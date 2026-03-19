Lidl nosti muovikassin hintaa – myynti laski jopa 15 %
20.3.2026 09:12:39 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl nosti muovikassin hinnan 59 senttiin tammikuussa. Hinnanosto tehtiin, koska muovikasseja ostetaan Suomessa liikaa ja vaikka niiden käyttö on vähentynyt, on kehitys liian hidasta EU:n yhteiseen tavoitteeseen nähden. Hinnannosto on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi muovikassien ostamisen hillitsemiseksi: muovikasseja on myyty 15 prosenttia vähemmän.
Lidl nosti muovikassin hinnan 39 sentistä 59 senttiin 20. tammikuuta. Tällä on ollut suora vaikutus muovikassien myyntiin: muovikasseja on myyty viikkotasolla 15 prosenttia vähemmän hinnannostoa edeltävään aikaan verrattuna. Muovikassittomien ostoskertojen määrä on kivunnut jo 80 prosenttiin.
Lidlin tavoitteena on ohjata kuluttajia käyttämään ensisijaisesti jo olemassa olevia kasseja. Paperikasseja on hinnannoston myötä ostettu enemmän kuin aiemmin, mutta kokonaisuudessaan kasseja on ostettu huomattavasti vähemmän – kulutus ei siis ole siirtynyt muihin kasseihin.
– Muistutamme myymälässä siitä, että oma kassi on paras kassi. Ei ole väliä, käyttääkö kestokassia, kangaskassia vai vaikkapa jo aiemmin käytettyä muovikassia. Olemassa olevaa kassia käyttämällä säästyy sekä rahaa että luonnonvaroja. Iloksemme näyttää siltä, että yhä useampi onkin käyttänyt kauppareissullaan jo olemassa olevaa kassia, sanoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Annu Puurula.
Tämä on vuoden sisään jo toinen kerta, kun Lidl nosti muovikassin hintaa. Maaliskuussa 2025 muovikassin hinta nostettiin 29 sentistä 39 senttiin. Samassa yhteydessä paperikassin hinta laskettiin 25 senttiin. Maaliskuun 2025 jälkeen muovikasseja on myyty Lidlissä kokonaisuudessaan noin 11 prosenttia vähemmän.
Muovikassien käyttöä pitää vähentää, koska muovikasseja ja muuta muovia päätyy luontoon liian usein. Siellä ne ovat haitaksi eläimille ja saattavat päätyä vesistöihin. EU-lainsäädännön tavoite vuosittaiselle muovikassien määrälle henkilöä kohden on 40 kassia. Tällä hetkellä suomalainen käyttää vuodessa yli 60 kassia. Lidl jatkaa kannustamista oman kassin käyttöön uuden muovikassin ostamisen sijaan sekä kaupan ovella että kassoilla.
Lidlin viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9-16.Puh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista.
