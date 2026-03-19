Like Kustannus

Lyyti kertoo uutuuskirjassa elämästään skitsoaffektiivisen häiriön kanssa

23.3.2026 10:12:00 EET | Like Kustannus | Tiedote

Jaa

Lyyti Laukka sairastaa skitsoaffektiivista häiriötä ja on viety sen takia yli 700 kertaa ambulanssilla päivystykseen. Jose Riikosen Kun mieli hajoaa on raju sukellus sairastavan mieleen, mutta myös kohti valoa ja toivoa.

Äänet käskevät häntä satuttamaan itseään, hyppäämään junan alle, viiltämään käsien suonet auki, riisuuntumaan kadulla alasti. Ensimmäiset harhat tulivat yläasteiässä. Lyyti oli varma, että hänen huoneessaan mätäni ruumis. Hän haistoi sen hajun. 

Skitsoaffektiivista häiriötä sairastava Lyyti Laukka sai diagnoosin 26-vuotiaana, kahdeksan vuotta sitten. Kyseiseen häiriöön kuuluu skitsofrenian oireiden lisäksi maniaa tai masennusta.  

Taitavan journalistin Jose Riikosen kirjoittama uutuuskirja kertoo Lyytin tarinan. Millaista on elää teini-ikä diagnosoimattoman sairauden kanssa? Miten diagnoosi muuttaa elämää? Samalla kirja pohtii mielenterveyden rajanvetoa: mistä puhumme, kun puhumme mieleltään sairaista tai terveistä, epänormaaleista ja normaaleista?

Harhat ovat pelottavia, mutta Lyyti ei anna periksi. Kirja tuo lohtua ja purkaa tabuja mielen häiriöiden taustalla. 

”Olen huomannut, miten ihania ihmiset ovat. He eivät pelkää, vaan auttavat: tuntematon ihminen on soittanut minulle satoja kertoja ambulanssin. Ihmiset ovat kutsuneet syömään, antaneet mehua, vieneet kotiin. Yksi tyyppi osti minulle ruusun. Kerran olin kaulaa myöten joessa. Tuntematon mies haki minut sieltä rannalle.” 

Jose Riikonen (s. 1986) on helsinkiläinen vapaa toimittaja, joka kirjoittaa muiden muassa Helsingin Sanomiin ja Ylelle. Hänen teksteilleen on tunnusomaista syvälle porautuva inhimillisyys ja suora mutta humaani tapa lähestyä vaikeita aiheita. 

Kun mieli hajoaa – Lyytin tarina ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Ronja Keiramon lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 15.4.2026.  

Haastattelupyynöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@like.fi  

Kehottaa hyppäämään, Kehottaa riisuutumaan 

Kehottaa satuttamaan itseä 

Kehottaa tyydyttämään itseä julkisella paikalla 

Lepertelee ja kertoo seksuaalisista teoista 

Kertoo, kuinka äiti satuttaa 

Kuiskii taustalla kuin radio tai tv olisi hiljaisella auki 

Niin ettei oikein saa selvää 

Kehottaa puremaan kättä, kehottaa kirkumaan 

Kuiskii, että olen ruma ja tyhmä enkä osaa mitään 

Kertoo, että olen ihan yksin 

Huutaa niin että korviin sattuu, mutta en saa selvää 

– Lyyti 

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye