapojaan ja IT-järjestelmiään, jotta mahdollinen kriisinratkaisutilanne voidaan hoitaa sujuvasti. Erityisesti kriisinratkaisutilanteessa tarvittavan tiedon tuottamisessa pankeilla on edelleen haasteita.
