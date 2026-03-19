Lyyti kertoo uutuuskirjassa elämästään skitsoaffektiivisen häiriön kanssa
23.3.2026 10:12:00 EET | Like Kustannus | Tiedote
Lyyti Laukka sairastaa skitsoaffektiivista häiriötä ja on viety sen takia yli 700 kertaa ambulanssilla päivystykseen. Jose Riikosen Kun mieli hajoaa on raju sukellus sairastavan mieleen, mutta myös kohti valoa ja toivoa.
Äänet käskevät häntä satuttamaan itseään, hyppäämään junan alle, viiltämään käsien suonet auki, riisuuntumaan kadulla alasti. Ensimmäiset harhat tulivat yläasteiässä. Lyyti oli varma, että hänen huoneessaan mätäni ruumis. Hän haistoi sen hajun.
Skitsoaffektiivista häiriötä sairastava Lyyti Laukka sai diagnoosin 26-vuotiaana, kahdeksan vuotta sitten. Kyseiseen häiriöön kuuluu skitsofrenian oireiden lisäksi maniaa tai masennusta.
Taitavan journalistin Jose Riikosen kirjoittama uutuuskirja kertoo Lyytin tarinan. Millaista on elää teini-ikä diagnosoimattoman sairauden kanssa? Miten diagnoosi muuttaa elämää? Samalla kirja pohtii mielenterveyden rajanvetoa: mistä puhumme, kun puhumme mieleltään sairaista tai terveistä, epänormaaleista ja normaaleista?
Harhat ovat pelottavia, mutta Lyyti ei anna periksi. Kirja tuo lohtua ja purkaa tabuja mielen häiriöiden taustalla.
”Olen huomannut, miten ihania ihmiset ovat. He eivät pelkää, vaan auttavat: tuntematon ihminen on soittanut minulle satoja kertoja ambulanssin. Ihmiset ovat kutsuneet syömään, antaneet mehua, vieneet kotiin. Yksi tyyppi osti minulle ruusun. Kerran olin kaulaa myöten joessa. Tuntematon mies haki minut sieltä rannalle.”
Jose Riikonen (s. 1986) on helsinkiläinen vapaa toimittaja, joka kirjoittaa muiden muassa Helsingin Sanomiin ja Ylelle. Hänen teksteilleen on tunnusomaista syvälle porautuva inhimillisyys ja suora mutta humaani tapa lähestyä vaikeita aiheita.
Kun mieli hajoaa – Lyytin tarina ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Ronja Keiramon lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 15.4.2026.
Haastattelupyynöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@like.fi
Kehottaa hyppäämään, Kehottaa riisuutumaan
Kehottaa satuttamaan itseä
Kehottaa tyydyttämään itseä julkisella paikalla
Lepertelee ja kertoo seksuaalisista teoista
Kertoo, kuinka äiti satuttaa
Kuiskii taustalla kuin radio tai tv olisi hiljaisella auki
Niin ettei oikein saa selvää
Kehottaa puremaan kättä, kehottaa kirkumaan
Kuiskii, että olen ruma ja tyhmä enkä osaa mitään
Kertoo, että olen ihan yksin
Huutaa niin että korviin sattuu, mutta en saa selvää
– Lyyti
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
