Suomi kiinnostaa nyt hiljaisuutensa vuoksi – maaseutu hyötyy matkailun kasvusta
19.3.2026 12:49:50 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Hiljaisuus, puhdas luonto ja aidot kohtaamiset houkuttelevat matkailijoita yhä enemmän Suomeen. Kiireinen arki lisää tarvetta rauhoittumiselle ja juuri sitä maaseutu pystyy tarjoamaan niin kotimaisille kuin kansainvälisille matkailijoille.
Matkailun trendit tukevat vahvasti maaseutumatkailun kasvua. Tulevaisuuden matkailija etsii kohteita, joissa on helppo hengittää, olla ja kokea jotain aitoa ja henkilökohtaista. Lyhytkin irtiotto maaseudulle voi olla luksusta: suomalaiselle arkea, mutta kansainväliselle matkailijalle harvinaista.
Hyvinvointi ja palautuminen korostuvat matkustusmotiiveina. Lepo, luonto, sauna, uni ja mielen rauhoittuminen houkuttelevat matkailijoita. Samalla monipaikkaisuus sekä työn ja vapaa-ajan yhdistäminen mahdollistavat pidemmätkin työn ja vapaa-ajan yhdistävät workation-jaksot maaseudulla.
Maaseudun matkailuyritykset ovat tarttuneet kehitykseen, ja kasvun merkkejä on ilmassa. Kansainvälinen matkailu Suomeen kasvoi vuonna 2025 noin 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
– Maaseudun matkailukohteet eri puolilla Suomea haluavat olla mukana ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kasvussa. Kasvu painottuu tällä hetkellä erityisesti Lappiin ja pääkaupunkiseudulle, mutta mahdollisuuksia on koko maassa, sanoo Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja Kirsi Ilola-Ollikka.
Kasvua tarvitaan myös siksi, että kotimaan matkailu on taloudellisen taantuman vuoksi vähentynyt.
Monet muutkin matkailun trendit tukevat maaseutumatkailun kasvua. Matkailijoita kiinnostavat yhä enemmän merkitykselliset kokemukset ja tarinat: missä ollaan, keitä kohteessa elää ja miten vierailu liittyy paikalliseen elämään. Tämä on maaseutumatkailun luontainen vahvuus, sillä matkailija kohtaa usein yrittäjän ja isäntäperheen sekä pääsee osaksi arkea.
– Salon seudulla monimuotoinen luonto, lähiruoka, maatilat, siideri- ja panimoyritykset ja kylät muodostavat uskottavan matkailutarinan: ei rakennettua teemaa, vaan elettyä arkea, sanoo Yrityssalo Oy:n projektipäällikkö Tiina Backman.
Suurin yksittäinen kasvun este on matkailun kausiluonteisuus. Kannattava liiketoiminta edellyttää ympärivuotista kysyntää. Siksi maaseudulle kehitetään uusia tuotteita ja palveluja eri vuodenaikoihin hyvinvointipalveluista kokouksiin ja pienryhmämatkailuun.
Maaseutumatkailuyrittäjät ja kehittäjät kokoontuivat 50. valtakunnalliseen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaariin Salossa 18.–19.3.2026.
Lisätietoja:
Kirsi Ilola-Ollikka, matkailuyrittäjä, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja, 040 596 8027, kirsi(at)ilolanmaatila.fi
Kimmo Aalto, asiantuntija, MTK (Lomalaidun ry:n toiminnanjohtaja), 040 179 1618, kimmo.aalto(at)mtk.fi
Tiina Backman, projektipäällikkö, Yrityssalo Oy, 041 5455 515, tiina.backman(at)yrityssalo.fi
