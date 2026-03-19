Varaudu siitepölyallergiaan ajossa – Apu oireisiin löytyy apteekista

Kevät on alkanut tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin, minkä takia myös pähkinäpensaan ja lepän kukinta on jo alkanut. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen ennusteen mukaan loppuviikon aikana lepän siitepölymäärät tulevat vaihtelemaan maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisista runsaisiin.

– Siitepölyn aiheuttamat oireet vaativat harvemmin lääkärin hoitoa, sillä apteekin tuotteet auttavat pitkälle. Nyt viimeistään on hyvä aika aloittaa allergialääkkeiden käyttö, kertoo ylilääkäri Keijo Lukkarinen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Siitepölyn aiheuttamia allergiaoireita voi lievittää omatoimisesti esimerkiksi antihistamiineilla, nenäsuihkeilla ja silmätipoilla, joita löytyy apteekeista ilman reseptiä. Myös nenän huuhtelu nenäkannulla auttaa nenän tukkoisuuteen ja rauhoittaa limakalvoja. Apteekin henkilökunta auttaa sopivien tuotteiden valinnassa ja ohjeistaa niiden käytössä.

– Jos allergiaoireet ovat voimakkaita ja ne häiritsevät arkea, tai jos esiintyy hengenahdistusta tai hengityksen vinkumista, on hyvä tarkastaa tilanne lääkärillä, Lukkarinen sanoo.

Siitepölyallergia kiusaa noin kahtakymmentä prosenttia suomalaisista

Siitepöly aiheuttaa monille voimakkaita allergian oireita, kuten aivastelua, nenän tukkoisuutta, silmien kutinaa ja vetistelyä, yskää ja hengitystien vinkumista sekä väsymystä. Siitepölykausi kestää vuosittain varhaisesta keväästä loppukesään saakka.

Seuraavassa muutamia yleisiä vinkkejä, joilla voi pyrkiä vähentämään omaa allergista oireilua.

Aloita lääkitys ajoissa : Monet allergialääkkeet tehoavat parhaiten, kun ne aloitetaan ennen siitepölykauden huippua. Hanki lääkkeet ennakkoon ja aloita niiden käyttö jo muutamaa viikkoa ennen siitepölykauden alkua.

: Monet allergialääkkeet tehoavat parhaiten, kun ne aloitetaan ennen siitepölykauden huippua. Hanki lääkkeet ennakkoon ja aloita niiden käyttö jo muutamaa viikkoa ennen siitepölykauden alkua. Huolehdi vastustuskyvystäsi : Riittävä uni, monipuolinen ruokavalio ja liikunta tukevat vastustuskykyä ja voivat auttaa kehoa kestämään allergiaoireet paremmin.

: Riittävä uni, monipuolinen ruokavalio ja liikunta tukevat vastustuskykyä ja voivat auttaa kehoa kestämään allergiaoireet paremmin. Pidä koti puhtaana : Asenna siitepölysuodattimet ja pese tekstiilit mieluiten jo ennen siitepölykauden alkua. Käytä ilmanpuhdistinta. Pidä ikkunat kiinni kotona ja autossa. Kuivaa pyykit sisällä.

: Asenna siitepölysuodattimet ja pese tekstiilit mieluiten jo ennen siitepölykauden alkua. Käytä ilmanpuhdistinta. Pidä ikkunat kiinni kotona ja autossa. Kuivaa pyykit sisällä. Vältä runsasta siitepölylle altistumista: Vältä ulkoilua korkeiden siitepölypitoisuuksien aikaan. Suojaudu kasvomaskilla ja aurinkolaseilla, jos oireet ovat voimakkaita. Käy suihkussa ja vaihda vaatteet ulkoilun jälkeen, jotta siitepöly ei leviä sisätiloihin.

Siitepölykauden aikana kannattaa seurata tiedotteita aktiivisesti esimerkiksi Turun yliopiston siitepölytiedotus -sivustolta, jossa kerrotaan ajankohtaisesta siitepölytilanteesta Suomessa.

