Riitta Iiponen Ikaalisten, Kyröskosken ja Ylöjärven konttoreiden johtoon – Paikallisjohtaja Minna Marjamäki jää eläkkeelle 41-vuotisen finanssityöuran jälkeen
23.3.2026 09:00:00 EET | Aito Säästöpankki | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n Ikaalisten, Hämeenkyrö Kyröskosken ja Ylöjärven konttorien paikallisjohtaja Minna Marjamäki jää eläkkeelle toukokuun 2026 lopussa. Marjamäki on tehnyt 41 vuoden uran finanssialalla. Toukokuun alusta lähtien vastuun konttoreista ottaa Riitta Iiponen.
Riitta Iiponen toimii tällä hetkellä Nokian ja Sastamalan konttorien paikallisjohtajana. Toukokuusta alkaen hän vastaa Ikaalisten, Hämeenkyrö Kyröskosken ja Ylöjärven konttoreiden arjen sujuvuudesta sekä alueen yhteistyökumppanuuksista.
Paluu tutuille kulmille
Ylöjärvellä syntyneellä ja asuvalla Iiposella on 40 vuoden monipuolinen kokemus finanssialalta. Hän on monille tuttu Ylöjärven konttorista, jossa hän aloitti konttorinjohtajana vuonna 2014. Vuonna 2018 hänen vastuulleen siirtyi myös Nokian konttori, ja vuodesta 2022 hän on johtanut Nokian ja Sastamalan konttoreita.
”Uskon Ylöjärven asukasmäärän nousevan hiljaisempien vuosien jälkeen uuteen kasvuun. Ylöjärveltä löytyy entuudestaan paljon tuttuja asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on ilo jatkaa yhteistyötä. Ikaalinen puolestaan on perinteinen säästöpankkipaikkakunta, jossa historia ja asiakkaiden hyvä palvelu näkyvät arjessa. Uudet tiejärjestelyt helpottavat kulkemista Ylöjärven, Hämeenkyrön ja Ikaalisten välillä”, Iiponen kertoo.
”Tuon mukanani pitkäaikaista kokemusta ja näkemystä. Konttorien osaavien asiantuntijoiden kanssa on ilo rakentaa parasta asiakaskokemusta ja talouden valmennusta.”
Kassalta konttorin johtoon ja mentoriksi
Minna Marjamäen pankkiura alkoi 41 vuotta sitten, kun hän aloitti kesätyöntekijänä silloisessa Ikaalisten Säästöpankissa. Alkuvuodet kuluivat kassapalveluissa ja myöhemmin rahoituspuolella. Hän eteni palvelupäälliköksi vuonna 2003 ja pankinjohtajaksi vuonna 2010.
Marjamäki jää eläkkeelle iloisin ja kiitollisin mielin.
”Pankkiala on muuttunut neljässä vuosikymmenessä valtavasti. Silti pankkitoiminnan ydin – rahan lainaaminen ja tallettaminen – on pysynyt samana. Koronan myötä verkkotapaamiset vakiintuivat, ja nykyään lähes kaikki pankkiasiat voi hoitaa verkossa”, Marjamäki kertoo.
”Uraani ovat erityisesti rikastuttaneet Aito Säästöpankin yhdistymiset Huittisten ja Ylihärmän Säästöpankkien kanssa, joiden yhteydessä sain olla rakentamassa yhteistä toimintakulttuuria. Olen myös saanut toimia mentorina useille uusille paikallisjohtajille – se on ollut yksi työurani mieleenpainuvimmista tehtävistä.”
Nimitys johtoryhmässä ja avoimia paikkoja
Aito Säästöpankin johtoryhmässä on tehty nimitys 1.5.2026 alkaen. Toimitusjohtaja Heini Piitulaisen, talousjohtaja Toivo Alarautalahden, liiketoimintajohtaja, asiakaskokemus ja varallisuudenhoitopalvelut Pia Liinavuoren ja liiketoimintajohtaja, yritysasiakkaat Sari Salmelan rinnalle johtoryhmään nousee palvelujohtaja Johanna Palander.
