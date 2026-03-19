Huomiota herättänyt Pohjoismaiden suurin Bitcoin-konferenssi BTCHEL saa jatkoa.

Viime vuoden menestyksekkään debyytin jälkeen BTCHEL, Pohjoismaiden suurin Bitcoiniin keskittyvä konferenssi, järjestetään jälleen Helsingissä. BTCHEL2026 pidetään ikonisen Kaapelitehtaan tiloissa 25.–26. syyskuuta 2026 teemoilla Innovation First, Nordic Focus ja Community Driven.



Ensimmäinen BTCHEL2025 keräsi yli tuhat kävijää Kulttuuritehdas Korjaamoon ja sai laajaa huomiota mediassa. Helsingin Sanomat kuvasi tapahtumaa sijoittajien innostuneena kokoontumisena oranssin teeman ympärillä, Kauppalehti nosti esiin poliittista keskustelua Bitcoinin roolista Suomessa, ja Hufvudstadsbladet raportoi käytännön sovelluksista kuten Bitcoin-louhinnan hyödyntämisestä kaukolämmössä. Tapahtuma vahvisti Helsingin asemaa Bitcoin-yhteisön pohjoismaisena keskuksena.





Kasvua uuden rahoituksen turvin

Tapahtumaa järjestävä taho, 21 Events Oy, on myös juuri vienyt päätökseen seed-vaiheen rahoituskierroksen, mikä mahdollistaa entistä korkeatasoisemman ohjelman ja tuotannon. Yhtiö keräsi 100 000 euron rahoituksen miljoonan euron valuaatiolla.

“Rahoituksen avulla järjestämme tänä vuonna myös Euroopan mittakaavan teollisille bitcoin-louhijoille ja energia-alalle tarkoitetun European Mining Summit bisnestapahtuman, jonka tavoitteena on alleviivata pohjoismaisia kilpailuetuja datakeskustoiminnassa, kuten kylmää ilmastoa ja edelläkävijyyttä vihreässä siirtymässä”, Karhulahti kommentoi.

Yhtiö jatkaa kasvuaan panostamalla päätapahtuman lisäksi myös ympärivuotiseen toimintaan BTCHEL yhteiskäyttötiloissa (BTCHEL Community Hub) Helsingin keskustassa. Tiloissa järjestetään erilaisia tapahtumia ja työpajoja läpi vuoden. Tämän lisäksi yhtiö vahvistaa pohjoismaisia suhteitaan sponsoroimalla pienempiä tapahtumia Kööpenhaminassa (Bitcoin Copenhagen) ja Tukholmassa (Bitcoin Symposium).



Puhujakaarti yhdistää tuttuja huippunimiä ja tuoreita lisäyksiä

Tapahtumassa puhujina kuullaan taas kansainvälisiä nimiä Bitcoin kentältä. Vuoden 2026 tapahtumassa esiintyvät mm. ensimmäisestä tapahtumasta tutut:



Martti Malmi (Bitcoinin varhainen kehittäjä), Adam Back (Blockstreamin toimitusjohtaja), sekä Martin Paasi (Kokoomuksen kansanedustaja). Lisää puhujia julkistetaan kevään mittaan.

Pääsponsoreina jatkavat Coinmotion (suomen pisimpään toiminnassa ollut kryptopörssi) ja Minersloop (louhintaa hyödyntävä kaukolämmön tuottaja). Myös lisää sponsoreita ja kumppaneita paljastetaan tapahtuman lähestyessä.



Tapahtuman ydintavoite on edistää pohjoismaista Bitcoin-käyttöönottoa. BTCHEL jakaa tietoa ja käytännön työkaluja, jotta suomalaiset yritykset ja päätöksentekijät voivat paremmin integroida Bitcoinin osaksi strategiaansa – olipa kyseessä maksujärjestelmät, louhinta tai varallisuudenhoito.

Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa btchel.com Sivutapahtumia ja lisätietoja julkistetaan kevään ja kesän aikana.

Bitcoin kuplii yhä pinnan alla - Suomen kestävä kilpailuetu olisi sen louhinnassa

Maailmanlaajuiset bitcoin-louhijat ovat nyt kiinnostuneet investoimaan Suomeen. Louhijat ovat joustavia data-keskuksia, jotka tarjoavat yllättäviä synergiaetuja energiasektorille, kuten kysyntäjoustoa, mikä auttaa tasaamaan tuotantohuippuja ja lämmön talteenottoa konesaleista.



21 Events Oy:n lanseeraama European Mining Summit, on suunniteltu palvelemaan juuri tätä kohderyhmää.

Osallistujia odotetaan jälleen tuhatkunta - Eri sidosryhmille ohjelmaa koko viikoksi

Tapahtuma on kansainvälinen: noin puolet osallistujista ovat kotimaasta ja puolet ulkomailta. Räätälöityä ohjelmaa on esimerkiksi start-up yrittäjille, sijoittajille, energiateollisuudelle, datakeskustoimijoille.



BTCHEL-viikon ohjelmaa:

22.9. Tiistaina: Founders Sauna - liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitettu tiivistunnelmainen start-up päivä.

23.9. Keskiviikko: European Mining Summit - Louhijoille, energiateollisuudelle ja datakeskustoimijoille tarkoitettu teollisuuspäivä.

24.9. Torstaina: VIP päivä - sijoittajille, puhujille, alan asiantuntijoille tarkoitettu verkostoitumistapahtuma.

25.9-26.9 BTCHEL: Viikko huipentuu viikonloppuna päätapahtumaan, jonne kaikki osallistujat kokoontuvat yhteen puheiden, näytteilleasettajien, verkostoitumisen ja juhlien merkeissä.



BTCHEL info: https://btchel.com/info

BTCHEL2026: https://btchel.com

European Mining Summit (EMS): https://miningsummit.eu/

BTCHEL2025 kuvapankki: https://btchel.kuvat.fi/kuvat/2025/

Viittaukset artikkeleihin:



HS Visio: https://www.hs.fi/visio/art-2000011454515.html

Kauppalehti: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/a/d76fad3e-dde5-43ab-a1f8-c4e50414e4da

Kauppalehti: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/a/420d45a5-32b9-43ce-8f67-3cafea5b8813HSB: https://www.hbl.fi/2025-08-21/de-varmer-seinajokibornas-hem-med-hjalp-av-bitcoin/