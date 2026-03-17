Keusote aloittaa yhteistoimintaneuvottelut osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa
19.3.2026 13:28:49 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 25.3.2026. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja hyvinvointialueen toiminnan ja henkilöstörakenteen kehittämiseen.
Nyt käynnistyvillä yhteistoimintaneuvotteluilla tavoitellaan säästöjä vuosille 2026 ja 2027. Yhteistoimintaneuvottelut ovat osa laajempaa säästökokonaisuutta, jolla hyvinvointialue varmistaa taloudellisen tasapainon ja vastaa valtion asettamiin alijäämän kattamisvelvoitteisiin.
– Viime vuosi oli meille merkittävä käännekohta, kun teimme erinomaisen toiminta- ja taloustuloksen. Olemme saaneet käännettyä talouden suunnan. Määrätietoinen työmme talouden tasapainottamiseksi jatkuu vastuullisesti henkilöstön työhyvinvoinnista ja lakisääteisten palvelujen laadusta huolehtien, kertoo Keusoten hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.
Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko henkilöstöä
Keusoten yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Vähennettävien henkilötyövuosien määrä on yhteensä 90 henkilötyövuotta. Neuvottelujen kuluessa ratkeaa lopullisesti, miten säästöt toteutetaan.
Henkilötyövuosien vähentämisessä hyödynnetään eläköitymisiä, täyttämättä jääviä tehtäviä, määräaikaisuuksien päättymistä sekä työn uudelleen järjestelyitä. Irtisanottavien työntekijöiden tai viranhaltijoiden enimmäismäärä on 65 henkilöä ja osa-aikaistettavien työntekijöiden tai viranhaltijoiden enimmäismäärä on 20 henkilöä. Olennaisia muutoksia viranhaltijan tai työntekijän palvelussuhteen ehtoihin voi tulla maksimissaan 100 työntekijälle. Lomautuksia ei ole esitetty nyt alkaviin neuvotteluihin.
Neuvottelujen aikataulu
Neuvottelut käynnistyvät 25.3.2026 ja kestävät vähintään kuusi viikkoa. Tavoitteena on, että Keusoten aluehallitus päättää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen toimeenpanosta kokouksessaan 19.5.2026.
Yhteyshenkilöt
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Aluehallituksen päätöksiä: yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät, tila- ja tukipalvelujohtajaksi on valittu Antti Nikkanen17.3.2026 17:45:21 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 17.3. käynnistää yhteistoimintaneuvottelut osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanoa. Neuvotteluilla tavoitellaan säästöjä vuosille 2026 ja 2027. Päätös on osa laajempaa säästökokonaisuutta, tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa, jolla hyvinvointialue varmistaa taloutensa tasapainon ja vastaa valtion asettamiin alijäämän kattamisvelvoitteisiin.
Keski-Uudenmaan aluevaltuusto päätti kahden kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta13.3.2026 15:46:49 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti perustaa yhdessä Tuusulan kunnan kanssa Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Rykmentin puistotie 7:n sekä Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Varuskunnanaukion pysäköintilaitoksen. Päätös liittyy Tuusulan Rykmentinpuistoon rakennettavaan sote-keskukseen ja sen yhteydessä toteutettavaan pysäköintiratkaisuun.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tasapainottaa talouttaan vuoteen 202713.3.2026 08:20:01 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) esittää 17.3. aluehallitukselle, että se käynnistää yhteistoimintaneuvottelut osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Neuvotteluilla tavoitellaan säästöjä vuosille 2026 ja 2027. Toimenpiteet ovat välttämättömiä valtion edellyttämän alijäämän kattamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.
Aluehallitus päätti lomautusten pituudeksi 10 vuorokautta4.3.2026 10:16:10 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus päätti äänestyksessä henkilöstön lomautusten pituudeksi 10 vuorokautta. Lomautukset ajoittuvat ajalle 1.6.–31.12.2026 eivätkä koske ympärivuorokautista toimintaa.
Aluehallituksen käsittelyssä kahden kiinteistöosakeyhtiön perustaminen26.2.2026 16:05:16 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan 24.2.26 Tuusulan sote-keskuksen pysäköintilaitoksen kiinteistöosakeyhtiöiden perustamista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme