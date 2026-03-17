Jyväskylän Rakennusmessuilla jaettiin Keski-Suomen vuoden 2025 Rakennusmestari, Isännöintityöntekijä ja Esimerkillinen rakennushanke -tunnustukset

Vuoden 2025 Esimerkillinen rakennushanke

Keski-Suomen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry nostaa vuosittain Jyväskylän Rakennusmessujen yhteydessä julkisuuteen vähintään yhden valmistuneen ja merkittävän rakennushankkeen Keski-Suomen alueelta. Huomionosoitus on myönnetty vuodesta 1982 alkaen.

Tänä vuonna yhdistys halusi nostaa esiin rakennushankkeen, joka toimii erinomaisena esimerkkinä siitä, mitä saadaan aikaan, kun suunnittelu, toteutus ja yhteinen tahtotila kohtaavat. Kyseessä on hanke, joka ei ole vain rakennus, vaan Jyväskylän liikuntapalvelujen uudistaja ja tulevaisuuden mahdollistaja. Tunnustus myönnettiin kohteelle: Huhtasuon jalkapallohalli – Huhtahalli.

Rakennus on mittasuhteiltaan poikkeuksellinen: lähes 10 500 neliömetriä, noin 130 metrin pituus ja jopa 23 metrin korkeus tekevät siitä laajarunkoisen kokonaisuuden, jonka toteutus on edellyttänyt korkeaa teknistä osaamista.

Harjoitteluolosuhteet on suunniteltu monilajisesti. Rakennus tarjoaa täysimittaisen huippuluokan kentän, tilat lämmittelyyn ja oheisharjoitteluun sekä 500-paikkaisen katsomon niin ottelutapahtumiin kuin seurojen arkeen.

Teknisesti hanke on ollut erittäin vaativa: suurikokoinen teräsrunko, kaarevat kattoristikot ja erityinen kattokorkeus ovat tuoneet projektiin ainutlaatuisia ratkaisuja. Rakentaminen eteni tiukassa aikataulussa, ja yhteistyö eri toimijoiden välillä mahdollisti hankkeen valmistumisen ajallaan.

Valmistuttuaan rakennus on noussut kaupunkikuvaan uudeksi maamerkiksi – tilaksi, joka palvelee junioreita, harrastajia, valmentajia ja katsojia vuoden jokaisena päivänä. Se on investointi terveyteen, liikuntaan ja yhteisöllisyyteen, ja ennen kaikkea erinomainen esimerkki siitä, miten kunnianhimoinen hanke voidaan toteuttaa laadukkaasti ja kestävästi.

Hankkeen palkittavat edustajat:

Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu

Jyväskylän Tilapalvelu Pääsuunnittelija: Arkkitehtipalvelut Salla Raappana

Arkkitehtipalvelut Salla Raappana Pääurakoitsija: Pohjola Rakennus Oy Suomi

Pohjola Rakennus Oy Suomi Rakennuttajakonsultti: Jykia

Jykia Työmaan valvonta: Promakon

Keski-Suomen vuoden isännöintityöntekijä

Keski-Suomen Ammatti-Isännöitsijät ovat tehneet Jyväskylän Rakennusmessujen kanssa yhteistyötä 30 vuoden ajan. Messujen avajaispäivänä on järjestetty isännöinnin ammattilaisille suunnatun seminaarin vuodesta 1997 alkaen.

Seminaarin päätteeksi palkittiin Keski-Suomen vuoden isännöintityöntekijä. Tämä perinne on alkanut jo vuonna 2007. Tunnustuksen tarkoituksena on nostaa esille ammattitaitoisia ja arvostettuja isännöintityöntekijöitä.

Tänä vuonna palkittava henkilö toimii isännöitsijänä. Tekijä on ammattitaidoltaan sekä motivaatioltaan esimerkillinen henkilö. Hän toimii tiimin vahvana esimerkkinä ja toimii uusille kollegoilleen perehdytyksessä osaltaan. Lisäksi hänellä on vahva it-osaaminen ja hän toimii yrityksen sisällä tukena tietoteknisissä asioissa.

