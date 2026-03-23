Riitta Iiponen Ikaalisten, Kyröskosken ja Ylöjärven konttoreiden johtoon – Paikallisjohtaja Minna Marjamäki jää eläkkeelle 41-vuotisen finanssityöuran jälkeen

Riitta Iiponen toimii tällä hetkellä Nokian ja Sastamalan konttorien paikallisjohtajana. Toukokuusta alkaen hän vastaa Ikaalisten, Hämeenkyrö Kyröskosken ja Ylöjärven konttoreiden arjen sujuvuudesta sekä alueen yhteistyökumppanuuksista.

Paluu tutuille kulmille

Ylöjärvellä syntyneellä ja asuvalla Iiposella on 40 vuoden monipuolinen kokemus finanssialalta. Hän on monille tuttu Ylöjärven konttorista, jossa hän aloitti konttorinjohtajana vuonna 2014. Vuonna 2018 hänen vastuulleen siirtyi myös Nokian konttori, ja vuodesta 2022 hän on johtanut Nokian ja Sastamalan konttoreita.

”Uskon Ylöjärven asukasmäärän nousevan hiljaisempien vuosien jälkeen uuteen kasvuun. Ylöjärveltä löytyy entuudestaan paljon tuttuja asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on ilo jatkaa yhteistyötä. Ikaalinen puolestaan on perinteinen säästöpankkipaikkakunta, jossa historia ja asiakkaiden hyvä palvelu näkyvät arjessa. Uudet tiejärjestelyt helpottavat kulkemista Ylöjärven, Hämeenkyrön ja Ikaalisten välillä”, Iiponen kertoo.

”Tuon mukanani pitkäaikaista kokemusta ja näkemystä. Konttorien osaavien asiantuntijoiden kanssa on ilo rakentaa parasta asiakaskokemusta ja talouden valmennusta.”

Kassalta konttorin johtoon ja mentoriksi

Minna Marjamäen pankkiura alkoi 41 vuotta sitten, kun hän aloitti kesätyöntekijänä silloisessa Ikaalisten Säästöpankissa. Alkuvuodet kuluivat kassapalveluissa ja myöhemmin rahoituspuolella. Hän eteni palvelupäälliköksi vuonna 2003 ja pankinjohtajaksi vuonna 2010.

Marjamäki jää eläkkeelle iloisin ja kiitollisin mielin.

”Pankkiala on muuttunut neljässä vuosikymmenessä valtavasti. Silti pankkitoiminnan ydin – rahan lainaaminen ja tallettaminen – on pysynyt samana. Koronan myötä verkkotapaamiset vakiintuivat, ja nykyään lähes kaikki pankkiasiat voi hoitaa verkossa”, Marjamäki kertoo.

”Uraani ovat erityisesti rikastuttaneet Aito Säästöpankin yhdistymiset Huittisten ja Ylihärmän Säästöpankkien kanssa, joiden yhteydessä sain olla rakentamassa yhteistä toimintakulttuuria. Olen myös saanut toimia mentorina useille uusille paikallisjohtajille – se on ollut yksi työurani mieleenpainuvimmista tehtävistä.”

Nimitys johtoryhmässä ja avoimia paikkoja

Aito Säästöpankin johtoryhmässä on tehty nimitys 1.5.2026 alkaen. Toimitusjohtaja Heini Piitulaisen, talousjohtaja Toivo Alarautalahden, liiketoimintajohtaja, asiakaskokemus ja varallisuudenhoitopalvelut Pia Liinavuoren ja liiketoimintajohtaja, yritysasiakkaat Sari Salmelan rinnalle johtoryhmään nousee palvelujohtaja Johanna Palander.

Johtoryhmän rivejä täydentämään etsitään lisäksi liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -nimikkeellä toimivaa finanssialan osaajaa. Lisäksi Aito Säästöpankissa on avautunut haettavaksi sijoitusjohtajan tehtävä, sekä sijoituspäällikön/-asiantuntijan paikka Etelä-Pohjanmaalle.

”Uusilla nimityksillä ja rekrytoinneilla vahvistamme, että pankkimme tarjoaa alan parasta palvelua ja halutun huippuosaajien työpaikan tulevaisuudessakin. Samalla vahvistamme strategian mukaista kehitystä ja kasvua”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo.