Korkein hallinto-oikeus

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäveroa

20.3.2026 09:05:14 EET | Korkein hallinto-oikeus | Päätös

Jaa

Yhteismetsä muodostui yhteen liitetyistä metsäkiinteistöistä ja oli osakkaistaan erillinen oikeushenkilö. Yhteismetsän ei katsottu suorittavan arvonlisäverolain soveltamisalaan kuuluvaa palvelua, kun yhteismetsään liitettiin uusia metsäkiinteistöjä yhteismetsän uusille osakkaille luovuttamia yhteismetsäosuuksia vastaan. Yhteismetsällä oli oikeus vähentää metsäkiinteistöjen hankkimiseen liittyvien kulujen sisältämät arvonlisäverot yleiskuluinaan.

KHO 2026:18

Kort referat på svenska

HFD 2026:18

Yhteyshenkilöt

Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäveroa19.3.2026 09:05:14 EET | Päätös

Tekijänoikeuslain 19 §:n 4 momentin mukaan teoksen tekijällä on oikeus korvaukseen teoksensa kappaleiden lainaamisesta yleisölle, kun lainaaminen tapahtuu yleisestä kirjastosta tai korkeakoulukirjastosta. Tekijänoikeuslain 19 a §:n mukaan korvaus suoritetaan yhteishallinnointiorganisaation välityksellä. Yhteishallinnointiorganisaationa toimivalle A ry:lle maksettiin osuus valtion budjettiin sisältyvästä lainauskorvausmäärärahasta. Yhdistys jakoi tämän osuuden eri teosten tekijöille kunkin vuoden toteutuneiden lainojen perusteella. Asiassa oli arvioitavana, oliko valtion A ry:lle maksamaa lainauskorvausta pidettävä arvonlisäveron soveltamisalaan kuuluvasta palvelun myynnistä saatuna vastikkeena. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että teoksen tekijän saama lainauskorvaus perustui yksilöitävissä olevaan suoritukseen eli kirjaston käyttämään oikeuteen lainata teoksen kappale yleisölle. Tämän suorituksen ja lainauskorvauksen maksamisen välillä oli välitön yhteys. Lainauskorvaus muodosti todel

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kansainvälistä suojelua18.3.2026 09:27:47 EET | Päätös

Syyriasta kotoisin oleva muutoksenhakija oli hakenut kansainvälistä suojelua ensimmäisen kerran Tanskassa heinäkuussa 2016. Tanska myönsi muutoksenhakijalle 29.8.2016 tilapäisen oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella Tanskan ulkomaalaislain nojalla. Tanskan maahanmuuttoviranomainen päätti omasta aloitteestaan olla jatkamatta oleskeluluvan voimassa oloa 17.11.2020 tekemällään päätöksellä Tanskan ulkomaalaislain perusteella, koska oleskeluluvalle ei enää ollut perustetta. Tanskan pakolaislautakunta ei 2.7.2021 tekemällään päätöksellä muuttanut viranomaisen päätöstä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye