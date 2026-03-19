THL viikolla 13/2026

19.3.2026 16:16:25 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 19.3. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.

Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.   
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi   

Tiedotteet

  • ke 25.3. Sadan vuoden tutkimus käynnistyy – seuraa kokonaista ikäluokkaa perheineen. Huomisen Suomi on maailman mittakaavassa poikkeuksellisen laaja tutkimus, jossa seurataan 2026–2029 syntyvää ikäluokkaa perheineen. Tutkimus käynnistyy maaliskuussa HUSin alueella ja laajenee myöhemmin koko maahan. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244

  • to 26.3. Uutta tietoa pikkulasten rokotuskattavuudesta ja rokottamattomuudesta Suomessa. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244

Uutiset

  • ti 24.3. Nuorten positiivisen mielenterveyden yhteys luonnossa liikkumiseen ja oleskeluun. Kouluterveyskyselyn 2025 tuloksia. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678

  • to 26.3. Verkkouutinen: THL:n myöntämä Kansanterveyspalkinto jaetaan 10. kerran osana Kansanterveyspäivää. Päivän teemana on tänä vuonna nuorten terveys ja hyvinvointi. Tapahtuman ohjelma: thl.fi/kansanterveyspaiva. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678

Blogit

  • ma 23.3. Mitä tapahtuu yksilölliselle arvioinnille, kun päätöksiä perustoimeentulotuesta tehdään näyttöpäätteiden äärellä, ei asiakkaita tapaamalla? Paula Saikkonen ja Amanda Tuomola.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

