Etla: Maahanmuuton kokonaistaloudelliset vaikutukset määräytyvät sen perusteella, ketkä muuttavat, mutta myös sen mukaan, miten Suomi tukee heidän kotoutumistaan
23.3.2026 00:01:00 EET | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA | Tiedote
Työperäinen ja korkeasti koulutettu maahanmuutto tuottaa nopeastikin positiivisia julkistaloudellisia vaikutuksia, kun taas humanitaarinen maahanmuutto on alkuvaiheessa kustannus julkiselle taloudelle. Tuoreen Etla-raportin mukaan onnistuneen kotoutumisen ja ajan myötä vaikutuserot kuitenkin kaventuvat. Pelkät julkistalouden laskelmat eivät yksinään riitä kuvaamaan maahanmuuton kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Pitkällä aikavälillä maahanmuutolla on ikääntyvän Suomen kannalta myös strateginen merkitys talouskasvun ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan kannalta.
Maahanmuuton kokonaistaloudelliset vaikutukset ovat monisyisiä eivätkä jakaudu tasaisesti. Tänään julkaistun Etla-raportin Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset: Maahanmuuton rakenne ja kotoutuminen ratkaisevat (Etla Raportti 176) ja muistion Miten maahanmuutto vaikuttaa Suomen talouteen? (Etla Muistio 177) mukaan maahanmuuton kokonaistaloudelliset vaikutukset riippuvat esimerkiksi maahantulon rakenteesta.
Työperäisesti maahan saapuneet ja korkeasti koulutetut maahanmuuttajat työllistyvät nopeasti ja tuottavat positiivisen nettovaikutuksen julkistalouteen jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi heidän mukanaan tuomansa erikoisosaaminen vahvistaa yritysten tuottavuutta sekä työmarkkinoiden dynamiikkaa. Humanitaarisista syistä tulleilla ja perhesiteen perusteella muuttaneilla työllistymispolku on kuitenkin huomattavasti hitaampi, mikä näkyy alempana tulotasona ja suurempana riippuvuutena tulonsiirroista.
Avainasemassa myös kotoutumisen onnistuminen
Eri maahanmuuttajaryhmien erilaiset talousvaikutukset riippuvat koulutus- ja osaamistasoista, työmarkkinavalmiuksista ja kielitaidosta. Myös onnistunut kotouttamispolitiikka ratkaisee, muodostuuko maahanmuutosta myönteisiä talousvaikutuksia.
Varhainen kielikoulutus, osaamisen tunnistaminen ja nopea työllistyminen vähentävät riippuvuutta tulonsiirroista ja tuottavat seuraavallekin sukupolvelle ulottuvia hyötyjä. Tutkimustulosten perusteella vanhempien osallistuminen kotouttamisohjelmiin pidentää myös lasten koulutuspolkuja ja parantaa tulevaisuuden ansiotuloja.
Työperäinen ja korkeasti koulutettu maahanmuutto on tuottanut niin Ruotsissa kuin Suomessakin jo lyhyellä aikavälillä positiivisia vaikutuksia julkiseen talouteen. Tutkimustulokset Suomen ja Ruotsin välillä ovatkin melko samansuuntaisia, huomauttaa nyt julkaistun raportin laatinut Etlan tutkimusjohtaja KTT Antti Kauhanen.
– Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset eivät ole yksiselitteisesti positiivisia tai negatiivisia. Kokonaisviesti on, että maahanmuuton taloudelliset vaikutukset määräytyvät sen perusteella, ketkä muuttavat, mutta myös sen mukaan, miten Suomi tukee heidän integroitumistaan. Oikein kohdennetulla politiikalla maahanmuutto voi tukea työvoiman saatavuutta, lisätä tuottavuutta ja vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä myös pitkällä aikavälillä, Kauhanen toteaa.
Positiiviset talousvaikutukset eivät kuitenkaan synny automaattisesti, vaan vaativat Kauhasen mukaan päätöksiä, joilla uusia tulijoita tuetaan, koulutetaan ja integroidaan tehokkaasti. Maahanmuuton taloudellisten vaikutusten ymmärtäminen on yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta välttämätöntä.
Pelkät julkistalouden laskelmat eivät riitä
Maahanmuuton kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi on haastavaa, sillä maahanmuutto vaikuttaa talouteen monien samanaikaisesti toimivien mekanismien kautta. Lyhyen aikavälin julkistalouslaskelmat antavat vain kapean kuvan maahanmuuton kokonaistaloudellisesta merkityksestä, koska ne jättävät huomiotta pidemmän aikavälin kasvun mekanismit.
Maahanmuuton roolia tulisikin Etlan Kauhasen mukaan tarkastella lyhyen aikavälin budjettivaikutusten lisäksi strategisesti pitkällä aikavälillä, sillä se kytkeytyy koko Suomen väestökehityksen ja talouskasvun haasteisiin.
