KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäveroa
20.3.2026 09:05:14 EET | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Yhteismetsä muodostui yhteen liitetyistä metsäkiinteistöistä ja oli osakkaistaan erillinen oikeushenkilö. Yhteismetsän ei katsottu suorittavan arvonlisäverolain soveltamisalaan kuuluvaa palvelua, kun yhteismetsään liitettiin uusia metsäkiinteistöjä yhteismetsän uusille osakkaille luovuttamia yhteismetsäosuuksia vastaan. Yhteismetsällä oli oikeus vähentää metsäkiinteistöjen hankkimiseen liittyvien kulujen sisältämät arvonlisäverot yleiskuluinaan.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme