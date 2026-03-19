Adlercreutz: Rannikkokunnat saavat nyt verotuloja merituulivoimasta

Henriksson: Tärkeää, että Euroopan parlamentti haluaa kieltää tekoälytyökalut, joita käytetään alastonkuvien luomiseen 18.3.2026 18:08:41 EET | Tiedote

– Ylen tämänpäiväinen uutinen siitä, että tekoälytyökaluja on käytetty alastonkuvien luomiseen useista suomalaisista julkisissa asemissa olevista naisista ja niiden levittämiseen verkossa, suututtaa. Kyse ei ole mistään muusta kuin vastenmielisestä naisvihasta! Ilmiö valitettavasti yleistyy, ja nyt meidän on reagoitava lainsäädännöllä, jotta voimme paremmin suojella tyttöjä ja naisia tekoälyn avulla tehdyiltä seksuaalisilta väärinkäytöksiltä, sanoo RKP:n europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson.