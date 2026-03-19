Veikkauksen Pitkäveto-kertoimet: Rauman Lukko voittaa Suomen mestaruuden 4 prosentin todennäköisyydellä - Ässät vain 0,4 prosentin

- Tämän kauden Tappara on paras Liiga-joukkue muutamaan vuoteen, joten mestaruustodennäköisyyskin on kovempi kuin yleensä pudotuspelien ykkössuosikilla on tässä kohtaa kautta ollut, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara arvioi.



- Erityisen huomionarvoista on, että Ilveksen ollessa suosikki-Tapparan selvä ykköshaastaja, osuus mestaruus Tampereelle jopa yli 73 prosentin todennäköisyydellä.



Eirtovaaran mukaan on hyvä mahdollisuus, että Tappara ja Ilves kohtaisivat paikallisottelusarjassa pudotuspelien aikana.



- Tampereen paremmuus ratkotaan toivottavasti, ja jopa todennäköisesti, seurojen keskinäisessä pudotuspelisarjassa.Tappara ja Ilves kohtaavat Veikkauksen arvion mukaan noin 50 % todennäköisyydellä jossain vaiheessa pudotuspelejä, joko välierissä tai loppuottelussa.



Tamperelaisseurojen ykköshaastajat ovat hienoja kausia pelaavat Kouvolan KooKoo (mestaruustodennäköisyys 7,5 %) ja viime vuoden kakkonen Lappeerannan SaiPa (8,5 %).



Satakunnan joukkueista paremmat mahdollisuudet Veikkauksen kertoimien valossa on Rauman Lukolla ennen pudotuspelien alkua. Lukon mestaruuden todennäköisyys on 4 %.



- Potentiaalia Rauman Lukolla on, mutta maalivahtitilanne on pudotuspelijoukkueista haasteellisin. Lisäksi peli ole loksahtanut kohdalleen samalla tavoin kuin Lukon 2020-luvun parhaina kausina, Eirtovaara arvioi.



Porin Ässien todennäköisyys voittaa Suomen mestaruus on Veikkauksen arvion mukaan 0,4 %.



- Kaikilla mukana olevilla on aina sauma. Mutta mestaruus vaatisi lähes täydellistä onnistumista ja sopivia tuureja, kun pitäisi voittaa neljä eri pudotuspelisarjaa, jossa vastustaja on lähtökohtaisesti parempi kera kotiedun.



Veikkauksen kerroin sille, että Lukko pelaa loppuotteluparissa on 8,60 ja mitaleille yltämiseen 5,60.



Veikkauksen kerroin sille, että Ässät pelaa loppuotteluparissa on 45,00 ja mitaleille yltämiseen 15,0.



Liigan pudotuspelit alkavat perjantaina 20.3. ottelupareilla:



Lukko - HPK

JYP-Pelicans

KalPa-HIFK

Ässät - K-Espoo



Joukkue Todennäköisyys Veikkauksen mestaruuskerroin Tappara 47,5 % 1,98 Ilves 25,8 % 3,70 SaiPa 8,5 % 11,00 KooKoo 7,5 % 12,50 Lukko 4,0 % 21,00 HIFK 2,3 % 34,00 KalPa 1,5 % 46,00 JYP 1,1 % 70,00 K-Espoo 1,0 % 80,00 Ässät 0,4 % 160,00 Pelicans 0,3 % 200,00 HPK 0,2 % 300,00