Yhä useampi voi luovuttaa verta – rajoitus Britanniassa asuneilta poistuu ja ensiluovuttajien yläikäraja nousee
30.3.2026 07:45:00 EEST | SPR Veripalvelu | Tiedote
Suomessa poistuu 30.3.2026 alkaen pysyvä verenluovutuskielto henkilöiltä, jotka ovat asuneet Britanniassa vuosina 1980–1996. Samana päivänä ensiluovuttajan ikäraja nousee 65 vuoteen. Muutosten myötä verenluovutus on mahdollista yhä useammalle.
Britanniassa vuosina 1980–1996 asuneet eivät ole voineet luovuttaa verta Suomessa.
“Tämä johtui Britanniassa tuolloin esiintyneestä Creutzfeldt-Jakobin taudin variantista eli niin sanotusta hullun lehmän taudista ja sen aiheuttamasta tartuntariskistä. Tutkittu tieto osoittaa, ettei näitä rajoituksia enää tarvita”, taustoittaa verenluovutuksen johtaja Johanna Castrén Veripalvelusta.
Verenluovutuskiellon poistaminen perustuu laajaan kansainväliseen tieteelliseen näyttöön ja ajantasaiseen riskiarvioon. Useat maat, kuten Saksa, Tanska, Irlanti, Itävalta ja Espanja ovat jo poistaneet vastaavan pysyvän luovutuskiellon.
"Olen erittäin iloinen, että monet aiemmin Isossa-Britanniassa asuneet ihmiset voivat jälleen osallistua tähän tärkeään vapaaehtoistoimintaan", sanoo Britannian Suomen-suurlähettiläs Laura Davies.
Suomessa asuu hieman yli 5000 Britannian kansalaista. Lisäksi moni suomalainen on ollut pysyvässä verenluovutuskiellossa asuttuaan nuorempana Britanniassa.
Luovutusesteen poistaminen ei heikennä luovuttaja- eikä potilasturvallisuutta. Verenluovutustoiminnassa noudatetaan edelleen kaikkia tarpeellisia turvallisuus- ja seulontakäytäntöjä.
Ensimmäistä kertaa luovuttavan ikäraja nousee 65 vuoteen
Maaliskuun lopusta alkaen ensiluovuttajan yläikäraja nousee 59 vuodesta 65 vuoteen. Verenluovutuksen voi siis aloittaa vielä 65-vuotiaana ja jatkaa 70-vuotiaaksi. Samalla poistuu yli 65-vuotiailta ehto luovuttaa vähintään joka toinen vuosi.
Verenluovutuksen ikärajat perustuvat lääketieteellisiin riskiarvioihin ja tilastoihin luovutusten haittavaikutuksista. Eurooppalaiset suositukset ja kotimainen riskinarvio puoltavat nyt voimaan tulevia ikärajamuutoksia. Muutoksen taustalla vaikuttaa myös keskimääräinen eliniänodotteen nousu.
“Olemme tyytyväisiä siitä, että nämä muutokset voidaan tehdä ja niiden myötä verenluovutus on mahdollista yhä useammalle. Emme halua, että verenluovutukselle on yhtään turhaa estettä”, Johanna Castrén toteaa.
Verta voi luovuttaa myös pääsiäismaanantaina
Verenluovutus on mahdollista myös pääsiäisviikolla. Pitkänäperjantaina 3.4.2026 luovutuspisteet ovat kiinni, mutta maanantaina toisena pääsiäispäivänä 6.4. toimipisteet ovat avoinna ja myös verenluovutustilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Katso aukioloajat ja tilaisuudet Veripalvelun verkkosivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna CastrénVerenluovutuksen johtajaPuh:+358 29 300 1573johanna.castren@veripalvelu.fi
Sanna KettunenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 29 300 1916sanna.kettunen@veripalvelu.fi
Linkit
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta ja sitä tukevista laboratoriopalveluista. Keräämme verta vapaaehtoisilta luovuttajilta potilaiden tarpeita vastaavasti. Teemme terveydenhuollolle myös esimerkiksi kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita sekä uusissa soluterapiahoidoissa käytettäviä valmisteita. Toimimme alamme tutkimuslaitoksena. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SPR Veripalvelu
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme