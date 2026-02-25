Hipposkeskuksen pysäköintilaitoksen perustuksiin vaihtui vähähiilinen betoni

Vähähiilisen betonin hiilidioksidipäästöt ovat kohteessa noin 15 prosenttia perinteistä betonia alhaisemmat. Materiaalin luokitus on GWP.85, jonka lyhenne tulee sanoista Global Warming Potential. Luku viittaa osuuteen normaalibetonin referenssitasosta.

Lujabetoni valmistaa ja toimittaa kohteen perustusten valussa käytettävän betonin. Vähähiilisyys saavutetaan optimoimalla betonin koostumusta ja hyödyntämällä vaihtoehtoisia sideaineita, jolloin sementin tarve vähenee ja kokonaispäästöt pienenevät.

– Vähähiilisen betonin käyttöön ei tullut viranomaiselta tai hankkeen sisältä vaatimuksia. Rakentamisen lainsäädäntöön on tulossa kiristyviä ilmastotavoitteita, ja ajatus vähähiiliseen betoniin vaihtamisesta lähti KSBR:n ja Lujabetonin välisistä keskusteluista. Haluamme myös hankkia lisää kokemusta sen ominaisuuksista ja työstettävyydestä. Tilaaja suhtautui myötämielisesti ehdotukseemme, projektipäällikkö Marko Koskinen KSBR:ltä kertoo.

72 tonnia vähemmän CO2-päästöjä

– Haluamme molemmat olla vahvasti mukana alan murroksessa kohti vähähiilisempää rakentamista. Voimme löytää yhteistyössä asiakkaiden kanssa ratkaisuja, joilla pienennetään rakentamisen päästöjä ilman, että rakenteiden laatu tai toimivuus kärsii, myyntipäällikkö Marko Tolonen Lujabetonilta kommentoi.

Vaihdon myötä pelkästään pysäköintilaitoksen perustusten rakentamisessa syntyy 72 tonnia vähemmän CO2-päästöjä verrattuna tavalliseen betoniin.

– Laskimme, että tuolla 72 tonnilla esimerkiksi ajaa polttomoottoriautolla yhteensä 350 reissua Jyväskylästä Ylläkselle ja takaisin, Tolonen avaa.

Kohti vähähiilisempää rakentamista

KSBR ja Lujabetoni pyrkivät Hippos-keskuksen hankkeessa kehittämään yhdessä sekä rakenneratkaisuja että toimintatapoja kohti vähähiilisempää rakentamista.

– Vaikka betonin ympäristökuormitusta on saatu pienennettyä, käytettävän betonin lujuus ja ominaisuudet ovat täysin vastaavat kuin perinteisessä betonissa eli sen käyttö ei vaikuta rakenteeseen, säilyvyyteen tai muihin ominaisuuksiin, KSBR:n Marko Koskinen taustoittaa.

Koskisen mukaan eron huomaa lähinnä siinä, että vähähiilisen betonin lujuudenkehitys on hitaampaa.

– Vähähiilisen betonimassan lämmöntuotto sitoutumisen aikana on pienempää. Pysäköintilaitoksen pilarianturat ovat kookkaat, joten pienempi lämmöntuotto ja sitä kautta hitaampi lujuudenkehitys ei ole toteutuksen kannalta ongelma. Enemmänkin normaalimassan kanssa on haasteena ollut liiallinen lämmönkehitys. Kokemuksemme perusteella vähähiilinen betoni toimii todella hyvin juuri tällaisissa perustusrakenteissa, Marko Koskinen toteaa.

Kustannusarvioltaan 210 miljoonan euron Hipposkeskus-hanke sisältää pysäköintilaitoksen lisäksi liikunta-, osaamis- ja jääurheilukeskukset, joiden urakat on pilkottu useisiin pienempiin osiin.