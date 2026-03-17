Birgittakodin toiminta muuttuu vaiheittain – tilalle yhteisöllistä asumista ikäihmisille
19.3.2026 13:51:08 EET | Oma Häme | Uutinen
Birgittakoti on jatkossa TuulosHelmi. Yksikkö tarjoaa yhteisöllistä asumista ikäihmisille, ja toimii hetken aikaa hybridimallilla.
Hämeenlinnan Birgittakodissa tehdään tulevien kuukausien aikana muutoksia palveluihin.
Birgittakoti on aiemmin toiminut ikäihmisten ympärivuorokautisena palveluasumisen yksikkönä. Jatkossa se tarjoaa sosiaalihuoltolain mukaista yhteisöllistä asumista ikäihmisille. Yksikkö toimii syyskuun loppuun asti hybridimallilla, kunnes kaikille nykyisille asukkaille on löydetty uusi koti. Birgittakoti sijaitsee Hämeenlinnan Tuuloksessa ja sen omistaa Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö.
Hyvinvointialue etsii kaikille Birgittakodin nykyisille asukkaille uuden, heidän tarpeitaan vastaavan asuinpaikan. Asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa on asiasta käyty keskustelua ja he ovat saaneet vaikuttaa uuden asuinpaikan sijaintiin. Asukkaille on lähetetty tällä viikolla tieto vuokrasopimuksen päättymisestä. Muutot toteutetaan portaittain syyskuun loppuun mennessä sitä mukaa kuin uusi koti löytyy. Samaan aikaan Birgittakotiin muuttaa uusia asukkaita, jotka ovat saaneet paikan yhteisöllisestä asumisesta.
Jatkossa Birgittakodin uusi nimi on TuulosHelmi. Yhteisöllisen asumisen yksikkö tarjoaa asuinpaikan 14–16 ikäihmiselle. Sosiaalihuoltolain mukainen yhteisöllinen asuminen tarjoaa kodinomaisen vaihtoehdon kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välille.
Birgittakodin muutos on osa Oma Hämeen palveluverkkouudistusta.
Lisätietoja:
Yhteisöllinen asuminen:
Mari Nummela, asiantuntija, kotihoito
p. +358403306150
mari.k.nummela@omahame.fi
Ikäihmisten asumispalvelut:
Tiia Helén, palvelupäällikkö, asumispalvelut
p. +358505388027
tiia.helen@omahame.fi
