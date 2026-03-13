Medialle: Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen ti 24.3. klo 7.00
19.3.2026 13:29:36 EET | Suomen Pankki | Kutsu
Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen tiistaina 24.3.2026 klo 7.00. Väliennuste julkaistaan osoitteessa www.eurojatalous.fi.
Ennuste on saatavilla embargolla maanantaina 23.3. n. klo 15.00. Ilmoittaudu ennusteen embargojakeluun viimeistään maanantaina 23.3. klo 12.00.
Ilmoittaudu embargojakelulistalle
Väliennusteen julkaisun yhteydessä ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta. Asiantuntijamme ovat tiedotusvälineiden käytettävissä. Haastattelupyynnöt pyydetään osoittamaan Suomen Pankin viestinnälle (media@bof.fi, p. 09 183 2101).
Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen kaksi kertaa vuodessa. Keväällä ja syksyllä julkaistavissa väliennusteissa päivitetään Suomen talouden näkymät talouskasvun, työllisyyden ja inflaation osalta. Laajemmat Suomen talouden ennustejulkaisut ilmestyvät kesä- ja joulukuussa. Kesäkuun ennuste julkaistaan 12.6.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Median palvelulinja / Medietjänst / Media ServicePuh:+358 9 183 2101media@bof.fi
Linkit
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme