Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 24.3.2026
19.3.2026 16:04:58 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee kokouksessaan 24.3. muun muassa toimialan vuoden 2025 tilinpäätöstä, Puistokujan nuorisotalon ja kirjaston väistötilatarvetta sekä useita valtuustoaloitteisiin annettavia lausuntoja.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Lautakunta päättää muun muassa seuraavista esityksistä:
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Lautakunta käsittelee kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Asia kokoaa yhteen toimialan viime vuoden talouden ja toiminnan keskeiset tulokset.
Puistokujan nuorisotalon ja kirjaston väistötilojen tarveselvitys
Esityslistalla on Puistokujan nuorisotalon ja kirjaston väistötilojen tarveselvitys. Ratkaisulla on merkitystä palvelujen jatkuvuuden turvaamiselle alueella.
Lautakunnalle esitetään lisämäärärahaa
Lautakunta käsittelee esitystä kaupunginhallitukselle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan erityisen toimivallan lisämäärärahasta.
Lausuntoja useista valtuustoaloitteista
Kokouksessa annetaan lausuntoja useisiin valtuustoaloitteisiin. Esillä ovat muun muassa:
- Rautatientorin kehittäminen vehreäksi keskustan vetovoimakohteeksi
- kulttuuriseteli-/passipilotin toteuttaminen Laajasalon kotoutujaperheille
- Helsingin kehittäminen kansainvälisenä teatterikaupunkina
- sivukatsomoiden rakentaminen Roihuvuoren pesäpallokentälle
- luopuminen yksityisestä pysäköinnin valvonnasta kaupungin liikunta-alueiden yhteydessä
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
