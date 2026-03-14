Finanssisektorin vakavaraisuus säilynyt vahvana – FA:n Ahosniemi: Järkevämpi sääntely helpottaisi pankkeja luomaan kasvua
19.3.2026 13:46:23 EET | Finanssiala ry | Tiedote
- Suomen finanssisektorin vakavaraisuus on edelleen vahva, tiedottaa Finanssivalvonta (Fiva).
- Tässä taloustilanteessa sääntelyyn tarvittaisiin maltillista järkevöittämistä.
- Finanssiala ry kannustaa avoimeen pohdintaan, että Fiva huomioisi rahoitusvakauden lisäksi kasvun ja kilpailukyvyn, kuten Britanniassa.
- Myös työeläke-, henki- ja vahinkovakuutussektoreilla vakavaraisuudet pysyivät hyvällä tasolla.
Tässä taloussuhdanteessa sääntelyn maltillinen järkevöittäminen parantaisi pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä ja kotitalouksia. Finanssivalvonta (Fiva) toteaa tiedotteessaan, että pankkisektorin vakavaraisuussuhteet ovat vahvalla tasolla ja pankeilla on edelleen runsaasti pääomia suhteessa vakavaraisuusvaatimuksiin.
Sekä ydin- että kokonaisvakavaraisuussuhde olivat vuoden 2025 lopussa korkeammat kuin vuotta aiemmin. Fivan mukaan tästä huolimatta sääntelyä ei tule keventää rahoitusjärjestelmän riskinkestävyyden kustannuksella.
”Järkevä sääntely helpottaisi pankkeja luomaan kasvua eikä vaarantaisi järjestelmän kestävyyttä. Sekä kotimaassa että etenkin EU:ssa on runsaasti raskasta sääntelyä, jonka hyöty asiakkaille tai vakaudelle on hyvin kyseenalainen”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) johtaja, toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.
Ahosniemi huomauttaa, että Britanniassa finanssivalvojien mandaattia laajennettiin vuonna 2023 siten, että valvojien tulee huomioida toiminnassaan myös kansainvälisen kilpailukyvyn ja talouskasvun edistäminen. Tästä tulisi ottaa oppia myös Suomessa.
”Suomenkin Finanssivalvonnalla on hyviä mahdollisuuksia edistää kilpailukykyä muun muassa makrovakausvälineiden käytöllä sekä antamissaan suosituksissa ja määräyksissä. Tämä tehtävä ei tietenkään saa sivuuttaa Fivan päätehtävää eli rahoitusvakaudesta huolehtimista.”
Vakuutussektorikin pysyi vahvana
Vahvan pankkisektorin ohella myös henki‑ ja vahinkovakuutussektorilla vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla vuonna 2025. Työeläkesektorin vakavaraisuudet vahvistuivat edellisvuodesta.
Suomen talous nousi taantumasta vuoden lopulla. Elinkeinoelämän luottamus ja odotukset ovat kohentuneet, ja euribor-korkojen lasku on helpottanut velallisten tilannetta.
Finanssisektorin tunnusluvut joulukuun lopussa 2025
- Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli 18,3 prosenttia (12/2024: 18,2 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde oli 22,2 prosenttia (12/2024: 22,1 %).
- Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli 212,1 prosenttia (12/2024: 222,4 %).
- Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli 256,5 prosenttia (12/2024: 254,4 %).
- Työeläkelaitosten vakavaraisuusasema (vastaa käsitteenä vakavaraisuussuhdetta) oli 1,6 (12/2024: 1,6).
Arno AhosniemiToimitusjohtajaPuh:+358 20 793 4210arno.ahosniemi@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 20 793 4229johannes.palmgren@finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
