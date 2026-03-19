Varaudu siitepölyallergiaan ajossa – Apu oireisiin löytyy apteekista
19.3.2026 15:05:54 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Siitepölyallergian oireisiin kannattaa varautua ennakoivasti ja huolehtia hyvissä ajoin oireita lievittävä lääkitys kuntoon.
Kevät on alkanut tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin, minkä takia myös pähkinäpensaan ja lepän kukinta on jo alkanut. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen ennusteen mukaan loppuviikon aikana lepän siitepölymäärät tulevat vaihtelemaan maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisista runsaisiin.
– Siitepölyn aiheuttamat oireet vaativat harvemmin lääkärin hoitoa, sillä apteekin tuotteet auttavat pitkälle. Nyt viimeistään on hyvä aika aloittaa allergialääkkeiden käyttö, kertoo ylilääkäri Keijo Lukkarinen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Siitepölyn aiheuttamia allergiaoireita voi lievittää omatoimisesti esimerkiksi antihistamiineilla, nenäsuihkeilla ja silmätipoilla, joita löytyy apteekeista ilman reseptiä. Myös nenän huuhtelu nenäkannulla auttaa nenän tukkoisuuteen ja rauhoittaa limakalvoja. Apteekin henkilökunta auttaa sopivien tuotteiden valinnassa ja ohjeistaa niiden käytössä.
– Jos allergiaoireet ovat voimakkaita ja ne häiritsevät arkea, tai jos esiintyy hengenahdistusta tai hengityksen vinkumista, on hyvä tarkastaa tilanne lääkärillä, Lukkarinen sanoo.
Siitepölyallergia kiusaa noin kahtakymmentä prosenttia suomalaisista
Siitepöly aiheuttaa monille voimakkaita allergian oireita, kuten aivastelua, nenän tukkoisuutta, silmien kutinaa ja vetistelyä, yskää ja hengitystien vinkumista sekä väsymystä. Siitepölykausi kestää vuosittain varhaisesta keväästä loppukesään saakka.
Seuraavassa muutamia yleisiä vinkkejä, joilla voi pyrkiä vähentämään omaa allergista oireilua.
- Aloita lääkitys ajoissa: Monet allergialääkkeet tehoavat parhaiten, kun ne aloitetaan ennen siitepölykauden huippua. Hanki lääkkeet ennakkoon ja aloita niiden käyttö jo muutamaa viikkoa ennen siitepölykauden alkua.
- Huolehdi vastustuskyvystäsi: Riittävä uni, monipuolinen ruokavalio ja liikunta tukevat vastustuskykyä ja voivat auttaa kehoa kestämään allergiaoireet paremmin.
- Pidä koti puhtaana: Asenna siitepölysuodattimet ja pese tekstiilit mieluiten jo ennen siitepölykauden alkua. Käytä ilmanpuhdistinta. Pidä ikkunat kiinni kotona ja autossa. Kuivaa pyykit sisällä.
- Vältä runsasta siitepölylle altistumista: Vältä ulkoilua korkeiden siitepölypitoisuuksien aikaan. Suojaudu kasvomaskilla ja aurinkolaseilla, jos oireet ovat voimakkaita. Käy suihkussa ja vaihda vaatteet ulkoilun jälkeen, jotta siitepöly ei leviä sisätiloihin.
Siitepölykauden aikana kannattaa seurata tiedotteita aktiivisesti esimerkiksi Turun yliopiston siitepölytiedotus -sivustolta, jossa kerrotaan ajankohtaisesta siitepölytilanteesta Suomessa.
Varaudu siitepölykauteen ajoissa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Keijo Lukkarinen, ylilääkäri, Keski-Suomen hyvinvointialue, keijo.lukkarinen(at)hyvaks.fi, p. 040 500 4313
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme