Hämeentien neljän kaupunginosan risteys suunnitellaan uusiksi
20.3.2026 09:40:45 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Hämeentien, Hermannin rantatien ja Kustaa Vaasan tien liittymäalueella käynnistyy asemakaavan muutos. Hämeentullin suunnitelma mahdollistaa Viikin-Malmin raitiotien toteuttamisen ja parantaa pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita. Samalla selvitetään suunnittelualueella sijaitsevan korttelin muuttamista asuinkäyttöön.
Hermannin, Vallilan, Toukolan ja Kumpulan kaupunginosien rajapisteellä sijaitseva Hämeentien silta liittymineen on merkittävä saapumispiste Helsingin kantakaupunkiin Lahdenväylältä tultaessa. Sen kohdalla autoliikenne jakaantuu Kustaa Vaasan tieltä Hermannin rantatielle ja Hämeentielle ja niiltä edelleen kantakaupungin katuverkkoon. Hämeentietä pitkin kulkee nykyään keskustasta pohjoiseen suuntaavia bussi- ja raitiotielinjoja ja sillan alla Kalasatamasta Pasilaan kulkeva raitotie. Alueen läpi kulkeva Pasilanbaana on myös tärkeä osa kaupungin pyörätieverkostoa.
Alue on tärkeä liikenteen solmukohta jatkossakin
Hämeentien silta on teknisen käyttöikänsä päässä. Kaupunki suunnittelee sillan korvaamista uudella liikenneratkaisulla, jossa katu kulkisi jatkossa maan tasossa Hämeentietä pitkin ja Kustaa Vaasan tieltä Hermannin rantatielle rakennettaisiin uusi silta moottoriajoneuvoliikenteelle. Autoliikenne ohjattaisiin suurelta osin jatkossa Hermannin rantatien ja tulevan Sörnäistentunnelin suuntaan. Uusi liikenneratkaisu sujuvoittaisi autojen turvallista kulkua tunnelista pois. Suunnitelma mahdollistaa myös Viikin-Malmin raitiotien toteuttamisen sekä uudet raideyhteydet Kustaa Vaasan tieltä Vallilanlaakson ja Kalasataman suuntiin, mikä entisestään vahvistaa alueen merkitystä joukkoliikenteen solmukohtana.
Suunnittelualue on myös Helsingin ekologisen ja virkistysverkoston kannalta tärkeä solmukohta. Alueella sijaitseva Nylanderinpuisto yhdistää Vallilanlaakson laajat viheralueet Toukolan ja Hermannin rantapuistoihin. Puiston läpi virtaava Kumpulanpuro taas on Helsingin niemen eteläisin vielä osittain avoin virtavesi ja arvokas osa kaupungin siniverkostoa. Nykyisen sillan ja autoramppien purkaminen luo mahdollisuuksia laajentaa viheralueita näille kohdille ja parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita Hämeentien yli. Hämeentien sillan alla sijaitsevalle koripallokentälle ja skeittipuistolle pyritään löytämään uudet sijainnit suunnittelualueelta.
Toimitiloista asunnoiksi
Hämeentien ja Haukilahdenkadun risteyksessä sijaitsevaa korttelia on tarkoitus kehittää yhtä aikaa liikennehankkeen kanssa. Kortteli on viimeinen säilynyt osa laajempaa vanhan Hermannin asuinalueen ja Kyläsaaren välille sijoittunutta teollisuusaluetta. Korttelissa on nykyään pienteollisuus- ja toimitilarakennuksia, joista vanhin säilynyt rakennus on valmistunut vuonna 1952 ja uusin rakennus on vuodelta 1991.
Uusien raideinvestointien myötä kortteli tulee tulevaisuudessa sijaitsemaan merkittävässä raideliikenteen solmukohdassa ja laadukkaiden pyöräyhteyksien varrella, minkä vuoksi kaavamuutoksen yhteydessä suunnitellaan korttelin maankäytön tehostamista ja sen muuttamista asuinkäyttöön. Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle ja vehreän puistoympäristön laidalle Vallilan ja Hermannin kaupunginosien luontevaksi jatkeeksi.
Kaavakävelyllä pääsee keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa
Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 20.3.–13.4.2026 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.
Suunnitelmasta järjestetään kaavakävely tiistaina 24.3.2026 klo 17. Tapaamispaikka on osoitteessa Hämeentie 103 (Hämeentien ja Haukilahdenkadun risteyksessä).
Kaavakävelyssä kierretään asemakaava-alue yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuudessa voi tutustua suunnittelualueeseen asiantuntijoiden opastuksella, keskustella asemakaavan lähtökohdista sekä esittää kysymyksiä ja mielipiteitä suunnittelijoille.
Kun suunnittelu etenee, valmistellaan kaavaehdotus, joka esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta syksyllä 2026. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville lautakuntakäsittelyn jälkeen, jolloin siitä on mahdollisuus antaa palautetta.
Jens Regårdh
arkkitehti
asemakaavoitus
jens.regardh@hel.fi
p. 0931056017
Riikka Österlund
liikenneinsinööri
liikenne- ja katusuunnittelu
riikka.osterlund@hel.fi
p. 0931037312
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
