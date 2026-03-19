Täällä asuu toivo – tule mukaan juhlimaan pääsiäistä

Pääsiäinen muistuttaa toivosta – ehkä juuri nyt, kun ympäröivä maailma on levoton, se puhuttelee meitä erityisen paljon. Pimeyden keskelle syttyvä valo ja kuoleman voittava elämä ovat kristillisen uskon ydintä.

– Toivo ei ole höttöistä elämän abstraktia yläpilveä. Toivo on välttämättömyys. Toivo on elämässä konkreettinen ja käsin kosketeltava asia. Ilman toivoa ei voi elää. Toivo merkitsee elämää, tulevaisuutta ja ihmisyyden löytymistä, Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Ari Paavilainen sanoo.

Seurakuntapastori Mari Mathlin puolestaan muistuttaa, että tänä levottomana aikana moni kokee pitkäperjantain kaltaista epätoivoa ja epätietoisuutta:

– Inhimillisestä näkökulmasta tilanne on synkkä. Pääsiäisaamuna Toivo isolla T:llä astuu kuvaan. Jumala herättää Jeesuksen kuolleista. Usko ylösnousemukseen ja Jumalan mahdollisuuksiin inhimillisesti mahdottomilta näyttävissä tilanteissa antaa minulle toivoa. Toivon, joka on ihmistä suurempi.

Pääsiäinen on kristikunnan vanhin ja tärkein juhla. Sitä vietetään muistona siitä, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, ja elämä voitti kuoleman. Hiljaisen viikon tapahtumat kuljettavat kulkijan Jeesuksen viimeisistä päivistä ristiinnaulitsemiseen ja aina ylösnousemuksen riemuun.

Kaikki ovat tervetulleita

Espoon seurakuntien pääsiäisen tilaisuudet ja tapahtumat ovat avoimia kaikille – kirkon jäsenyydestä riippumatta. Etenkin kiirastorstain ja pääsiäisyön messut ovat viime vuosina nostaneet suosiotaan.

Espoon tuomiokirkko on edelleen suljettuna korjaustöiden vuoksi.

– Pääsiäispäivänä on Tuomiokirkon seurakuntatalolla aamun messun jälkeen tarjolla pääsiäisbrunssi. Yhdessäolo ja yhteisen pöydän jakaminen pääsiäisenä messun jälkeen on tullut tärkeäksi tavaksi. Tätä perinnettä halutaan jatkaa kirkon remontista huolimatta, kertoo kirkkoherra Ari Paavilainen.

Pääsiäisbrunssi tuomiokirkon seurakuntatalolla sunnuntaina 5.4. klo 11–13. Brunssin hinta on aikuisille 10 €, yli 3-vuotiaille lapsille 5 €.

Pääsiäisyön messut pääsiäislauantaina kello 23

Pääsiäisyön messua vietetään Espoon seurakuntien kirkoissa, pois lukien remontissa oleva Espoon tuomiokirkko, ja Kauklahden kappelissa lauantaina 4.4. kello 23. Lisäksi Karakappelilla sytytetään pääsiäistuli klo 21 ja järjestetään vaellus Leppävaaran kirkolla pidettävään pääsiäisyön messuun. Vaellukselle voi osallistua myös pyöräillen, bussilla tai autolla.

Espoossa kirkoilla ja kappeleilla on rajallinen määrä parkkipaikkoja. Sen vuoksi tapahtumiin saapuessa on suositeltavaa käyttää julkisia kulkuneuvoja tai muita kulkutapoja, mikäli mahdollista.

Olarin kirkolle ajo on katkaistu noin neljän kuukauden ajaksi sekä Merituulentien että Olarinluoman suunnasta. Kirkolle ja Gräsan uurnalehtoon pääsee Riihitontuntien kautta seuraamalla kiertotien opasteita Rälssitilankujalle.

Lisätietoja, kaikki pääsiäisen ajan tapahtumat

Lasten ja perheiden pääsiäistapahtumia

Virvon varvon pääsiäistä, ti 24.3. klo 9.30–11.30, Niittykummun perhekeskus.

