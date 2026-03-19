SDP:n Riitta Kaarisalo: SDP on suomalaisten luotetuin talouspuolue – hallituksen herpaantunut ote näkyy ihmisten luottamuksessa
19.3.2026 13:19:16 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Tuore Maaseudun Tulevaisuuden kysely osoittaa, että suomalaiset luottavat talouden hoidossa eniten Sosialidemokraatteihin. Noin joka viides vastaaja pitää SDP:tä parhaana vaihtoehtona Suomen talouspolitiikan suunnannäyttäjäksi. SDP nousee luotetuimmaksi puolueeksi kaikissa ikäryhmissä ja laajasti eri puolilla maata. Kansanedustaja Riitta Kaarisalo (sd.) ei pidä tätä yllätyksenä – kansa on puhunut.
- Tulokset kertovat selkeää kieltä: kansa ei ole tyytyväinen nykyisen hallituksen talouspolitiikkaan. Hallituksen linja on ollut poukkoilevaa, epäjohdonmukaista ja lisäksi työllisyydenhoidossa on epäonnistuttu järkyttävällä tavalla niin pitkällä kuin lyhyelläkin tähtäimellä. Tämä on heikentänyt luottamusta talouden kestävään hoitoon, Kaarisalo kuvaa.
Samalla hallituksen harjoittama talouspolitiikka on koettu epäoikeudenmukaiseksi. Leikkaukset ovat kohdistuneet erityisesti niihin, jotka ovat jo valmiiksi heikoimmassa asemassa. Samaan aikaan politiikka on suosinut hyväosaisimpia, mikä on lisännyt kokemusta eriarvoisuuden kasvusta.
- Kyselyn tulokset viittaavat siihen, että suomalaiset haluavat palata vakaampaan ja oikeudenmukaisempaan talouspolitiikkaan. SDP korostama malli, jossa hyvinvointiyhteiskunnasta pidetään kiinni ja valtiolla on aktiivinen rooli talouden tasapainottamisessa, nähdään nyt entistä houkuttelevampana vaihtoehtona. Suomalaiset arvostavat ennakoitavuutta, oikeudenmukaisuutta ja vastuullisuutta talouden hoidossa ja sitä SDP ajaa, Kaarisalo päättää.
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
