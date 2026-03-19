Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 17.3.2026 14:31:37 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.3.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos sai tehtävän rakennuspalosta Jyväskylän Keskikadulle klo 13.34. Kerrostaloasunnossa havaittu palovaroittimen ääni ja savua. Asunnossa kärähtänyt liedellä jotain. Varsinaista tulipaloa ei tilanteessa syntynyt. Naapurit auttoivat iäkkään asukkaan asunnosta ennen palokunnan saapumista. Ensihoito tarkasti asukkaan, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Kohteessa oli viisi pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoidon ja poliisi yksikkö.