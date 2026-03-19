MTK: Lakimuutos tuo selkeyttä lintujen pesimäaikaan tehtäviin metsähakkuisiin
19.3.2026 16:17:19 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Valtioneuvosto antoi torstaina 19. maaliskuuta eduskunnalle esityksen pesimäaikaisia metsähakkuita koskevasta lainsäädännöstä. MTK näkee maa- ja metsätalousministeriön tavoitteet selkeyttää pesintäaikaisia metsänhakkuita koskevaa kansallista lainsäädäntöä tärkeänä.
Esityksissä täsmennetään metsälain ja luonnonsuojelulain säännöksiä pesimäaikaisista hakkuista. MTK:n pitää tärkeänä, että toiminnan reunaehdot ovat lainsäädännön osalta selkeät ja että lakiesityksessä seurataan käytäntöjä, joita metsäalalla on jo pitkään noudatettu vapaaehtoisesti metsänhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä lisää ennakoitavuutta ja vähentää tulkinnanvaraisuutta käytännön työssä.
”Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että metsäalan toimijoiden velvoitteet määritellään laissa aiempaa täsmällisemmin. Selkeä sääntely parantaa oikeusvarmuutta niin metsänomistajille, toiminnanharjoittajille kuin viranomaisillekin”, MTK:n metsäpolitiikan asiantuntija Lea Jylhä kommentoi.
Lisäksi MTK pitää hyvänä, että samassa yhteydessä parannetaan metsäalan toimijoiden tiedonsaantia uhanalaisia lajeja koskevista tiedoista metsänhoidon toimenpiteitä suunniteltaessa. Jotta lainsäädäntöä voidaan noudattaa käytännössä, olennaisten tietojen on oltava toimijoiden käytettävissä oikea-aikaisesti.
”Lakimuutosten on tärkeää tulla voimaan mahdollisimman pian. Epäselvä oikeustila ei palvele luonnon monimuotoisuuden turvaamista eikä metsäsektorin toimintaedellytyksiä”, Jylhä korostaa.
Lisätietoja:
Lea Jylhä, metsäpolitiikan asiantuntija, MTK
Lea.jylha@mtk.fi, +358 40 848 8081
