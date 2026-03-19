Yksityisen sote-toimijan saapuminen kuntaan vähentää julkisen työllisyyttä ja lisää palveluostoja

Tutkimuksessa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Aalto-yliopiston tutkijat tarkastelevat, miten yksityisten palveluntuottajien markkinoille tulo vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisiin työmarkkinoihin Suomessa.

”Yksityistä sektoria on esitetty yhdeksi ratkaisuksi julkisen sote-alan resurssipulaan. Tutkimuksemme perusteella yksityisten toimijoiden markkinoille tulo ei kuitenkaan kasvata työntekijöiden määrää kunnassa. Se ei myöskään vähennä kunnan julkisia sote-palvelumenoja, VATT Datahuoneen asiantuntija ja Aalto-yliopiston väitöskirjatutkija Max Toikka tiivistää tutkimuksen tulokset.

Tutkimus perustuu kattaviin kansallisiin rekisteriaineistoihin vuosilta 2007–2019, ja siinä hyödynnetään kuntien välillä eri aikoihin tapahtunutta yksityisten palveluntuottajien markkinoille tuloa.

Yritysten työntekijöiden määrä kasvaa, julkisen sektorin vähenee

Tutkimuksen mukaan yksityisen palveluntuottajan markkinoille tulo kasvattaa yksityisen sektorin kunnan sote-alan työllisyyttä 2,9 työntekijällä tuhatta asukasta kohden. Samalla julkisen sektorin työllisyys vähenee noin 2,3 työntekijällä tuhatta asukasta kohden, mikä on noin 10 prosenttia kunnan sote-työntekijöistä. Sote-alan kokonaistyöllisyys eli sote-työtä tekevien määrä kunnissa ei juuri muutu.

Erityisesti lähihoitajien ja muiden ammatillisesti koulutettujen hoivatyöntekijöiden määrä julkisella vähenee ja yksityisellä kasvaa. Lääkäreiden, sosiaalityön maistereiden ja muiden korkeammin koulutettujen osalta vastaavia vaikutuksia ei juurikaan havaita.

”Tutkimuksen perusteella yksityisen sektorin kasvu ei näytä lisäävän sote-alan työvoiman kokonaismäärää, vaan muuttaa sitä, millä sektorilla työ tehdään. Tämä on tärkeää huomioida, kun kysyntää ohjataan politiikkatoimilla yksityisiin palveluihin, esimerkiksi laajentamalla Kela-korvauksia”, erikoistutkija Tanja Saxell VATT:sta toteaa.

Vain melko pieni osa yksityisen sektorin työllisyyden kasvusta johtuu työntekijöiden suorasta siirtymisestä julkiselta sektorilta yksityiseen sote-yritykseen. Sen sijaan sote-yritykset houkuttelevat pätevää työvoimaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon pääasiassa muilta toimialoilta ja työvoiman ulkopuolelta.

Kunnan palkkasumma pienenee, mutta palveluostot lisääntyvät

Yksityisellä sektorilla palkat nousevat uuden toimijan markkinoille tulon jälkeen noin 1–2 prosenttia, mikä viittaa lisääntyneeseen työvoiman kysyntään ja kilpailuun työntekijöistä. Julkisen sektorin palkoissa ei sen sijaan havaita selviä muutoksia.

"Julkisen sektorin palkkojen reagoimattomuuden taustalla saattaa olla joustamaton budjetti ja samapalkkaisuusvaatimus; lisätyövoiman houkuttelu paremmilla palkoilla tulisi kalliiksi, jos kaikkien samaa työtä tekevien palkkoja pitäisi nostaa", erikoistutkija Markku Siikanen VATT:sta toteaa.

Tutkimuksen mukaan julkinen sektori sopeutuu yksityisen toimijan markkinoille tuloon muuttamalla sitä, miten palveluja tuotetaan. Julkisen sektorin työllisyys ja palkkamenot vähenevät, mutta samalla ostopalvelut yksityiseltä sektorilta lisääntyvät. Kokonaisuutena kuntien julkiset sosiaali- ja terveyspalvelumenot eivät muutu merkittävästi.

”Yksityisen sektorin laajeneminen siirtää palvelujen tuotantoa julkisesta omasta tuotannosta ostopalveluihin. Työntekijöitään menettävä julkinen sektori ei näytä lisäävän jäljelle jääneiden työntekijöiden työtunteja tai korvaavaan työntekijöitä vähemmän koulutetulla työvoimalla”, Max Toikka toteaa.

Tutkimuksessa ei selvitetty, vaikuttavatko muutokset palveluiden laatuun, käyttöön tai kustannustehokkuuteen eri sektoreilla. Lisätietoja tutkimuksen menetelmistä voi lukea tutkimuksesta.