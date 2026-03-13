⁠Rukalla juhlitaan viikon päästä Suomen suurinta after skitä – Harmaa Rinne tuo mukanaan uuden päiväohjelman, festarimummot ja juontajaksi Joona Hellmanin

Kotimaiseen tapahtumakenttään paikkansa vakiinnuttanut Suomen suurin after ski -juhla Harmaa Rinne kokoaa yhteen jo kolmatta kertaa Rukalle eturivin artistit ja elämyksiä janoavan yleisön. Tuoreita Emma-voittajia ja kuunnelluimpia suomalaisia artisteja vilisevä ohjelmisto sisältää rapin, popin sekä indiekentän tärkeimmät ajankohtaiset nimet. Ares, Averagekidluke, Ellinoora, JVG, Olavi Uusivirta ja Vesta tarjoavat Rukan Hiihtostadionin uniikissa talvimiljöössä taianomaisia yhteislauluhetkiä. Tämän vuoden tapahtuman juontajana nähdään somevaikuttaja Joona Hellman.

Festarimummot toivottavat tapahtumaan tervetulleiksi paikallisuuden kautta

Harmaa Rinne on tarkoitettu kaikille täysi-ikäisille after skin juhlijoille ja tänä vuonna tapahtumassa onkin paikalla Ruka-Kuusamon matkailun konseptoimat festarimummot. Festarimummot on lämminhenkinen konsepti, jota edustaa tällä kertaa yksi mummo ja yksi pappa. He ovat varttuneempia kuusamolaisia, jotka ilmentävät aitoa ja vieraanvaraista kuusamolaisuutta. Mummo ja pappa jalkautuvat tapahtuma-alueelle kohtaamaan juhlakansaa.

After ski isolla A:lla - Harmaa Rinne leviää kolmen päivän aikana aikaisesta iltapäivästä yön pikkutunneille laajalla alueella

Tänä vuonna tapahtumaan saavutaan jo runsain joukoin torstaina, jolloin tapahtuman viralliset etko-ohjelmat alkavat pyöriä. Kiihtyvällä tahdilla päiväetkot jatkuvat myös perjantaina huipentuen lauantaihin, jolloin klo 12.00-17.00 välillä ohjelmaa on luvassa viidessä eri lokaatiossa kaiken päiväohjelman ollessa maksutonta. Ohjelma sisältää muun muassa ilmaiskeikat seuraavilta suosituilta nousevilta artisteilta: Kiki, M//O, Dog Hustlers sekä monipuolisia dj-settejä kuten Paha Vaanii ja DJ Ina Mikkola. Illat päättyvät yön pikkutunneilla legendaarisiin Harmaa Rinne -jatkoihin Rukan kolmessa yökerhossa: Pisteessä, Ihkussa ja Zonessa. Jatkoilla esiintyvät mm. Mouhous, Olga, Stepa, Louna0nline.

Suomen suurin after ski odottaa yli 15 000 kävijää Rukalle

Suomen suurin after ski Harmaa Rinne odottaa yli 15 000 kävijää kolmen päivän aikana oheistapahtumineen. Ainutlaatuisesta ja yhteisöllisestä tunnelmasta tunnettu Harmaa Rinne on ulkoilmatapahtuma keskellä Rukan kevätalvea ja tämän vuoksi täysin vertaansa vailla Suomessa. Harmaa Rinne pitää kokea livenä.

“Harmaa Rinne on one of kind - täysin uniikki tapa hyvästellä talvi, vastaanottaa kevät ja juhlia yhteisöllisesti Suomen suurinta after skitä. Kaksi vuotta sitten tapahtumassa viimeksi esiintyneen JVG:n keikan aikana taivas täyttyi revontulista kuin se olisi ollut osa käsikirjoitusta Se mitä maagista tänä vuonna tapahtuu, selviää saapumalla paikan päälle Rukalle…”, tunnelmoi tapahtuman promoottori Pietu Sepponen.

Harmaa Rinne 2026 - 27.-28.3.2026 Ruka, Hiihtostadion

ARES, AVERAGEKIDLUKE, BENJAMIN, CLEDOS,

ELLINOORA, GOLDIELOCKS, JAAKKO KULTA,

JVG, MIKAEL GABRIEL, OLAVI UUSIVIRTA, PIKKU G,

SARA BEE x SENYA, TEFLON BROTHERS, VESTA

Paha Vaanii (DJ) + Ina Mikkola (DJ)

LIPUT:

1 päivän lippu 99 euroa

2 päivän lippu 145 euroa

2 päivän VIP-lippu 299 euroa / 1 päivän VIP-lippu 199 euroa

HARMAA RINNE -PÄIVÄETKOT (vapaa pääsy):

TO 26.3.2026:

KLO 13-18: I <3 IBIZA, Piste



PERJANTAI 27.3.2026:

KLO 12.00-17.00: Blizzard Bangers with Toveri & Danamon, Piste

KLO 15.00: LIVE: M//O, Piste

KLO 13.30-16.30 POLAR DANCE: Subzero System, Monomesta

LAUANTAI 28.3.2026:

KLO 12.00-17.00: POLAR DANCE: Open Air System, Piste

KLO 13.00: LIVE: DOG HUSTLERS, Piste

KLO 13.30-16.30 PAHA VAANII, Monomesta

KLO 14.00-16.00 BÄNGERBINGO, Zone

KLO 12.00-16.00 DJ INA MIKKOLA, Harmaa Rinne –rinnebileet, Kuru rinne (rinne 5) päällä

KLO 14.45-15.15 KIKI (LIVE), Harmaa Rinne –rinnebileet, Kuru rinne (rinne 5) päällä

Harmaa Rinne -viralliset jatkot:

TORSTAI 26.3.2026:

klo 00.00 BIZI, Piste

klo 23.00 Reino Nordin, Zone

PERJANTAI 27.3.2026:

Klo 01.00 Olga + Paha Vaanii (DJ), Piste

Klo 01.00 Stepa, Zone

Klo 01.00 Koira, Ihku

LAUANTAI 28.3.2026:

Klo 01.00 Mouhous, Piste

Klo 01.00 Ani, Zone

Klo 00.00 & klo 01.00: Louna0nline, Alina Burnet, Ihku

Jatkoliput eivät sisälly festivaalilippuun vaan ne tulee ostaa erikseen.

Liput ja lisätiedot: www.harmaarinneafterski.fi

MEDIAN AKKREDITOINTI:

Harmaan Rinteen akkreditointi on avattu musiikkialan ammattilaisille, median edustajille sekä sosiaalisen median vaikuttajille. Voit hakea akkreditointia lomakkeen kautta: https://gest.fi/customers/afdjci/9491

Kaikilta hyväksytyn akkreditoinnin saaneilta henkilöiltä veloitetaan pakollinen akkreditointimaksu, joka on suuruudeltaan 15 euroa ja se tilitetään Harmaan Rinteen valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen, joka julkaistaan myöhemmin. Maksu suoritetaan akkreditointipisteellä Rukan kylässä.