– Ikääntyvän väestön oloissa maahanmuutolla on kasvava pitkän aikavälin merkitys. Työikäisen väestön väheneminen heikentää työvoiman tarjontaa, tuottavuutta ja julkisen talouden kestävyyttä. Kehityksen pysäyttämiseksi Suomi tarvitsee nykyistä suurempaa nettomaahanmuuttoa, ja erityisesti työperäisen maahanmuuton lisääminen vahvistaa talouskasvua ja hyvinvointivaltion rahoituspohjaa, hän painottaa.
Nyt julkaistun selvityksen on rahoittanut Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Strategisen tutkimuksen neuvosto.
Liitteet (2 kpl): Kauhanen, Antti: Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset: Maahanmuuton rakenne ja kotoutuminen ratkaisevat (Etla Raportti 176) Embargo 23.3.2026 klo 00:01
Kauhanen, Antti: Miten maahanmuutto vaikuttaa Suomen talouteen? (Etla Muistio 177) Embargo 23.3.2026 klo 00:01
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Kutsu medialle: Voiko talouskasvu kiihtyä? Etlan ennuste julki 25.3.18.3.2026 12:15:00 EET | Kutsu
Päästäänkö tänä vuonna jo voimakkaampaan kasvuun? Tuliko Hormuzinsalmesta maailmantalouden tulppa? Kohenevatko Suomen työttömyysluvut viimein?
Etlan pääekonomistiksi Jenni Pääkkönen valtiovarainministeriöstä17.3.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen pääekonomistiksi on valittu finanssineuvos VTT Jenni Pääkkönen. Hän on työskennellyt valtiovarainministeriön kansantalousosastolla julkisen talouden yksikön päällikkönä. Pääkkönen aloittaa 1.5.2026 Etlassa uudessa pääekonomistin tehtävässä ja johtaa talouden tilannekuvaa ylläpitävää tutkijaryhmää.
Korkea verotus jarruttaa urakehitystä ja aineettoman pääoman kasvua – tutkijat suosittavat rajaverojen laskua17.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Suomen ylimmät ansiotulojen rajaveroasteet ovat edelleen niin korkeat, että ne saattavat vähentää kokonaisverokertymää. Viimeaikaisen tutkimusnäytön perusteella ainakin tulojakauman ylimmässä prosentissa verotuottoa maksimoiva rajavero olisi nykyistä alemmalla tasolla. Tämä on kuitenkin ääriesimerkki tehottomasta verotuksesta. Laajemmin veropäätökset pitäisi suunnitella kasvun ja hyvinvoinnin maksimoinnin näkökulmasta, eikä verotuksen maksimointi pitäisi olla politiikan tavoitteena. Tuore Etla-tutkimus varoittaa, että korkea verotus ei ainoastaan vääristä lyhyen aikavälin työn tarjontaa, vaan heikentää pitkän aikavälin kasvun edellytyksiä jarruttamalla uraponnisteluja ja aineettoman pääoman kertymistä.
Henkilökohtainen ohjaus lisäsi matalasti koulutettujen osallistumista aikuiskoulutukseen selvästi, mutta ohjaus on toimenpiteenä kallis16.3.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Aktiivisella ja henkilökohtaisella ohjauksella saataisiin matalasti koulutetut työntekijät osallistumaan tehokkaimmin aikuiskoulutukseen. Pelkkä yleinen tiedonjakaminen ei riitä muuttamaan koulutuskäyttäytymistä, ilmenee Etlan ja Laboren tänään julkaisemasta tutkimuksesta. Henkilökohtainen ohjaus lisäsi matalasti koulutettujen osallistumista toisen asteen koulutukseen noin 8 prosenttia. Matalasti koulutettujen aikuisten osallistuminen aikuiskoulutukseen on Suomessa vähäistä, vaikka työn murroksen riskit osuvat heihin voimakkaimmin.
Etla: Yritysrahoituksen saatavuus kiristynyt – erityisen ahtaalla ovat innovaatio- ja kasvuhakuiset yritykset6.3.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Suomalaisyritysten rahoituksen saanti on selvästi heikentynyt – niin absoluuttisesti kuin suhteessa muihin Pohjoismaihin, ilmenee tuoreesta Etla-tutkimuksesta. Erityisen kovaa yritysrahoituksen kiristyminen osuu kasvuhakuisiin ja innovatiivisiin yrityksiin, jotka ovat talouden uudistumisen keskeisiä moottoreita. Suomen yritysrahoitusjärjestelmä on eurooppalaisessa vertailussa edelleen poikkeuksellisen pankkikeskeinen. Käytäntö soveltuu huonosti sellaisen tulevaisuuden kasvun rahoittamiseen, joka perustuu aineettomaan pääomaan, korkeaan riskiin ja aktiiviseen omistajuuteen.
