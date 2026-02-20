Osuuskauppa Suur-Savo maksaa ylijäämänpalautusta 1,5 prosenttia vuonna 2026
20.3.2026 09:00:00 EET | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon edustajisto käsitteli 19.3.2026 kevätkokouksessaan osuuskaupan viime vuoden tulosta ja päätti kertyneen ylijäämän käyttämisestä. Osuuskauppa Suur-Savon edustajiston päätöksen mukaisesti Osuuskauppa Suur-Savo maksaa 1,5 % ylijäämänpalautusta kaikille asiakasomistajilleen heidän vuoden 2025 aikana osuuskaupan toimipaikoista tekemistään Bonukseen oikeuttavista ostoista. Ylijäämänpalautusta maksetaan yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Ylijäämänpalautus maksetaan asiakasomistajien S-tileille 10.5.2026 Omistajan Tilipäivänä.
Esityksen ylijäämänpalautuksen maksun suuruudesta tekee hallitus edellisen vuoden tuloksen perusteella ja ylijäämänpalautuksesta päättää asiakasomistajien vaaleilla valitsema edustajisto.
Osuuskauppa Suur-Savo on yksi S-ryhmän 19 alueosuuskaupasta. Osuuskauppa Suur-Savon asiakasomistajia ovat Osuuskauppa Suur-Savon henkilöjäsenet, joita palkitaan jäsenyydestä ja keskittämisestä mm. Bonuksen, maksutapaedun ja ylijäämänpalautuksen keinoin.
Osuuskauppa Suur-Savo antaa asiakasomistajille parhaan vastineen rahalle keskeisissä palveluissa, ei maksimoi voittoa, vaan rakentaa kestävää kasvua. Osuuskauppa panostaa Etelä-Savon elinvoimaisuuteen ja tekee päätöksiä koko maakunnan elinvoimaa vahvistaen. Toimipaikkaverkostoa osuuskauppa kehittää mittavasti joka vuosi. Osuuskaupan tuotot käytetään asiakasomistajien palveluiden turvaamiseksi.
Lisätietoja:
Heikki Siira, talousjohtaja, Osuuskauppa Suur-Savo p. 044 794 2050, heikki.siira@sok.fi
Heikki SiiratalousjohtajaOsuuskauppa Suur-SavoPuh:+358 44 794 2050heikki.siira@sok.fi
