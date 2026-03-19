Lidl nosti muovikassin hintaa – myynti laski jopa 15 %

Lidl uusii keskikäytävän – käyttötavaroiden ostaminen selkeytyy 4.3.2026 07:36:00 EET | Tiedote

Lidl on tunnettu omista merkeistään sekä suosituista kampanjoistaan myös käyttötavaroiden puolella. Nyt asiakkaiden rakastama, myymälöiden keskikäytävä uudistetaan: tuotteet laitetaan myyntiin kategorioiden mukaan. Saman kategorian tuotteita ei enää ole myynnissä eri puolella myymälää – esimerkiksi kaikki urheiluvaatteet löytyvät nyt samasta hyllystä, mikä tekee asioinnista aiempaa sujuvampaa. Samalla Lidl selkeyttää ja kirkastaa omia merkkejään ja karsii niiden määrää.