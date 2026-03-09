Nelipyörän hallitus vuodelle 2026 on valittu

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto.

Nelipyörä Oy:n hallituksessa jatkavat Hämeenmaan talous- ja kiinteistöjohtaja Ari Järvinen ja Nitro Games Oyj:n johtaja Matti Nikkola. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin toimitusjohtaja Laura Koistinen Kymen Seudun Osuuskaupasta (KSO) ja Hydroline Polskan toimitusjohtaja Jussi Maksimainen. Lisäksi Nikkola on KSO:n ja Maksimainen Hämeenmaan hallituksen jäsen.

Kolmantena uutena, KSO:n ja Hämeenmaan yhteisenä jäsenenä, hallituksessa aloittaa Kari Skogster, jolla on 40 vuoden kokemus autokaupan alasta. Hän on toiminut Toyotalla useissa eri johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

”Nelipyörä on merkittävä suomalainen autoalan toimija. On hienoa, että saamme vahvistusta ja entistäkin syvempää autoalan asiantuntemusta hallitukseen. Toivotan kaikki uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Olli Vormisto.