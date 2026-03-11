Valtion yt-leka iskee jälleen: potkuneuvottelut virastossa, joka aloitti toimintansa vuodenvaihteessa

Valtion työntekijät ja viranhaltijat saavat jälleen pelätä työnsä puolesta. Elinvoimakeskukset aloittivat toimintansa vuoden alussa. Jo nyt virasto on keskellä yt-neuvotteluita, jotka alkoivat 9. maaliskuuta. Neuvottelut jatkuvat useita viikkoja.

Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Yt-neuvottelut koskevat myös Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusta (KEHA-keskus), joka perustettiin vuonna 2015. Keskuksen tehtäviin kuuluu muun muassa työllisyyden ja kotoutumisen edistäminen.

Elinvoimakeskuksissa ja KEHA-keskuksessa työskentelee yhteensä noin 2 600 ihmistä. Neuvotteluissa on uhattuna lähes 300 ihmisen työ.

– Nykyhallitus ei ole antanut riittävästi rahaa näille virastoille. Miten palvelut voivat toimia, kun henkilökuntaa vähennetään jatkuvasti, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström kysyy.

Keha-keskus on lopettamassa jopa 100 ihmisen työt. Samalla keskus lakkauttaisi monia tehtäviään. Yksi näistä on valtakunnallinen työttömyysturvaneuvonta. Kunnat vastaavat työllisyyspalveluista, mutta Keha-keskus antaa niille merkittävää tukea.

Keskus myös ylläpitää työkaluja, jotka ovat elintärkeitä työkaluja työllisyyspalveluiden työntekijöille. Näitä ovat muun muassa työttömyysturvamanuaali ja sen soveltamisohje.

Lisäksi Keha antaa osan lausunnoista, jotka vaikuttavat merkittävästi työttömyysturvaan. Lausunnot liittyvät esimerkiksi siihen, opiskeleeko työttömyysturvan hakija päätoimisesti tai onko hän päätoiminen yrittäjä, JHL:n ammattialatoiminnan asiantuntija Juhani Turunen muistuttaa.

– On epäselvää, miten työllisyysalueiden ja Keha-keskuksen yhteistyölle käy. Valitettavasti tämä voi näkyä siinä, miten hyvää palvelua työttömät työnhakijat saavat. Suurimmaksi kärsijäksi näissä leikkaustalkoissa päätyy työllisyyspalveluiden asiakas.

