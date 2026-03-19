Adlercreutz: Rannikkokunnat saavat nyt verotuloja merituulivoimasta
19.3.2026 15:07:26 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt lakiesityksen merituulivoiman kiinteistöverosta talousvyöhykkeellä eduskunnan käsiteltäväksi. Ehdotuksen mukaan jopa viidesosa verotuloista ohjattaisiin niille rannikkokunnille, jotka sijaitsevat lähimpänä tuulivoimapuistoja. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz on tyytyväinen siihen, että puolueen työ merituulivoiman pelisääntöjen selkeyttämiseksi talousvyöhykkeellä tuottaa tulosta.
– On vain oikeudenmukaista, että ne kunnat, joihin merituulivoima vaikuttaa, saavat myös korvausta verotulojen muodossa. Siksi RKP on hallituksessa tehnyt töitä varmistaakseen, että tämä toteutuu uudessa lainsäädännössä, Adlercreutz sanoo.
Talousvyöhyke alkaa noin 22 kilometrin (12 merimailin) päässä rannikosta, mutta alueet eivät kuulu yksittäisille kunnille. Suomi voi hyödyntää merialueen luonnonvaroja, mutta tähän asti ei ole ollut lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi talousvyöhykkeelle rakennettavan merituulivoiman verottamisen.
– RKP on jo pitkään peräänkuuluttanut selkeitä sääntöjä merituulivoimalle, mukaan lukien verotulojen jakamiseen liittyen. Ne linjaukset, jotka RKP laati energiapoliittisessa ohjelmassaan, saatiin myöhemmin mukaan hallitusohjelmaan. Vaikka ensimmäisten hankkeiden toteutumiseen voi kestää jopa kymmenen vuotta, on tärkeää, että meillä on nyt selkeät pelisäännöt, jotka sekä mahdollistavat investointeja että ohjaavat kohtuullisen korvauksen niille rannikkokunnille, joihin kohdistuu eniten vaikutuksia.
– On keskeistä, että paikalliset asukkaat hyötyvät, kun merituulivoimaa rakennetaan lähialueiden merialueille. Kun hankkeet tuottavat paikallista hyötyä, kunnat myös edistävät investointeja – näin yhteiskunta kehittyy, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
