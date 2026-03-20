KHO:n presidentti: Tuomioistuimilla on jo nyt keinot torjua sarjavalittajia
20.3.2026 14:22:03 EET | Korkein hallinto-oikeus | Tiedote
Valitusoikeuden väärinkäyttö heikentää luottamusta tuomioistuimiin ja koko oikeusvaltioon. Sarja- ja ammattivalittajat, jotka pyrkivät valituksillaan estämään tai viivyttämään esimerkiksi rakentamishankkeita tai virantäyttöjä, ovat oikeusvaltiolliselta kannalta ongelmallisia.
”Tuomioistuimilla on keinoja torjua sarjavalittajia silloin, kun tuomioistuinten työtä vaikeutetaan ja ihmisten oikeuksia loukataan. Yksinkertaisinta on käyttää kaikkia olemassa olevia menetelmiä oikeudenkäyntiprosessin nopeuttamiseksi ja ratkaista asia normaalissa järjestyksessä”, painottaa korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi.
Korkeimman hallinto-oikeuden tänään järjestämässä Hallintotuomioistuinpäivässä puhuneen Kuusiniemen mukaan tapauksissa, joissa muutoksenhaku lykkää hallintopäätöksen täytäntöönpanoa, keskeinen keino on ratkaista asia niin nopeasti, että viivyttämistarkoitus estyy. Viivyttäminen tuomioistuinprosessin aikana on estettävissä tiukalla oikeudenkäyntiprosessin johtamisella, jossa tuomioistuimen asettamia määräaikojen lykkäyspyyntöjä ja valittajan esittämiä lisäselvityksiä arvioidaan tiukasti.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valituslupajärjestelmä mahdollistaa asian ratkaisemisen nopeasti, jos valitusluvan edellytykset eivät ole selvästi käsillä.
”Myös oikeudenkäyntimaksun luulisi muodostavan tietyn pidäkkeen kiusantekotarkoituksessa tehtäville sarjavalituksille. Maksu tulisi periä kustakin valituksesta erikseen.”
Lisäksi lupaviranomainen voi sallia päätöksen täytäntöönpanon vakuutta vastaan esimerkiksi rakennuslupa-asioissa, vaikka päätöksestä valitettaisiinkin. Kunnallisvalituksen piiriin kuuluvissa asioissa päätös voidaan yleensä panna täytäntöön valituksesta huolimatta.
Valitusoikeuden rajoittaminen ei ole ratkaisu
Presidentti Kuusiniemi suhtautuu varauksellisesti hallintopäätösten valituskelpoisuuden kaventamiseen ja valitusoikeuden rajoittamiseen.
”Jos yksittäisten sarjavalittajien vuoksi lähdetään tekemään suuria muutoksia valituskelpoisuuteen ja valitusoikeuksiin, oikeusvaltiolapsi menee helposti pesuveden mukana”, arvioi presidentti Kuusiniemi Hallintotuomioistuinpäivän puheessaan.
Vuosittain järjestettävä korkeimman hallinto-oikeuden Hallintotuomioistuinpäivä kokoaa yhteen hallintotuomioistuinten ja eritystuomioistuinten henkilöstöä ja muita hallintolainkäytön ammattilaisia.
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolen
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäveroa20.3.2026 09:05:14 EET | Päätös
Yhteismetsä muodostui yhteen liitetyistä metsäkiinteistöistä ja oli osakkaistaan erillinen oikeushenkilö. Yhteismetsän ei katsottu suorittavan arvonlisäverolain soveltamisalaan kuuluvaa palvelua, kun yhteismetsään liitettiin uusia metsäkiinteistöjä yhteismetsän uusille osakkaille luovuttamia yhteismetsäosuuksia vastaan. Yhteismetsällä oli oikeus vähentää metsäkiinteistöjen hankkimiseen liittyvien kulujen sisältämät arvonlisäverot yleiskuluinaan. KHO 2026:18 Kort referat på svenska HFD 2026:18
HFD:s prejudikat som gäller markanvändning och byggande19.3.2026 09:23:33 EET | Päätös
Stadsfullmäktige hade godkänt en delgeneralplan som möjliggjorde byggandet av sammanlagt 17 vindkraftverk med en totalhöjd om 230 meter.
KHO:n muu päätös: Työsuhteen tunnusmerkkejä koskeva purkuhakemus työsuojelun valvontaa koskevassa asiassa19.3.2026 09:20:11 EET | Päätös
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Wolt Oy:n purkuhakemuksen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koski työsuojelun valvontaa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 19.3.2026 T 713
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäveroa19.3.2026 09:05:14 EET | Päätös
Tekijänoikeuslain 19 §:n 4 momentin mukaan teoksen tekijällä on oikeus korvaukseen teoksensa kappaleiden lainaamisesta yleisölle, kun lainaaminen tapahtuu yleisestä kirjastosta tai korkeakoulukirjastosta. Tekijänoikeuslain 19 a §:n mukaan korvaus suoritetaan yhteishallinnointiorganisaation välityksellä. Yhteishallinnointiorganisaationa toimivalle A ry:lle maksettiin osuus valtion budjettiin sisältyvästä lainauskorvausmäärärahasta. Yhdistys jakoi tämän osuuden eri teosten tekijöille kunkin vuoden toteutuneiden lainojen perusteella. Asiassa oli arvioitavana, oliko valtion A ry:lle maksamaa lainauskorvausta pidettävä arvonlisäveron soveltamisalaan kuuluvasta palvelun myynnistä saatuna vastikkeena. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että teoksen tekijän saama lainauskorvaus perustui yksilöitävissä olevaan suoritukseen eli kirjaston käyttämään oikeuteen lainata teoksen kappale yleisölle. Tämän suorituksen ja lainauskorvauksen maksamisen välillä oli välitön yhteys. Lainauskorvaus muodosti todel
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kansainvälistä suojelua18.3.2026 09:27:47 EET | Päätös
Syyriasta kotoisin oleva muutoksenhakija oli hakenut kansainvälistä suojelua ensimmäisen kerran Tanskassa heinäkuussa 2016. Tanska myönsi muutoksenhakijalle 29.8.2016 tilapäisen oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella Tanskan ulkomaalaislain nojalla. Tanskan maahanmuuttoviranomainen päätti omasta aloitteestaan olla jatkamatta oleskeluluvan voimassa oloa 17.11.2020 tekemällään päätöksellä Tanskan ulkomaalaislain perusteella, koska oleskeluluvalle ei enää ollut perustetta. Tanskan pakolaislautakunta ei 2.7.2021 tekemällään päätöksellä muuttanut viranomaisen päätöstä.
