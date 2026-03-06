Kova pakkastalvi lisäsi autoilijoiden avuntarvetta 70 prosenttia
20.3.2026 06:00:00 EET | If Vakuutus | Tiedote
Tämän vuoden tammi-helmikuussa eniten apua tien päällä tarvitsivat kevythybridiautot.
Alkuvuoden kovat pakkaset näkyivät Ifin tievahinkotilastoissa poikkeuksellisena avuntarpeen kasvuna. Tammi–helmikuussa If auttoi yli 11 000 autoilijaa, mikä on 70 prosenttia enemmän kuin viime vuoden (2025) vastaavana ajankohtana.
Vuonna 2020 tiepalvelun avun tarpeessa oli puolestaan samana ajankohtana vain muutama tuhat autoilijaa, joten kuluva alkuvuosi oli todella poikkeuksellinen.
Ifissä selvitettiin tarkemmin, miten sääolosuhteet vaikuttavat autovahinkoihin. Analyytikko Janne Kanerva tarkasteli, kuinka usein lämpötila laski alle –15 °C:n eri maakunnissa.
– 15 asteen pakkanen valittiin rajaksi, sillä sitä kylmemmän sään voi olettaa vaikuttavan autojen käynnistymiseen pakkasella. Auton akku vastaanottaa ja luovuttaa virtaa kylmänä huonommin ja vaikutus on sitä suurempi, mitä kylmempi sää, Janne Kanerva kertoo.
Tällä tavalla mitattuna alkuvuonna 2026 pakkaspäiviä oli enemmän kuin yhtenäkään muuna 2020 luvun vuotena. Kylmien päivien määrä kasvoi peräti seitsenkertaisesti vuoteen 2025 verrattuna. Tiepalvelun avuntarve kasvoi samaan aikaan kolmanneksen.
Tiepalvelu auttaa autoilijoita mm. antamalla apuvirtaa tai hinaamalla tielle jääneen auton korjaamolle.
Kylmä talvi paljasti eroja käyttövoimien välillä
Tämän vuoden tammi-helmikuussa eniten apua tarvitsivat kevythybridiautot. Sekä alle 5-vuotiaissa että alle 10-vuotiaissa ne olivat suhteellisesti yleisimpiä tienpäällä apua tarvitsevia. Tämä on ehkä hieman yllättävää, sillä hybriditeknologia on ollut markkinoilla jo pitkään.
Täyssähköautoissa ja lataushybrideissä puolestaan näkyy selvästi, että mitä uudempi auto, sitä luotettavammin se toimii kylmässä.
– Jos tarkastellaan yli 10 vuotta vanhoja lataushybrideitä ja sähköautoja, niissä näkyy selvästi se, että niiden tekniikka oli vielä kehitysvaiheessa, ja kyvyt selvitä kovista talvisäistä eivät ole parasta laatua. Ne erottuvat selvästi Ifin alkutalven tilastoista tiepalvelun tarpeen suhteen, Kanerva kertoo.