Lastenlauluja ja pääsiäisaskartelua, ti 24.3. klo 17.30–19.30, Chapple, Iso Omena.

Aina-aasin ja Päkä-lampaan iloinen pääsiäisesitys, ke 25.3. klo 9.30, Olarin kirkko.

Pääsiäiskirkko vauvaperheille, to 26.3. klo 13.30, Suvelan kappeli.

Pääsiäisajan starttitapahtuma lapsiperheille, pe 27.3. klo 10.30–12, Suvelan kappeli, kirkkohetki klo 10.

Pajuaskartelu ja -kirkko, la 28.3. klo 16, Tapiolan kirkko.

Päivä kirkonmäellä, mm. Perheiden puuhapaja su 29.3. klo 11–14, Leppävaaran kirkko.

Pääsiäispolku, lyhyt kertomus pääsiäisen tapahtumista, la 28.3. klo 12 ja 13, -ma 30.3. klo 17, 17.45 ja 18.30, ti 31.3. klo 17, 17.45 ja 18.30 ja -su 5.4 aamumessun jälkeen, Espoonlahden kirkko.

Omatoimisesti kierrettävä pääsiäispolku 29.3.–12.4. tuomiokirkon seurakuntatalon sisäpihassa.

Nalle Vintiö ja pääsiäisen salaisuus, ma 30.3. klo 10, Tapiolan kirkko.

Perhemessu toisena pääsiäispäivänä, ma 6.4. klo 10 Tapiolan kirkko, klo 11 Olarin kirkko ja Leppävaaran kirkko.

Perheiden pääsiäiskirkko ma 6.4. klo 15 tuomiokirkon seurakuntatalo.

Lisätietoja, lapsiperheiden pääsiäinen

Pääsiäisen konsertteja

J.S. Bachin Johannes-passio, la 21.3. klo 18, Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8. Dominante-kuoro, Espoon barokki. Joht. Seppo Murto. Liput 15 € - 45 €.

Jyrki Linjama: Via Crucis – ristintien musiikillinen hartaus, su 29.3. klo 17 Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6. Jyrki Linjama, urut, Titta Tunkkari, tanssi ja koreografia. Vapaa pääsy.

Palmusunnuntain iltamusiikki su 29.3. klo 18 Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1. Chorus Domus -kuoro, joht. Petri Koivusalo. Tiia Maria Saari, laulu ja piano, Eino Susitaival, urut. Vapaa pääsy.

Musiikkia ristin tiellä -iltamusiikki, ma 30.3. klo 18 Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2. Lauluyhtye Moodi, Pauliina Hyry, urut. Vapaa pääsy.

Duruflé: Requiem, ke 1.4. klo 18 Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8. Kamarikuoro Navichorus ja Polyteknikkojen orkesterin soittajat. Joht. Elja Puukko. Vapaa pääsy, ohjelma ovelta 10 €.

Buxtehude: Membra Jesu nostri, ke 1.4. klo 19.30 Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1. Kammarkören NOVENA ja MGRENsemble. Joht. Nina Kronlund. Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuulle.

J.S. Bach: Jesu meine Freude -motetti, to 2.4. kiirastorstain iltamessussa klo 19 Olarin kirkko, Rälssitilankuja 1. Espoon barokki ja Olarin Seurakunnan Kamarikuoro. Elina Mattila, sello, Anna-Maaria Oramo, continuo-urku. Vapaa pääsy.

Pergolesi: Stabat Mater, pe 3.4. klo 15 Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1. Ilona Tiira, sopraano, ja Riikka Mäkelä, altto. Soitinyhtye: Andrew Ng Wen Hao, viulu, Mariette Reefman, alttoviulu, William Häggblom, urut. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Ristin juurella – pitkäperjantain musiikki, pe 3.4. klo 15 Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2. Lauluyhtye Alku Ensemble ja continuoryhmä. Vapaa pääsy.

Dubois: Seitsemän sanaa ristillä, pe 3.4. klo 15 Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6. Tapiolan seurakunnan kamarikuoro. Katri Tikka, harppu, Tuomo Lassila, patarummut, Heli Peitsalo, urut. Joht. Tommi Niskala. Vapaa pääsy.

Lisätiedot konserteista