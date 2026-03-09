Ammattiliitto Pro: Suomen pörssiyhtiöissä on valittu häviäjän strategia

20.3.2026 07:00:00 EET | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote

Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat julkistaneet viime viikkoina vuoden 2025 tuloksiaan, ja samassa yhteydessä yhtiöt ilmoittavat, kuinka suuren osan voitoistaan ne jakavat omistajilleen osinkoina. Vaikka suomalaisilla pörssiyhtiöille on takana heikohkon tuloskasvun vuosi, ne ovat jakamassa omistajilleen osinkoina ennätysmäisen suuren summan. Moni yhtiö on jakamassa osinkoa enemmän kuin ne ovat tehneet tulosta.

Maailmassa on käynnissä voimakas kaksoissiirtymä. Tekoäly ja digitalisaatio muuttavat työtä ja tulonmuodostusta. Samalla ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää yrityksiltä panostuksia vihreämpään tuotantoon ja energian käyttöön. Amerikkalaiset ja aasialaiset yritykset reagoivat murrokseen investoimalla reippaasti tuotekehitykseen ja uuteen teknologiaan. 

Ammattiliitto Pron hallituksen mukaan Suomessa ei tunnuta kantavan huolta siitä, mitkä yhtiöt tulevat ulos murrosajasta voittajina. Sen sijaan, että yritykset investoisivat parempaan kasvuun, yhtiön arvon kasvattamiseen tai uusiin työpaikkoihin, ne pumppaavat yrityksiä tyhjiksi osingoilla uskomattomalla tahdilla. Eurostatin tilastojen mukaan Suomi johti Ruotsia ja Tanskaa kokonaisinvestointiasteessa 2019, mutta 2020-luvulla molemmat maat ovat ohittaneet Suomen. Näille samoille vuosille osuvat suomalaisten pörssiyhtiöiden satumaisen korkeat osingot vuosi toisensa jälkeen. Vuonna 2025 Suomi on tippunut investoinneissa jo alle EU-maiden keskiarvon.

Suomalaisissa yrityksissä on valittu lyhytnäköinen häviäjän strategia. Yliampuvat osingot kertovat yritysten johdon haluttomuudesta tavoitella kasvua tai vision puutteesta sen suhteen, mistä kasvua voi ylipäätään saada.

Suomessa vallitsee massatyöttömyys ja suomalaisissa yrityksissä ei keksitä muuta kohdetta rahalle kuin omistajien palkitseminen. Tämä on rahaa, josta suuri osa valuu vielä kaiken lisäksi ulkomaisille pörssisijoittajille, Pron puheenjohtaja Niko Simola moittii.

