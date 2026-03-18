Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
19.3.2026 12:31:09 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Rakennuspalo keskisuuri, Rasikatu, Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen Keski-suuresta rakennuspalosta Jyväskylän Rasikadulle. Kohteessa terraarion valaisin kärysi ja aiheutti savunmuodstusta asuntoon. Pelastuslaitos tuuletti asunnon. Tilanteesta ei aiheutunut henkilö, eikä omaisuusvahinkoja.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote18.3.2026 10:49:38 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 18.03.2026 Maansortuma Sortuma Jämsä, Halli 10:26:50 18.03.2026 Kaivinkone ollut kaivamassa monttua ja montun reuna on sortunut. Henkilö jäänyt jaloistaan puristuksiin sortuneen maa-aineksen alle. Työntekijät saaneet henkilön pois sortuman alta. Tehtävä siirtynyt ensihoidolle.
Hyvinvointialueen perheiden ja nuorten palveluihin sekä aikuisten sosiaalipalveluihin avataan yhteinen yhteydenottokanava 1.4.17.3.2026 15:08:06 EET | Tiedote
Palveluiden yhteinen yhteydenottokanava toimii sekä puhelimitse että digipalveluissa. Uusi toimintamalli varmistaa, että asiakas saa oikea-aikaista tukea ja ohjautuu sujuvasti tarkoituksenmukaisiin palveluihin.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.3.2026 14:31:37 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.3.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos sai tehtävän rakennuspalosta Jyväskylän Keskikadulle klo 13.34. Kerrostaloasunnossa havaittu palovaroittimen ääni ja savua. Asunnossa kärähtänyt liedellä jotain. Varsinaista tulipaloa ei tilanteessa syntynyt. Naapurit auttoivat iäkkään asukkaan asunnosta ennen palokunnan saapumista. Ensihoito tarkasti asukkaan, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Kohteessa oli viisi pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoidon ja poliisi yksikkö.
Sähköinen omaseurantasovellus sujuvoittaa verenpaineen, astman ja verensokerin seurantaa16.3.2026 08:13:40 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella on käytössä GS Balance -omaseurantasovellus potilaille, joiden tulee seurata verenpainettaan tai verensokeriaan tai arvioida astmadiagnoosia ja hoidon etenemistä. Sovelluksen käyttöönotto edellyttää, että terveydenhuollon ammattilainen aktivoi potilaalle käyttöoikeuden hoitokontaktin yhteydessä esimerkiksi vastaanotolla tai digitaalisten palveluiden kautta osoitteessa hyvaks.suomisote.fi tai mobiilisovelluksesta OmaHyvaks.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.3.2026 14:12:39 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.3.2026 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KETOMAANTIE, LAUKAA Kyseessä hallittu risujen poltto ja siitä aiheutunut savunmuodostus, josta naapuri huolestui ja teki hätäilmoituksen. Yksi pelastuslaitoksen yksikkö kävi kohteessa toteamassa tapauksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme