Keusote aloittaa yhteistoimintaneuvottelut osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa

Nyt käynnistyvillä yhteistoimintaneuvotteluilla tavoitellaan säästöjä vuosille 2026 ja 2027. Yhteistoimintaneuvottelut ovat osa laajempaa säästökokonaisuutta, jolla hyvinvointialue varmistaa taloudellisen tasapainon ja vastaa valtion asettamiin alijäämän kattamisvelvoitteisiin.

– Viime vuosi oli meille merkittävä käännekohta, kun teimme erinomaisen toiminta- ja taloustuloksen. Olemme saaneet käännettyä talouden suunnan. Määrätietoinen työmme talouden tasapainottamiseksi jatkuu vastuullisesti henkilöstön työhyvinvoinnista ja lakisääteisten palvelujen laadusta huolehtien, kertoo Keusoten hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko henkilöstöä

Keusoten yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Vähennettävien henkilötyövuosien määrä on yhteensä 90 henkilötyövuotta. Neuvottelujen kuluessa ratkeaa lopullisesti, miten säästöt toteutetaan.

Henkilötyövuosien vähentämisessä hyödynnetään eläköitymisiä, täyttämättä jääviä tehtäviä, määräaikaisuuksien päättymistä sekä työn uudelleen järjestelyitä. Irtisanottavien työntekijöiden tai viranhaltijoiden enimmäismäärä on 65 henkilöä ja osa-aikaistettavien työntekijöiden tai viranhaltijoiden enimmäismäärä on 20 henkilöä. Olennaisia muutoksia viranhaltijan tai työntekijän palvelussuhteen ehtoihin voi tulla maksimissaan 100 työntekijälle. Lomautuksia ei ole esitetty nyt alkaviin neuvotteluihin.

Neuvottelujen aikataulu

Neuvottelut käynnistyvät 25.3.2026 ja kestävät vähintään kuusi viikkoa. Tavoitteena on, että Keusoten aluehallitus päättää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen toimeenpanosta kokouksessaan 19.5.2026.