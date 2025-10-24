SuomiAreena ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko yhteistyöhön – Keski-Porin kirkon pihamaalle nousee SuomiAreena-lava

Porissa kesäkuun viimeisellä viikolla järjestettävään SuomiAreena-tapahtumaan rakennetaan uusi keskustelulava, joka sijoittuu Keski-Porin kirkon puistoon, Kokemäenjoen rannalle. Lava on osa Porin seurakuntien ja SuomiAreenan yhteistyötä ja tulee kantamaan nimeä Kirkkolava.

”SuomiAreena panostaa tänä vuonna entisestään tapahtuman ja tapahtuma-alueen kehittämiseen. Keskeinen rooli on Porin Etelärannan alueella, jolle kirkon puisto on erittäin kaunis ja luonteva jatke. Kirkkolava tulee tarjoamaan kerrassaan upeat puitteet yhteiskunnalliselle lavaohjelmalle”, iloitsee SuomiAreena Oy:n toimitusjohtaja Antti Lehtinen.

Lava tulee sijoittumaan Keski-Porin kirkon puiston luoteiskulmaan. Kirkkolavalla järjestetään SuomiAreenan virallista ohjelmaa koko festivaaliviikon ajan.

”Kirkko Porissa arvostaa ja tukee SuomiAreena-tapahtumaa. Kirkko haluaa sekä osallistua että olla kehittämässä suomalaista yhteiskunnallista keskustelua ja tarjoamassa sille arvoisensa puitteet. Maailma, ja Suomi sen mukana, on viime vuosina läpikäynyt monia kriisejä ja epävarmuuksia, joiden vuoksi avoin yhteiskunnallinen keskustelu on merkityksellisempää kuin aikoihin. Meille erityisen tärkeää on, että Kirkkolavalla järjestetään monipuolista yhteiskunnallista keskustelua, jonka kuratoinnista vastaa SuomiAreena”, yhteisen seurakuntatyön päällikkö Jari Suvila avaa yhteistyötä.

SuomiAreenan tämän vuoden teemana on luottamus.

”Yhteiskunnallisen resilienssin vahvistaminen, kuuntelu ja vuorovaikutus sekä yhteisöllisyyden rakentaminen tarvitsevat laajasti kaikkia yhteiskunnan toimijoita. Näiden arvojen pohjalle rakentuva yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa on meille arvokasta”, Lehtinen jatkaa.

20-vuotisjuhlavuottaan viettävän SuomiAreenan varsinainen ohjelma ja aikataulut julkaistaan kokonaisuudessaan toukokuussa.

Toimitusjohtaja Antti Lehtinen, SuomiAreena Oy, antti.lehtinen@suomiareena.fi tai p. 050 572 7991

Yhteisen seurakuntatyön päällikkö Jari Suvila, Porin ev.-lut. seurakuntayhtymä, jari.suvila@evl.fi tai p. 0400 309 808