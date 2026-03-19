THL viikolla 13/2026
19.3.2026 16:16:25 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 19.3. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Tiedotteet
-
ke 25.3. Sadan vuoden tutkimus käynnistyy – seuraa kokonaista ikäluokkaa perheineen. Huomisen Suomi on maailman mittakaavassa poikkeuksellisen laaja tutkimus, jossa seurataan 2026–2029 syntyvää ikäluokkaa perheineen. Tutkimus käynnistyy maaliskuussa HUSin alueella ja laajenee myöhemmin koko maahan. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
-
to 26.3. Uutta tietoa pikkulasten rokotuskattavuudesta ja rokottamattomuudesta Suomessa. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
Uutiset
-
ti 24.3. Nuorten positiivisen mielenterveyden yhteys luonnossa liikkumiseen ja oleskeluun. Kouluterveyskyselyn 2025 tuloksia. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678
-
to 26.3. Verkkouutinen: THL:n myöntämä Kansanterveyspalkinto jaetaan 10. kerran osana Kansanterveyspäivää. Päivän teemana on tänä vuonna nuorten terveys ja hyvinvointi. Tapahtuman ohjelma: thl.fi/kansanterveyspaiva. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678
Blogit
- ma 23.3. Mitä tapahtuu yksilölliselle arvioinnille, kun päätöksiä perustoimeentulotuesta tehdään näyttöpäätteiden äärellä, ei asiakkaita tapaamalla? Paula Saikkonen ja Amanda Tuomola.
Lisätietoa:
Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi
Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa
THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista
THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL: Kanta-palveluiden tiedot eivät riitä sote-rahoituksen laskennan aineistopohjaksi19.3.2026 14:29:36 EET | Tiedote
THL kehittää sote-rahoituksen tarvelaskennan tietopohjaa pitkäjänteisesti yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Tarvelaskennassa käytettävän sairastavuustiedon, mukaan lukien diagnoositiedon, tulee kuvata mahdollisimman kattavasti alueiden asukkaiden sairastavuutta ja siten ennustaa palveluiden tarvetta.
THL och Livsmedelsverket varnar för legionellarisken i jordprodukter – rekordmånga fall förra året18.3.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
I Finland konstaterades förra året ett rekordantal fall av lunginflammation orsakad av legionellabakterier. Ökningen förklaras huvudsakligen av fler jordrelaterade smittor.
THL ja Ruokavirasto varoittavat multatuotteiden legionellariskistä – viime vuonna ennätysmäärä tautitapauksia18.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Suomessa todettiin viime vuonna ennätysmäärä legionellabakteerin aiheuttamia keuhkokuumetapauksia. Tapausmäärien kasvu selittyi pääosin multaan liitettyjen tartuntojen lisääntymisellä.
Över hälften av finländarna stöder den nuvarande alkoholpolitiken – Alkos söndagsöppet delar åsikterna13.3.2026 00:01:00 EET | Pressmeddelande
55 procent av befolkningen anser att den nuvarande alkoholpolitiken är lämplig, medan 17 procent skulle vilja ha en stramare politik. En mer liberal alkoholpolitik än den nuvarande önskar 20 procent av de svarande. Resultaten framgår av en enkät som THL genomförde i januari 2026.
Yli puolet suomalaisista kannattaa nykyistä alkoholipolitiikkaa – Alkojen sunnuntaiaukiolo jakaa mielipiteitä13.3.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Väestöstä 55 prosenttia pitää nykyistä alkoholipolitiikkaa sopivana, tiukempaa politiikkaa haluaisi 17 prosenttia. Nykyistä väljempää alkoholipolitiikkaa toivoo 20 prosenttia vastaajista. Tulokset käyvät ilmi THL:n tammikuussa 2026 toteuttamasta kyselystä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme