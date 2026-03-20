Avaimen syksyn 2026 kirjat julkistettu

KAUNOKIRJALLISUUS

Eino Tainan Piilopaikat on kolmeen käänteentekevään viikonloppuun keskittyvä romaani rakkauden kaipuusta sekä teinivuosien tuskasta ja vimmasta. Elintila löytyy piilopaikoista, kun identiteetti on altis muiden katseille. Eino Taina (s. 2001) on helsinkiläinen kirjailija ja filosofian opiskelija. Tainan kiitetty esikoisromaani Se laajenee sai kunniamaininnan Helsingin Sanomien kirjallisuuskilpailussa. Piilopaikat ilmestyy elokuussa.

Tanja Brummerin esikoisromaani Mitä en kertonut kenellekään on romaani ystävyydestä ja rakkaudesta. “Tyttöjen ystävyyden tärkein fysiikan laki on kateus. Siellä jossakin se on aina, vaanii tiedostamattomuuden hämärämailla kuin nälkäinen kissaeläin, polkee muhkeita tassujaan kuivassa ruohikossa, tungeksii saaliin lähettyvillä, viiksikarvat ilmaa tunnustellen.” Brummer on opiskellut kielitieteitä ja luovaa kirjoittamista. Teos ilmestyy syyskuussa.

Tittamari Marttisen Viimeinen baari-ilta on Munkkiniemeen sijoittuvan Espressomysteerit -sarjan neljäs osa. Elämäntapavaikuttaja Vilja Glam viettää riehakasta iltaa ravintola Viikunapuussa. Illan päätteeksi Viljan lähipiiriin kuuluva mies löytyy elottomana ravintolan sisäpihalta. Monta salaisuutta on ratkottava, kunnes murhaaja ja motiivit ovat selvillä. Pitkän kirjailijan uran tehneen Marttisen uusi romaani ilmestyy lokakuussa.

Meritta Koiviston Erakko jatkaa Harriet Jaatinen -trillerisarjaa. Nyt työ johdattaa rikoskonstaapeli Jaatisen uransa vaikeimman rikostapauksen äärelle. Koivisto on kansainvälisesti palkittu elokuvakäsikirjoittaja ja -ohjaaja. Erakko on Koiviston kahdeksas romaani, ja se ilmestyy elokuussa.

TIETOKIRJAT

Antti Ahon ja Suonna Konosen Elämäni: taideteos, ilon, surun väriseos – kirja Jukka Itkosesta on teos poikkeusyksilöstä. Itkosta muistelevat kirjassa ystävät ja yhteistyökumppanit Pedro Hietasesta Esa Pulliaiseen ja Mikko Perkoilasta A. W. Yrjänään. Itkonen oli monitaiteilija Varkaudesta, lastenkulttuurin palkittu esitaistelija, Topi Sorsakosken & Agentsin salainen ase, sanoittaja ja kirjailija. Päätoimittaja Aho kirjoitti Warkauden Lehteen monta Jukka Itkosen haastattelua. Kirjailija, muusikko ja kulttuuritoimittaja Kononen jututti Itkosta Karjalaiseen. Elämäkerta ilmestyy lokakuussa.

Heikki Valkaman Sydän Japanissa -matkakertomus vie lapsuuden muuttuneisiin maisemiin: tsunamin runtelemille rannikoille, sodan varjojen Okinawalle, syrjäisille vuoristoseuduille – ja niihin maisemiin, jotka ovat muuttuneet peruuttamattomasti. Se on myös kertomus juurettomuudesta ja kolmannen kulttuurin lapsuudesta. Ihmisestä, joka etsii paikkaansa maailmassa. Valkama on Japanin tuntija, kirjailija ja toimittaja, Hän on kirjoittanut Japaniin sijoittuvia jännäreitä ja tietokirjoja sekä tehnyt Japanista televisio- ja radio-ohjelmia. Sydän Japanissa ilmestyy syyskuussa.

Maarit Leskelä-Kärki, Pääskysen laulu ja hiljaiset surut – Minna Krohnin muistettu ja kerrottu elämä pohtii, miten äitiys on sidottu aikansa ehtoihin ja mitä tapahtuu naiselle, joka rikkoo näitä kuvia. Minna Krohn (1841–1917) oli opettaja ja Helsingin ensimmäisen suomalaisen tyttökoulun johtaja, puoliso, kolme lapsen äitipuoli sekä Aino Kallaksen ja Aune Krohnin äiti. Teos syventyy Krohnin elämään sekä äitien ja tytärten välisten suhteiden kulttuurihistoriaan 1800-luvun ja 1900-luvun alun Suomessa. Leskelä-Kärki on kulttuurihistorioitsija, yliopistonlehtori ja tietokirjailija. Teos ilmestyy elokuussa.

Henri Hyppösen Kuka meistä on normaali on omaelämäkerrallinen tietokirja ADHD:sta, ajattelun kirjosta ja sosiaalisista rajoista. Hyppönen oli 49-vuotias perheenisä, kun hänen keskittymishäiriönsä ja ahdistuneisuutensa pahenivat merkittävästi. Aikuisiän ADHD:n diagnosointi piirsi kuvan yhteiskuntamme odotuksista ja vilkkaasta pojasta, joka ei suostu olemaan tyypillinen. Hyppönen on sarjayrittäjä, tietokirjailija, tv-esiintyjä ja puhuja. Syyskuussa ilmestyvä kirja on julkaistu aikaisemmin Storytel Original -sarjassa äänikirjana.

Anna Pölkin Onnellisten loppujen kakkuja. Naiskirjailijoita ja nimikkokakkuja juhlii tunnettuja naiskirjailijoita. Teos kuljettaa kirjailijoiden elämään ja mielenmaisemiin sekä innostaa leipomaan nimikkokakkuja heidän kunniakseen. Anna Pölkki on kirjailija ja opettaja, jonka mielestä elämän suurin onni on kantaa kakku puutarhaan ja pitää yhden naisen kakkukestit lukien ja kirjoittaen. Teos ilmestyy syyskuussa.

Päivi Vehkaluoman omakohtainen teos Migreeniä ei voi pakottaa antaa tietoa migreenistä ja keinoja tukea hyvinvointia. Teoksessa kuvataan migreenin rajuja oireita. Mistä löytää apu, kun kroonistunut sairaus heikentää työkykyä ja vaikuttaa kaikkeen muuhunkin elämässä? Vehkaluoma on vieraiden kielten opettaja ja tietokirjailija. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Ari Haasio ja Markku Mattila ovat kirjoittaneet Suomen maahanmuuton historia -teoksen. Kirja luo yleiskuvan siitä, mistä maahantulijat ovat lähteneet, kuinka he ovat kehittäneet yhteiskuntaa ja miten he ovat sopeutuneet.Se pohtii, minkälainen vaikutus maahanmuutolla on ollut 1900-luvun lopun ja 2000-luvun yhteiskuntaan. FT, dosentti Mattila työskentelee Siirtolaisuusinstituutin vastaavana tutkijana ja FT Haasio Seinäjoen ammattikorkeakoulun yliopettajana. Molemmat kokeneita tutkijoita ja tietokirjailijoita. Teos ilmestyy lokakuussa.

Juri Nummelinin Pilvilinnan perilliset kokoaa kotimaisen fantasiakirjallisuuden historian yksiin kansiin. Teos etenee kronologisesti 1800-luvun alkupuolen ensimmäistä fantasiakokeiluista aina 2000-luvulle. Nummelin on tietokirjailija, joka on kirjoittanut kulttuurin eri ilmiöistä ja kirjallisuudesta. Pilvilinnan perilliset ilmestyy syyskuussa.

Heli Pekkarisen Kylässä Italiassa vie lukijansa nojatuolimatkalle keskiaikaisiin kyliin eri puolille Italiaa. Kirjassa keskitytään kyliin sellaisina kuin ne ovat nyt, joten se käy myös matkaoppaaksi vaikkapa automatkaa Italiaan suunnittelevalle. FT Pekkarinen on asuu Roomassa, kirjoittaa ja valokuvaa. Kirjan uusi, toinen painos ilmestyy elokuussa.

LASTENKIRJAT

Einon bussimatka kutsuu pienet lukijat bussimatkalle Helsingin Rautatientorilta Latokartanoon. Oppaana on Eino, joka rakastaa busseja. Reitin varrella nähdään monia kiinnostavia paikkoja ja tutustutaan kaupungin joukkoliikenteeseen. Timo Leppänen on kuvittaja, joka on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta. Kirja ilmestyy elokuussa.

Pikkupieni ja neulottu puutarha on kuvakirja aivan pienille. Kirjan taustana on lapsen leikkien herkkävaistoinen havainnointi. Kuvitus on tehty guassimaalauksella, syanotypialla ja digitaalisella kollaasilla. Varpu Eronen on kuvataiteilija ja kuvittaja. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Voihan vahvero, sanoi kantarelli -lastenrunokirja innostaa tutustumaan tatteihin, rouskuihin, vahveroihin ja muihin sieniin. Metsässä viipottaa mummi, joka tuntee metsät, sienet ja jokaisenoikeudet. Kati-Annika Ansas on kirjailija, luovan kirjoittamisen opettaja ja videorunoilija. Jonna Jylhä on kuvittaja ja taidekasvattaja. Kirja ilmestyy elokuussa.

Lähiluonnon lintuja tutustuttaa perheen kaikenikäiset lukijat pihapiirin lintuihin. Yksi tirskuu, toinen kujertaa ja kolmas osaa matkia muidenkin laulua. Jokaisella on sulkapeite: monivärinen tai tummanharmaa. Silva Lehtinen on kirjoittaja ja luontokuvaaja. Lehtisen kirjoja on julkaistu sekä suomeksi että viroksi. Lähiluonnon lintuja ilmestyy elokuussa.

SELKOKIRJAT

Mitä kuuluu Veera? on Marja-Leena Tiaisen ensimmäinen aikuiselle lukijalle kirjoitettu selkoromaani. Veera on 34-vuotias kampaaja, joka huolehtii yksin asuvasta isästään. Veeralla on isoja haaveita, mutta miten ne voisivat toteutua, kun Tinderissäkin on tarjolla vain pettymyksiä. Selkoromaani ilmestyy elokuussa.

Eve Hietamiehen romaani Hupparizombi jatkaa Antti Pasasen perhe-elämän haasteista kertovaa romaanisarjaa. Lapset ovat kasvaneet, mutta kuinka Pasanen pärjää teinien kanssa? Teoksen on selkomukauttanut Hanna Männikkölahti ja se ilmestyy elokuussa.

Karuselli aloittaa Nora Lehtisen uuden Hylätty luokka -lastenromaanisarjan. Koulua remontoidaan, ja yksi luokka siirretään pihavarastoon. Heidät lähes unohdetaan sinne. Sitten vanhassa leikkipuistossa alkaa tapahtua pelottavia asioita. Mistä tulevat mustat pilvet taivaalle? Anne Muhonen on kuvittanut kirjan. Teos ilmestyy elokuussa.

'Kätkijöitä, kurkkijoita ja muita pieniä kulkijoita -teoksessa tutustutaan pihalla liikkuviin eläimiin: jäniksiin, oraviin, rupikonniin, kastematoihin. Sari Kanala on kirjoittanut useita lasten tietokirjoja luonnosta ja eläimistä. Kirjan upeat valokuvat on ottanut Hannu Ahonen. Kirja ilmestyy elokuussa.

Käppänät karkuteillä on kirja Frankista, joka on perheen uusi, arka koira. Karkuteille lähtenyt Frank kohtaa matkallaan ketun. Entä mitä tekee perheen toinen koira Milo? Jaana Levola on selkokirjailija, joka työskentelee autismin kirjon henkilöiden parissa. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Roope Lipastin nuortenromaani Thorin pöly on itsenäinen jatko-osa romaanille Viikinkisolmu. Rohkeus ja ystävyys pelastavat lapset seikkailussa, joka sijoittuu viikinkiaikaan. Kirjan on selkomukauttanut Anniina Salin ja se ilmestyy syyskuussa.

Satu Leiskon nuorten fantasiaromaani Varjotarha jatkaa Ihmisenhaltija-kirjan tarinaa. Varjotarha on kääntökirja: toisella puolella on Tuulin tarina ja toisella puolella Ossianin tarina. Satu Leisko on helsinkiläinen kirjailija. Lukijat valitsivat Ihmisenhaltijan suosituimmaksi selkokirjaksi (2025). Selkomukautettu Varjotarha ilmestyy syyskuussa.

Avaimen syksyn 2026 katalogin voi lukea täällä (linkki).