Henkilöllä on aina aikaa asiakkaille sekä kollegoille. Hän on pitkäjänteinen ja hyvä kuuntelija sekä pystyy toimimaan paineen alla johdonmukaisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Vuoden isännöintityöntekijä on Jaakko Koivistoinen, hän työskentelee Jyvässeudun Kiinteistöpaletti Oy:ssä.

Keski-Suomen vuoden 2025 Rakennusmestari -palkinto

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry on jo yli 50 vuoden ajan valinnut Vuoden Rakennusmestarin. Tunnustus jaetaan esimerkillisestä työstä rakennusalalla.

Keski-Suomen vuoden rakennusmestarin valitsevat RKL:ään kuuluvat Keski-Suomen rakennusmestarit ja -insinöörit yhdistykset. Keski-Suomen vuoden 2025 rakennusmestari on rakennusinsinööri AMK Sanna Lehto.

Lehto on aktiivinen, työuransa aikana erilaisissa rakentamisen rooleissa toiminut ja monen tyyppisen rakennuskohteiden toteutuksesta vastannut henkilö.

Lehdolle rakennushankkeen eri osapuolten hyvä yhteistyö on tärkeä arvo. Hänellä on kyky ohjata tiimiä työskentelemään yhteisiä tavoitteita kohti. Hän on innostava ja ratkaisukeskeinen ja hänen erityiskyvyksensä voisi nimetä läsnäolon, jolla asiat saadaan tapahtumaan ja valmistumaan. Rakentamisen tekninen korkea laatu on myös tavoite joka projektissa.

Lehto on valmistunut vuonna 2006 rakennusinsinööri AMK:ksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Ensimmäiset noin kymmenen vuotta hän työskenteli Jyväskylässä NCC Rakennus Oy:llä toimien työnjohtajana, työmaainsinöörinä, laatuvastaavana ja kustannuslaskijana. Projektit olivat toimitila- sekä julkisen rakentamisen projekteja, joissa oli korkeita rakentamisen vaatimustasoja.

Seuraava työnantaja oli YIT Suomi Oy. Projektit vaihtuivat viideksi vuodeksi Kankaan alueelle, asuinkerrostalokohteisiin ja rooli vastaavaksi työnjohtajaksi.

Vuodesta 2023 alkaen työnantajana on ollut SRV Rakennus Oy. Työmaapäällikön toimenkuvassa hän vastaa rakennustuotannon hankintojen, suunnittelunohjauksen ja laadunhallinnan ohjauksesta ja vaadituista tavoitteista yhteistyössä SRV:n projektitiimin kanssa. Tällä hetkellä hän toimii työmaapäällikkönä ja uudisrakennustyömaan vastaavana työnjohtajana puolustusteollisuuden toimitilahankkeessa.

Tänä vuonna hänet on nimetty myös RKL:n Naisten klubin ohjausryhmään ja tässä roolissa pääsee osallistumaan klubin tapahtuminen järjestämiseen sekä kansallisen rakennusalalla toimivien naisten verkoston kehittämiseen.

Vapaa-ajalla liikunta on hänelle tärkeää. Viime vuosina hän on opiskellut joogaohjaajaksi. Joogaa hän pitää ihanana vastapainoa työelämän kiireisyydelle.

Jyväskylän Rakennusmessujen juhlavuoden tunnustukset

50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Jyväskylän Rakennusmessut halusivat muistaa pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat tehneet tiivistä yhteistyötä tapahtuman suunnittelussa ja järjestelyissä. Jyväskylän Rakennusmessut myönsi tunnustukset Keski-Suomen Lämpö-, Vesi- ja Ilmastointitekniselle yhdistykselle, Infra Keski-Suomi ry:lle, Keski-Suomen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:lle, Keski-Suomen Ammatti-Isännöitsijät ry:lle, Jyväskylän Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:lle, Keski-Suomen Sähkötekninen Yhdistys ry:lle sekä Jyväskylän Puutarhaseura ry:lle.