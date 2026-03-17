Birgittakodin toiminta muuttuu vaiheittain – tilalle yhteisöllistä asumista ikäihmisille

Aluevaltuusto: mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen arviointi tehdään osana nykyisissä palveluissa, ilman erillistä yksikköä 17.3.2026 19:42:34 EET | Uutinen

Aluevaltuusto kokoontui tiistaina 17. maaliskuuta Hämeenlinnassa vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksen alussa hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen piti valtuutetuille perusteellisen infon Oma Hämeen taloustilanteesta ja palveluiden toteutumisesta viime vuonna. Naukkarinen myös esitteli hyvinvointialueen tulevaisuuden talousnäkymiä - erityisesti suhteessa valtion rahoituksen kehittymiseen ja mahdollisiin muutoksiin sekä muiden hyvinvointialueiden taloustilanteeseen ja alueiden eriytymiseen. Info on osana valtuustokokouksen tallennetta, jonka voit katsoa kokonaisuudessaan täältä. Aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluihin aiemmin suunniteltua arviointi- ja kuntoutusyksikköä. Yksikön perustaminen oli suunnitelmana mukana aluevaltuuston huhtikuussa 2024 tekemissä palveluverkkopäätöksissä. Mutta nyt aluevaltuusto päätti, että asiakkaiden palvelutarpeen arviointi voidaan toteuttaa osana nykyisiä palveluja, ilman erillisen yksikön perus