EKP:n rahapoliittisia päätöksiä

EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan. Se pyrkii määrätietoisesti varmistamaan, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen. Näkymät ovat huomattavasti aiempaa epävarmemmat Lähi-idässä käytävän sodan vuoksi, mikä luo ennakoitua nopeamman inflaation ja ennakoitua hitaamman talouskasvun riskejä. Sota vaikuttaa lyhyen aikavälin inflaatioon merkittävästi energiahintojen nousun takia. Keskipitkän aikavälin seuraukset riippuvat niin konfliktin voimakkuudesta ja kestosta kuin siitä, miten energiahinnat vaikuttavat kuluttajahintoihin ja talouteen.

EKP:n neuvostolla on hyvät edellytykset luovia eteenpäin tässä epävarmuudessa. Inflaatio on ollut 2 prosentin tavoitteen tuntumassa, pitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat vankasti ankkuroidut ja talous on pitänyt pintansa viime vuosineljännesten aikana. Lähiaikoina saatavat tiedot auttavat EKP:n neuvostoa arvioimaan, miten sota vaikuttaa inflaationäkymiin ja niihin liittyviin riskeihin. EKP:n neuvosto seuraa tilannetta tarkasti, ja tietopohjainen lähestymistapa auttaa neuvostoa mitoittamaan rahapolitiikan sen mukaisesti.

EKP:n uusissa asiantuntija-arvioissa tuoreimmat tiedot ovat poikkeuksellisesti 11. päivältä maaliskuuta eli aineisto on koottu tavanomaista myöhemmin. Perusskenaariossa kokonaisinflaation arvioidaan olevan keskimäärin 2,6 % vuonna 2026 ja 2,0 % vuonna 2027 sekä 2,1 % vuonna 2028. Inflaatioarvioita on tarkistettu joulukuun asiantuntija-arvioista ylöspäin, etenkin vuodelle 2026. Tämä johtuu siitä, että energiahinnat nousevat Lähi-idässä käytävän sodan vuoksi. Asiantuntijat arvioivat energia- ja elintarvikehinnoista puhdistetun inflaation olevan keskimäärin 2,3 % vuonna 2026 ja 2,2 % vuonna 2027 sekä 2,1 % vuonna 2028. Myös nämä arviot ovat korkeampia kuin joulukuussa lähinnä siksi, että energiahintojen nousu ruokkii energia- ja elintarvikehinnoista puhdistettua inflaatiota. Talouskasvun odotetaan nyt olevan keskimäärin 0,9 % vuonna 2026 ja 1,3 % vuonna 2027 sekä 1,4 % vuonna 2028. Kasvuarvioita on siis tarkistettu alaspäin etenkin vuodelle 2026, sillä sota vaikuttaa maailmanlaajuisesti raaka-ainemarkkinoihin, reaalituloihin ja luottamukseen. Vähäisen työttömyyden, yksityisen sektorin vankkojen taseiden sekä julkisten puolustus- ja infrastruktuurimenojen odotetaan kuitenkin tukevan kasvua edelleen.

Koska EKP:n neuvosto on rahapolitiikan strategiassaan sitoutunut ottamaan riskit ja epävarmuuden huomioon päätöksenteossaan, asiantuntijat ovat arvioineet myös havainnollisilla vaihtoehtoskenaarioilla, miten sota Lähi-idässä voi vaikuttaa talouskasvuun ja inflaatioon. Vaihtoehtoiset skenaariot julkaistaan EKP:n verkkosivuilla asiantuntija-arvioiden yhteydessä. Skenaarioanalyysin mukaan öljy- ja kaasutoimitusten pitkittyneet häiriöt nopeuttaisivat inflaatiota ja hidastaisivat kasvua perusskenaarioon verrattuna. Keskipitkän aikavälin inflaatiovaikutukset riippuvat ratkaisevasti siitä, kuinka suuria välillisiä vaikutuksia ja kerrannaisvaikutuksia perusskenaariota voimakkaampi ja pitkäkestoisempi energian hintasokki aiheuttaa.

EKP:n neuvosto määrittää rahapolitiikan mitoituksen kokouskohtaisesti aina tuoreimpien tietojen perusteella. Sen korkopäätökset perustuvat etenkin inflaationäkymiä ja niihin liittyviä riskejä koskevaan arvioon, jossa on otettu huomioon taloutta ja rahoitusoloja koskevat tuoreimmat tiedot, pohjainflaation kehitys ja rahapolitiikan välittymisen voimakkuus. EKP:n neuvosto ei sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan.

EKP:n ohjauskorot

Talletuskorko on edelleen 2,00 %, perusrahoitusoperaatioiden korko 2,15 % ja maksuvalmiusluoton korko 2,40 %.

Omaisuuserien osto-ohjelma (APP) ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)

APP- ja PEPP-ohjelmissa tehtyjen sijoitusten määrän annetaan pienentyä hallitusti ja ennakoitavasti, eli omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavaa pääomaa ei enää sijoiteta uudelleen.

***

EKP:n neuvosto on valmis tarkistamaan kaikkia mandaattiinsa kuuluvia välineitä sen varmistamiseksi, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen ja rahapolitiikan vaikutus välittyy sujuvasti talouteen. Jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan välittymistä euroalueen eri maihin, EKP:n neuvostolla on käytössään välittymisen turvaava instrumentti, jonka avulla se pystyy täyttämään hintavakaustehtävänsä tehokkaasti.

EKP:n pääjohtaja kertoo päätösten taustoista tänään kello 14.45 (Keski-Euroopan aikaa) alkavassa lehdistötilaisuudessa.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.