Veikkauksen Pitkäveto-kertoimet: Rauman Lukko voittaa Suomen mestaruuden 4 prosentin todennäköisyydellä - Ässät vain 0,4 prosentin
19.3.2026 19:06:20 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Kotimaisen jääkiekon Liigan odotetut playoffs-ottelut alkavat perjantaina. Veikkauksen Pitkäveto-kertoimissa selkeä suosikki mestariksi on Tappara. Veikkauksen Pitkäveto-kertoimien perusteella Rauman Lukko voittaa Suomen mestaruuden 8,5 prosentin todennäköisyydellä. Ässien mestaruus olisi todennäköisyyksien valossa todellinen jättiyllätys.
- Tämän kauden Tappara on paras Liiga-joukkue muutamaan vuoteen, joten mestaruustodennäköisyyskin on kovempi kuin yleensä pudotuspelien ykkössuosikilla on tässä kohtaa kautta ollut, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara arvioi.
- Erityisen huomionarvoista on, että Ilveksen ollessa suosikki-Tapparan selvä ykköshaastaja, osuus mestaruus Tampereelle jopa yli 73 prosentin todennäköisyydellä.
Eirtovaaran mukaan on hyvä mahdollisuus, että Tappara ja Ilves kohtaisivat paikallisottelusarjassa pudotuspelien aikana.
- Tampereen paremmuus ratkotaan toivottavasti, ja jopa todennäköisesti, seurojen keskinäisessä pudotuspelisarjassa.Tappara ja Ilves kohtaavat Veikkauksen arvion mukaan noin 50 % todennäköisyydellä jossain vaiheessa pudotuspelejä, joko välierissä tai loppuottelussa.
Tamperelaisseurojen ykköshaastajat ovat hienoja kausia pelaavat Kouvolan KooKoo (mestaruustodennäköisyys 7,5 %) ja viime vuoden kakkonen Lappeerannan SaiPa (8,5 %).
Satakunnan joukkueista paremmat mahdollisuudet Veikkauksen kertoimien valossa on Rauman Lukolla ennen pudotuspelien alkua. Lukon mestaruuden todennäköisyys on 4 %.
- Potentiaalia Rauman Lukolla on, mutta maalivahtitilanne on pudotuspelijoukkueista haasteellisin. Lisäksi peli ole loksahtanut kohdalleen samalla tavoin kuin Lukon 2020-luvun parhaina kausina, Eirtovaara arvioi.
Porin Ässien todennäköisyys voittaa Suomen mestaruus on Veikkauksen arvion mukaan 0,4 %.
- Kaikilla mukana olevilla on aina sauma. Mutta mestaruus vaatisi lähes täydellistä onnistumista ja sopivia tuureja, kun pitäisi voittaa neljä eri pudotuspelisarjaa, jossa vastustaja on lähtökohtaisesti parempi kera kotiedun.
Veikkauksen kerroin sille, että Lukko pelaa loppuotteluparissa on 8,60 ja mitaleille yltämiseen 5,60.
Veikkauksen kerroin sille, että Ässät pelaa loppuotteluparissa on 45,00 ja mitaleille yltämiseen 15,0.
Liigan pudotuspelikohteet
Liigan pudotuspelit alkavat perjantaina 20.3. ottelupareilla:
Lukko - HPK
JYP-Pelicans
KalPa-HIFK
Ässät - K-Espoo
Veikkauksen Liiga-kertoimet
Suomen mestari
Pitkäveto
|Joukkue
|Todennäköisyys
|Veikkauksen mestaruuskerroin
|Tappara
|47,5 %
|1,98
|Ilves
|25,8 %
|3,70
|SaiPa
|8,5 %
|11,00
|KooKoo
|7,5 %
|12,50
|Lukko
|4,0 %
|21,00
|HIFK
|2,3 %
|34,00
|KalPa
|1,5 %
|46,00
|JYP
|1,1 %
|70,00
|K-Espoo
|1,0 %
|80,00
|Ässät
|0,4 %
|160,00
|Pelicans
|0,3 %
|200,00
|HPK
|0,2 %
|300,00
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
