Etla: Maahanmuuton kokonaistaloudelliset vaikutukset määräytyvät sen perusteella, ketkä muuttavat, mutta myös sen mukaan, miten Suomi tukee heidän kotoutumistaan

Maahanmuuton kokonaistaloudelliset vaikutukset ovat monisyisiä eivätkä jakaudu tasaisesti. Tänään julkaistun Etla-raportin Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset: Maahanmuuton rakenne ja kotoutuminen ratkaisevat (Etla Raportti 176) ja muistion Miten maahanmuutto vaikuttaa Suomen talouteen? (Etla Muistio 177) mukaan maahanmuuton kokonaistaloudelliset vaikutukset riippuvat esimerkiksi maahantulon rakenteesta.

Työperäisesti maahan saapuneet ja korkeasti koulutetut maahanmuuttajat työllistyvät nopeasti ja tuottavat positiivisen nettovaikutuksen julkistalouteen jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi heidän mukanaan tuomansa erikoisosaaminen vahvistaa yritysten tuottavuutta sekä työmarkkinoiden dynamiikkaa. Humanitaarisista syistä tulleilla ja perhesiteen perusteella muuttaneilla työllistymispolku on kuitenkin huomattavasti hitaampi, mikä näkyy alempana tulotasona ja suurempana riippuvuutena tulonsiirroista.

Avainasemassa myös kotoutumisen onnistuminen

Eri maahanmuuttajaryhmien erilaiset talousvaikutukset riippuvat koulutus- ja osaamistasoista, työmarkkinavalmiuksista ja kielitaidosta. Myös onnistunut kotouttamispolitiikka ratkaisee, muodostuuko maahanmuutosta myönteisiä talousvaikutuksia.

Varhainen kielikoulutus, osaamisen tunnistaminen ja nopea työllistyminen vähentävät riippuvuutta tulonsiirroista ja tuottavat seuraavallekin sukupolvelle ulottuvia hyötyjä. Tutkimustulosten perusteella vanhempien osallistuminen kotouttamisohjelmiin pidentää myös lasten koulutuspolkuja ja parantaa tulevaisuuden ansiotuloja.

Työperäinen ja korkeasti koulutettu maahanmuutto on tuottanut niin Ruotsissa kuin Suomessakin jo lyhyellä aikavälillä positiivisia vaikutuksia julkiseen talouteen. Tutkimustulokset Suomen ja Ruotsin välillä ovatkin melko samansuuntaisia, huomauttaa nyt julkaistun raportin laatinut Etlan tutkimusjohtaja KTT Antti Kauhanen.

– Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset eivät ole yksiselitteisesti positiivisia tai negatiivisia. Kokonaisviesti on, että maahanmuuton taloudelliset vaikutukset määräytyvät sen perusteella, ketkä muuttavat, mutta myös sen mukaan, miten Suomi tukee heidän integroitumistaan. Oikein kohdennetulla politiikalla maahanmuutto voi tukea työvoiman saatavuutta, lisätä tuottavuutta ja vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä myös pitkällä aikavälillä, Kauhanen toteaa.

Positiiviset talousvaikutukset eivät kuitenkaan synny automaattisesti, vaan vaativat Kauhasen mukaan päätöksiä, joilla uusia tulijoita tuetaan, koulutetaan ja integroidaan tehokkaasti. Maahanmuuton taloudellisten vaikutusten ymmärtäminen on yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta välttämätöntä.

Pelkät julkistalouden laskelmat eivät riitä

Maahanmuuton kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi on haastavaa, sillä maahanmuutto vaikuttaa talouteen monien samanaikaisesti toimivien mekanismien kautta. Lyhyen aikavälin julkistalouslaskelmat antavat vain kapean kuvan maahanmuuton kokonaistaloudellisesta merkityksestä, koska ne jättävät huomiotta pidemmän aikavälin kasvun mekanismit.

Maahanmuuton roolia tulisikin Etlan Kauhasen mukaan tarkastella lyhyen aikavälin budjettivaikutusten lisäksi strategisesti pitkällä aikavälillä, sillä se kytkeytyy koko Suomen väestökehityksen ja talouskasvun haasteisiin.

– Ikääntyvän väestön oloissa maahanmuutolla on kasvava pitkän aikavälin merkitys. Työikäisen väestön väheneminen heikentää työvoiman tarjontaa, tuottavuutta ja julkisen talouden kestävyyttä. Kehityksen pysäyttämiseksi Suomi tarvitsee nykyistä suurempaa nettomaahanmuuttoa, ja erityisesti työperäisen maahanmuuton lisääminen vahvistaa talouskasvua ja hyvinvointivaltion rahoituspohjaa, hän painottaa.

Nyt julkaistun selvityksen on rahoittanut Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Liitteet (2 kpl): Kauhanen, Antti: Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset: Maahanmuuton rakenne ja kotoutuminen ratkaisevat (Etla Raportti 176) Embargo 23.3.2026 klo 00:01

Kauhanen, Antti: Miten maahanmuutto vaikuttaa Suomen talouteen? (Etla Muistio 177) Embargo 23.3.2026 klo 00:01