Johtoryhmän rivejä täydentämään etsitään lisäksi liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -nimikkeellä toimivaa finanssialan osaajaa. Lisäksi Aito Säästöpankissa on avautunut haettavaksi sijoitusjohtajan tehtävä, sekä sijoituspäällikön/-asiantuntijan paikka Etelä-Pohjanmaalle.
”Uusilla nimityksillä ja rekrytoinneilla vahvistamme, että pankkimme tarjoaa alan parasta palvelua ja halutun huippuosaajien työpaikan tulevaisuudessakin. Samalla vahvistamme strategian mukaista kehitystä ja kasvua”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo.
Lisätiedot:
Heini Piitulainen | toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 412 9240 | heini.piitulainen@saastopankki.fi
Minna Marjamäki | paikallisjohtaja | Aito Säästöpankki | 040 589 3001 | minna.marjamaki@saastopankki.fi
Riitta Iiponen | paikallisjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 555 1335 | riitta.iiponen@saastopankki.fi
Aito Säästöpankki
Aito Säästöpankki Oy on valtakunnalliseen Säästöpankkiryhmään kuuluva paikallinen säästöpankki. Pankki palvelee Pirkanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Pankin tehtävänä on edistää säästämistä sekä asiakkaiden ja koko toimialueen taloudellista hyvinvointia tarjoamalla henkilökohtaista talouden valmennusta ja sujuvaa pankkipalvelua.
Lue lisää julkaisijalta Aito Säästöpankki
Aito Säästöpankin johtoryhmään nimitys – haku käynnissä liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -rooliin23.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n johtoryhmässä on tehty nimitys 1.5.2026 alkaen. Uutena jäsenenä johtoryhmään liittyy palvelujohtaja Johanna Palander. Johtoryhmään etsitään myös parhaillaan lisävahvistusta liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -rooliin.
Maria Jokinen Aito Säästöpankin Nokian ja Sastamalan konttoreiden johtoon23.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Maria Jokinen aloittaa toukokuun alussa Aito Säästöpankki Oy:n Nokian ja Sastamalan konttorien johdossa. Konttoreita aiemmin luotsannut Riitta Iiponen siirtyy vastaamaan Ylöjärven, Hämeenkyrö Kyröskosken ja Ikaalisten konttoreista.
Juha Aitos Aito Säästöpankin Porin konttorin johtoon23.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Juha Aitos aloittaa toukokuun alussa Aito Säästöpankki Oy:n Porin konttorin johdossa. Konttoria vuodesta 2024 johtanut Maria Jokinen siirtyy vastaamaan Huittisten ja Euran lisäksi myös Nokian ja Sastamalan konttoreista.
Timo Vaismaa Seinäjoen ja Kauhavan konttoreiden johtoon – Paikallisjohtaja Päivikki Kangas jää eläkkeelle 43-vuotisen finanssityöuran jälkeen17.3.2026 15:11:00 EET | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n Etelä-Pohjanmaan alueen konttorien paikallisjohtaja Päivikki Kangas jää eläkkeelle maaliskuun 2026 lopussa. Kangas on työskennellyt finanssialalla yhteensä 43 vuoden ajan. Huhtikuun alusta Seinäjoen Kalevankadun ja Ideaparkin sekä Kauhavan konttoreista vastaa Timo Vaismaa.
Aito Säästöpankki kasvatti asiakasmääräänsä ja vahvisti asemaansa – yritysluottokanta kasvoi 10 prosenttia12.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n vuosi 2025 oli merkittävän kasvun ja uudistumisen vuosi. Pankki sai runsaasti uusia asiakkaita erityisesti asuntorahoituksessa, ja samalla se vahvisti asemaansa henkilöasiakkaiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten luotettuna pankkikumppanina. Yksityispankkisopimusten määrä jatkoi kasvuaan, ja pankin yritys- ja asuntoluottokannat kasvoivat selvästi markkinaa voimakkaammin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme